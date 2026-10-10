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Un hombre saltó al recinto de un tigre en un zoo de Inglaterra y murió tras ser atacado por el felino

La víctima fue declarada fallecida en el lugar pese a la intervención médica, después de entrar al espacio del felino

El hecho ocurrió en el zoológico Yorkshire Wildlife Park, en el sur de Inglaterra

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Un hombre murió el sábado tras ser atacado por un tigre al ingresar en su recinto del Yorkshire Wildlife Park, cerca de Doncaster, informó la policía de South Yorkshire. La víctima fue declarada muerta en el lugar pese a la intervención del personal médico.

El servicio de ambulancias de Yorkshire recibió el aviso a las 13:33 y envió dos ambulancias, una ambulancia aérea y un médico, según informó al Daily Mail. Dos minutos después, la policía recibió el reporte sobre una persona que había entrado al recinto.

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“Los servicios de emergencia acudieron y, lamentablemente, pese a los esfuerzos del personal médico, el hombre fue declarado muerto en el lugar”, señalaron las autoridades locales.

Hombre muere al ser atacado por un tigre
Las autoridades informaron que el hombre fue atacado por el animal luego de ingresar a su recinto

El parque fue evacuado después del ataque y permanecerá cerrado el domingo, según comunicaron el establecimiento y la fuerza policial. Las autoridades no identificaron al hombre fallecido y señalaron que su familia fue notificada y recibe apoyo de agentes especializados.

La policía de South Yorkshire informó que el tigre permaneció dentro de la instalación y no sufrió heridas. La fuerza descartó que existiera un riesgo para el público fuera del recinto.

La institución también se refirió a versiones sobre el estado del animal: “El tigre resultó ileso y permaneció en el recinto después del incidente, y no existe un riesgo más amplio para el público”. La autoridad había indicado inicialmente que el ataque provocó heridas graves al hombre.

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Yorkshire Wildlife Park confirmó que activó de inmediato sus protocolos de respuesta ante emergencias. El centro aseguró que trabaja con las autoridades para establecer “exactamente qué ocurrió” y sostuvo que la seguridad y el bienestar de visitantes, trabajadores y animales son su prioridad.

El parque expresó después que estaba “profundamente entristecido” por lo ocurrido y transmitió sus condolencias a la familia y los allegados de la persona fallecida.

Hombre muere al ser atacado por un tigre
La víctima murió en el lugar como consecuencia de las graves heridas

Qué se sabe hasta el momento

Los reportes señalaron que el animal involucrado habría sido Altai, uno de los dos tigres de Amur del parque. El otro ejemplar es la hembra Tschuna, mientras que Altai había llegado al predio en marzo del año anterior.

La zona del recinto fue cubierta con lonas negras para impedir la visibilidad desde el paseo de visitantes. Algunos testigos dijeron haber escuchado hasta cinco detonaciones, mientras que otras versiones indicaron que se habrían disparado recipientes de gas para hacer que el felino regresara a su sector.

Tia Hanson, una visitante que se encontraba cerca de la salida cuando cerraron el paso junto al recinto, relató al diario The Star: “Parece que alguien saltó al recinto. La gente dice que escuchó un disparo y que alguien saltó o cayó dentro”.

Yorkshire Wildlife Park abrió en 2009 y su atracción Land of the Tigers comenzó a funcionar en 2011 sobre una reserva construida para tigres de Amur. La subespecie está en peligro de extinción y cuenta con alrededor de 500 ejemplares en estado salvaje.

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