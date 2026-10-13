La salud de los papas, un tema delicado para el Vaticano

León XIV anunció la detección de un nódulo pulmonar en 2026 con el objetivo de controlar la comunicación sobre su estado de salud (EFE)

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Desde el silencio sobre el cáncer de Juan XXIII hasta los boletines médicos detallados sobre Francisco ha transcurrido más de medio siglo, en el que la comunicación del Vaticano sobre la salud de los papas se ha ido abriendo poco a poco.

Juan XXIII (1958-1963)

El Vaticano mantuvo en reserva el diagnóstico de cáncer de estómago de Juan XXIII hasta después de su muerte en 1963

Elegido a los 76 años, el italiano Angelo Giuseppe Roncalli padecía un cáncer de estómago diagnosticado varios meses antes de su muerte, el 3 de junio de 1963.

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La gravedad de su estado no se hizo pública.

En pleno Concilio Vaticano II (1961-1965), que él mismo había convocado, el Vaticano mantuvo la incertidumbre sobre el diagnóstico exacto, que los feligreses descubrieron después de su fallecimiento.

Pablo VI (1963-1978)

Pablo VI falleció a los 80 años a causa de un infarto en la residencia pontificia de Castel Gandolfo

Giovanni Battista Montini padecía artrosis y diversos problemas vinculados a la edad que limitaron su movilidad durante la década de 1970.

Falleció a los 80 años, el 6 de agosto de 1978, a causa de un infarto, en la residencia pontificia de Castel Gandolfo, cerca de Roma.

Durante su pontificado, la información médica difundida por la Santa Sede fue escasa.

Juan Pablo I (agosto-septiembre de 1978)

La falta de una autopsia tras la muerte de Juan Pablo I generó dudas y especulaciones en la Iglesia católica (Bettmann Archive)

Albino Luciani, elegido el 26 de agosto de 1978, falleció repentinamente 33 días después, a la edad de 65 años, lo que provocó estupor y dudas en la Iglesia católica.

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El Vaticano anunció que la causa de la muerte fue un infarto, pero no se le practicó una autopsia.

Las versiones contradictorias de los primeros comunicados oficiales sobre las circunstancias de su muerte alimentaron especulaciones y teorías conspirativas.

Juan Pablo II (1978-2005)

El atentado de 1981 en la Plaza de San Pedro transformó el estado de salud de Juan Pablo II en un tema de interés mediático global

Con Juan Pablo II, la salud del papa se convirtió en un tema de interés mundial.

Tras el atentado del 13 de mayo de 1981 en la Plaza de San Pedro, en el que resultó gravemente herido, el Vaticano informó regularmente sobre su estado, seguido hora a hora por los medios de comunicación.

Las fotos del papa polaco en una cama de hospital, con las manos y los brazos cubiertos de vendajes y con suero, dieron la vuelta al mundo.

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Posteriormente se sometió a varias operaciones, una de ellas en 1992 por un tumor benigno de colon.

El Vaticano empezó a comunicar más que antes sobre sus hospitalizaciones, pero tardó en reconocer los síntomas de la enfermedad de Parkinson, pese a que ya eran visibles en la década de 1990.

En los últimos meses de su pontificado, se multiplicaron los comunicados médicos.

Karol Wojtyla siguió con su agenda hasta su muerte, el 2 de abril de 2005, pese a que cada vez estaba más debilitado y le costaba hablar.

Benedicto XVI (2005-2013)

Benedicto XVI anunció su renuncia en 2013 tras señalar la pérdida de sus fuerzas físicas y mentales (AP Foto/Markus Schreiber, archivo)

Elegido a los 78 años, el alemán Joseph Ratzinger apenas dio detalles sobre su salud, pero el 11 de febrero de 2013 anunció su renuncia, alegando el deterioro de sus fuerzas físicas y mentales, algo inédito en siete siglos. No reveló ninguna patología concreta.

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El anuncio introdujo en el debate público el tema de la aptitud física de un papa para gobernar la Iglesia y rompió el tabú de la renuncia de un pontífice.

Francisco (2013-2025)

La hospitalización de Francisco por neumonía en 2025 generó boletines médicos periódicos y atención directa a la prensa (AP foto/Andrew Medichini)

El argentino Jorge Mario Bergoglio, elegido a los 76 años, se había sometido en su juventud a la extirpación de parte de un pulmón.

Su pontificado se ha visto marcado por dolores en la rodilla, que le llevaron a utilizar primero un bastón y luego una silla de ruedas, así como por varias hospitalizaciones.

En julio de 2021, fue operado de colon en el hospital Gemelli de Roma y en junio de 2023 se sometió a una intervención quirúrgica por una hernia abdominal.

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Estos problemas de salud alimentaron las especulaciones sobre una posible renuncia.

En febrero de 2025 ingresó por una bronquitis que derivó en neumonía bilateral y estuvo hospitalizado más de cinco semanas.

El Vaticano publicó boletines médicos periódicos, en los que detallaba los tratamientos.

El vestíbulo del hospital Gemelli se convirtió en una sala de prensa, donde los médicos del papa respondían en directo a las preguntas de periodistas de todo el mundo.

Francisco falleció el 21 de abril de 2025, a los 88 años, al día siguiente de su última aparición pública con motivo de la Pascua.

León XIV (desde 2025)

León XIV anunció la detección de un nódulo pulmonar en 2026 con el objetivo de controlar la comunicación sobre su estado de salud (REUTERS/Remo Casilli)

El 11 de octubre de 2026, el propio León XIV anunció, tras la oración del ángelus en la plaza de San Pedro, que se le ha detectado un nódulo pulmonar durante unas pruebas médicas rutinarias.

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Los observadores lo interpretan como una intención de controlar la comunicación.

El pontífice estadounidense Robert Francis Prevost ingresó en la policlínica Gemelli dos días después.

(AFP)