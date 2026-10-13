Mundo

La salud de los papas, un tema delicado para el Vaticano

El pontífice León XIV ingresó en la policlínica Gemelli dos días después de comunicar el hallazgo, una decisión interpretada por observadores como un intento de controlar la información

León XIV anunció la detección de un nódulo pulmonar en 2026 con el objetivo de controlar la comunicación sobre su estado de salud (EFE)
León XIV anunció la detección de un nódulo pulmonar en 2026 con el objetivo de controlar la comunicación sobre su estado de salud (EFE)
Guardar

Desde el silencio sobre el cáncer de Juan XXIII hasta los boletines médicos detallados sobre Francisco ha transcurrido más de medio siglo, en el que la comunicación del Vaticano sobre la salud de los papas se ha ido abriendo poco a poco.

Juan XXIII (1958-1963)

El Vaticano mantuvo en reserva el diagnóstico de cáncer de estómago de Juan XXIII hasta después de su muerte en 1963
El Vaticano mantuvo en reserva el diagnóstico de cáncer de estómago de Juan XXIII hasta después de su muerte en 1963

Elegido a los 76 años, el italiano Angelo Giuseppe Roncalli padecía un cáncer de estómago diagnosticado varios meses antes de su muerte, el 3 de junio de 1963.

PUBLICIDAD

La gravedad de su estado no se hizo pública.

En pleno Concilio Vaticano II (1961-1965), que él mismo había convocado, el Vaticano mantuvo la incertidumbre sobre el diagnóstico exacto, que los feligreses descubrieron después de su fallecimiento.

Pablo VI (1963-1978)

Pablo VI falleció a los 80 años a causa de un infarto en la residencia pontificia de Castel Gandolfo
Pablo VI falleció a los 80 años a causa de un infarto en la residencia pontificia de Castel Gandolfo

Giovanni Battista Montini padecía artrosis y diversos problemas vinculados a la edad que limitaron su movilidad durante la década de 1970.

Falleció a los 80 años, el 6 de agosto de 1978, a causa de un infarto, en la residencia pontificia de Castel Gandolfo, cerca de Roma.

Durante su pontificado, la información médica difundida por la Santa Sede fue escasa.

Juan Pablo I (agosto-septiembre de 1978)

Papa Juan Pablo I - Albino Luciani
La falta de una autopsia tras la muerte de Juan Pablo I generó dudas y especulaciones en la Iglesia católica (Bettmann Archive)

Albino Luciani, elegido el 26 de agosto de 1978, falleció repentinamente 33 días después, a la edad de 65 años, lo que provocó estupor y dudas en la Iglesia católica.

PUBLICIDAD

El Vaticano anunció que la causa de la muerte fue un infarto, pero no se le practicó una autopsia.

Las versiones contradictorias de los primeros comunicados oficiales sobre las circunstancias de su muerte alimentaron especulaciones y teorías conspirativas.

Juan Pablo II (1978-2005)

El atentado de 1981 en la Plaza de San Pedro transformó el estado de salud de Juan Pablo II en un tema de interés mediático global
El atentado de 1981 en la Plaza de San Pedro transformó el estado de salud de Juan Pablo II en un tema de interés mediático global

Con Juan Pablo II, la salud del papa se convirtió en un tema de interés mundial.

Tras el atentado del 13 de mayo de 1981 en la Plaza de San Pedro, en el que resultó gravemente herido, el Vaticano informó regularmente sobre su estado, seguido hora a hora por los medios de comunicación.

Las fotos del papa polaco en una cama de hospital, con las manos y los brazos cubiertos de vendajes y con suero, dieron la vuelta al mundo.

Posteriormente se sometió a varias operaciones, una de ellas en 1992 por un tumor benigno de colon.

El Vaticano empezó a comunicar más que antes sobre sus hospitalizaciones, pero tardó en reconocer los síntomas de la enfermedad de Parkinson, pese a que ya eran visibles en la década de 1990.

En los últimos meses de su pontificado, se multiplicaron los comunicados médicos.

Karol Wojtyla siguió con su agenda hasta su muerte, el 2 de abril de 2005, pese a que cada vez estaba más debilitado y le costaba hablar.

Benedicto XVI (2005-2013)

Benedicto XVI anunció su renuncia en 2013 tras señalar la pérdida de sus fuerzas físicas y mentales (AP Foto/Markus Schreiber, archivo)
Benedicto XVI anunció su renuncia en 2013 tras señalar la pérdida de sus fuerzas físicas y mentales (AP Foto/Markus Schreiber, archivo)

Elegido a los 78 años, el alemán Joseph Ratzinger apenas dio detalles sobre su salud, pero el 11 de febrero de 2013 anunció su renuncia, alegando el deterioro de sus fuerzas físicas y mentales, algo inédito en siete siglos. No reveló ninguna patología concreta.

El anuncio introdujo en el debate público el tema de la aptitud física de un papa para gobernar la Iglesia y rompió el tabú de la renuncia de un pontífice.

Francisco (2013-2025)

libros papa francisco
La hospitalización de Francisco por neumonía en 2025 generó boletines médicos periódicos y atención directa a la prensa (AP foto/Andrew Medichini)

El argentino Jorge Mario Bergoglio, elegido a los 76 años, se había sometido en su juventud a la extirpación de parte de un pulmón.

Su pontificado se ha visto marcado por dolores en la rodilla, que le llevaron a utilizar primero un bastón y luego una silla de ruedas, así como por varias hospitalizaciones.

