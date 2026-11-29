El ministro de Defensa informó sobre el operativo realizado en Gómez Plata, donde las autoridades hallaron 202 cartuchos, seis kilos de pólvora negra, 17 detonadores, 20 sistemas eléctricos artesanales para minas antipersona y ocho granadas. (@mindefensa/X)

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El Ejército Nacional, en coordinación con el Gaula de la Policía Nacional, localizó un depósito clandestino con armamento, explosivos y elementos de comunicaciones que pertenecerían a la Estructura 36, bajo el mando de alias Calarcá. El procedimiento se llevó a cabo en el municipio de Gómez Plata, Antioquia, y fue confirmado por el ministro de Defensa a través de sus redes sociales.

Según la información entregada por el funcionario, durante la operación fueron encontrados 202 cartuchos, seis kilos de pólvora negra, 17 detonadores, 20 sistemas eléctricos artesanales para minas antipersona y ocho granadas. El inventario también incluyó elementos de comunicaciones, aunque no se precisó su cantidad ni sus características.

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El hallazgo corresponde a un depósito atribuido a una de las estructuras armadas vinculadas a alias Calarcá. El ministro no entregó detalles sobre las circunstancias en las que fue localizado el lugar ni sobre las personas que estarían relacionadas con el almacenamiento del material.

Material incautado a la Estructura 36, bajo el mando de alias Calarcá, durante un operativo del Ejército en Gómez Plata, Antioquia. (captura de video)

Los elementos encontrados en el depósito clandestino de Gómez Plata

El material reportado por el Ministerio de Defensa comprende municiones, explosivos y componentes eléctricos artesanales. Entre estos últimos se encuentran los 20 sistemas relacionados con minas antipersona y los 17 detonadores identificados durante el procedimiento.

La presencia de estos elementos fue destacada por el ministro en su publicación, en la que también relacionó las ocho granadas y los seis kilos de pólvora negra encontrados por las unidades que participaron en el operativo.

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El inventario completo entregado por el funcionario fue el siguiente:

202 cartuchos .

Seis kilos de pólvora negra .

17 detonadores .

20 sistemas eléctricos artesanales para minas antipersona .

Ocho granadas .

Elementos de comunicaciones.

En su mensaje, el funcionario también se refirió a la continuidad de las operaciones contra esta organización armada y aseguró: “Los criminales no tienen espacio para delinquir en la Patria Milagro. Continuamos nuestra ofensiva”.

La publicación no incluyó información sobre capturas durante el procedimiento ni identificó a posibles responsables del depósito. Tampoco se comunicaron detalles sobre actuaciones judiciales derivadas del hallazgo.

El ministro de Defensa informó sobre la incautación de armamento y explosivos que pertenecerían a la Estructura 36 de alias Calarcá, durante un operativo en Gómez Plata, Antioquia. (Ministerio De Defensa Nacional)

El reporte sobre el operativo en Antioquia se conoce después de otro procedimiento militar en el departamento del Meta, donde unidades de la Fuerza de Tarea Omega encontraron y destruyeron un depósito ilegal en la vereda Alto Caño Cafra, en el municipio de Vista Hermosa.

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De acuerdo con el Ejército, el lugar pertenecería a la Estructura Marco Aurelio Buendía, del grupo armado organizado residual (GAO-r), Bloque Jorge Suárez Briceño, también bajo el mando delictivo de alias Calarcá.

La intervención estuvo a cargo de soldados de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 11, mediante el Batallón de Despliegue Rápido N.º 31, que encontraron armas de fuego, municiones y material de intendencia.

En este segundo procedimiento fueron incautados un fusil, dos revólveres, una pistola artesanal, dos escopetas calibre 12 milímetros y un cañón de repuesto. Además, los uniformados encontraron 114 cartuchos de diferentes calibres y tres proveedores, junto con otros elementos de intendencia.

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Según la información institucional, el material habría sido ocultado para apoyar las actividades de la Estructura Marco Aurelio Buendía. El Ejército señaló que la destrucción del depósito afecta las capacidades logísticas y armadas del Bloque Jorge Suárez Briceño, al reducir la disponibilidad de elementos que podrían ser utilizados en acciones contra la Fuerza Pública y la población civil.

Armamento y municiones encontrados en Vista Hermosa, Meta, en un depósito ilegal atribuido a la Estructura Marco Aurelio Buendía. (Ejército Nacional)

Operaciones militares contra estructuras del Bloque Jorge Suárez Briceño

En el comunicado actualizado el 28 de noviembre de 2026, el Ejército indicó que las unidades de la Fuerza de Tarea Omega continuarán desarrollando operaciones militares en el departamento del Meta.

La institución señaló que estas acciones están orientadas a fortalecer la seguridad de las comunidades de la región. Sin embargo, no entregó información sobre capturas relacionadas con el depósito encontrado en Vista Hermosa.

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