En julio de 2021, fue operado de colon en el hospital Gemelli de Roma y en junio de 2023 se sometió a una intervención quirúrgica por una hernia abdominal.

Estos problemas de salud alimentaron las especulaciones sobre una posible renuncia.

En febrero de 2025 ingresó por una bronquitis que derivó en neumonía bilateral y estuvo hospitalizado más de cinco semanas.

El Vaticano publicó boletines médicos periódicos, en los que detallaba los tratamientos.

El vestíbulo del hospital Gemelli se convirtió en una sala de prensa, donde los médicos del papa respondían en directo a las preguntas de periodistas de todo el mundo.

Francisco falleció el 21 de abril de 2025, a los 88 años, al día siguiente de su última aparición pública con motivo de la Pascua.

León XIV (desde 2025)

León XIV anunció la detección de un nódulo pulmonar en 2026 con el objetivo de controlar la comunicación sobre su estado de salud (REUTERS/Remo Casilli)
León XIV anunció la detección de un nódulo pulmonar en 2026 con el objetivo de controlar la comunicación sobre su estado de salud (REUTERS/Remo Casilli)

El 11 de octubre de 2026, el propio León XIV anunció, tras la oración del ángelus en la plaza de San Pedro, que se le ha detectado un nódulo pulmonar durante unas pruebas médicas rutinarias.

Los observadores lo interpretan como una intención de controlar la comunicación.

El pontífice estadounidense Robert Francis Prevost ingresó en la policlínica Gemelli dos días después.

(AFP)

Temas Relacionados

León XIVVaticanoIglesia CatólicaPapasaludÚltimas noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Más de 900 incidentes en un año: así una ciudad turística de Japón enfrenta una invasión de monos

Los habitantes restringieron sus salidas y actividades al aire libre por temor a los primates, cuya presencia también afecta cultivos, viviendas y la circulación en tres localidades de Kanagawa

Más de 900 incidentes en un año: así una ciudad turística de Japón enfrenta una invasión de monos

Cientos de miles de personas se manifestaron en Francia en la quinta jornada de protestas estudiantiles

El Ministerio del Interior contabilizó la participación este martes, mientras los sindicatos elevaron el total a 480.000 y situaron su estimación por encima de los 450.000 de la semana previa

Cientos de miles de personas se manifestaron en Francia en la quinta jornada de protestas estudiantiles

Corea del Norte mostró un misil con alcance de 15.000 kilómetros: por qué Argentina quedaría fuera del radio de ataque

El analista Andrei Serbin Pont explicó en Infobae Al Mediodía por qué el país y parte de Sudamérica quedarían fuera de esa proyección

Corea del Norte mostró un misil con alcance de 15.000 kilómetros: por qué Argentina quedaría fuera del radio de ataque

Francia incautó un buque de la flota fantasma rusa en el océano Índico

El petrolero DF Peak, sancionado por Washington, Bruselas y Londres desde 2024, navegaba bajo pabellón falso cuando fue interceptado por militares

Francia incautó un buque de la flota fantasma rusa en el océano Índico

La historia de Gemelli, el hospital de los papas: del atentado contra Juan Pablo II a la operación de León XIV

La intervención pulmonar del actual pontífice volvió a situar al policlínico romano en el centro de la atención, tras décadas ligadas a las internaciones de los líderes de la Iglesia católica

La historia de Gemelli, el hospital de los papas: del atentado contra Juan Pablo II a la operación de León XIV
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Atlético de Madrid- Manchester United, en directo: Pablo Barrios pone la directa y adelanta a los del Cholo en el primer minuto

Atlético de Madrid- Manchester United, en directo: Pablo Barrios pone la directa y adelanta a los del Cholo en el primer minuto

Galatasaray- FC Barcelona, en directo: previa y última hora del partido de Champions de la fase liguera

Lo que no se ve del GP de México 2026: así se prepara el Autódromo Hermanos Rodríguez para la Fórmula 1

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 13 de octubre: cerrada la circulación en Av. 20 de Noviembre

Perrito se convierte en el cómplice de la piñata y hace de todo para que no la rompan: video causa furor

DEPORTES

Atlético de Madrid le gana al Manchester United por la segunda fecha de la Champions League: la agenda completa de la jornada

Atlético de Madrid le gana al Manchester United por la segunda fecha de la Champions League: la agenda completa de la jornada

Boca Juniors abrirá su serie contra Vasco da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

Los presidentes de River Plate y Estudiantes de La Plata lanzaron una mesa de trabajo “para mejorar el fútbol argentino”

El emotivo posteo con el que Peque Schwartzman y Eugenia De Martino anunciaron que serán padres por primera vez

Las revelaciones de Christian Horner, el ex jefe de Red Bull en la F1: la frase sobre el padre de Max Verstappen y la aclaración sobre los rumores con Ferrari

ENTRETENIMIENTO

Netflix revela el tráiler de ‘Narnia: El sobrino del mago’ y confirma su fecha de estreno

Netflix revela el tráiler de ‘Narnia: El sobrino del mago’ y confirma su fecha de estreno

La dura infancia de RJ Mitte antes de convertirse en una estrella de ‘Breaking Bad’: “Pasé por un infierno”

RJ Mitte, actor de 'Breaking Bad', imaginó su vejez en una de sus últimas entrevistas antes de morir

James McAvoy reveló que fue víctima de bullying en su debut como actor profesional

“No era el indicado para dirigir la película”: Ben Affleck reveló por qué rechazó la propuesta de “Star Wars: El despertar de la Fuerza”