Campesinos hallaron el cuerpo de Anyi Jácome en la vereda Monte Redondo tras tres meses de secuestro a manos del ELN en Norte de Santander (Anyi Jácome/redes sociales)

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Familiares de Anyi Jácome, la joven secuestrada junto a tres uniformados de la Policía Nacional y hallada muerta este 26 de noviembre de 2026, entregaron nuevos detalles sobre el caso que conmociona a Norte de Santander.

El cuerpo fue localizado por campesinos en la vereda Monte Redondo, zona rural de Ábrego, más de tres meses después de que la mujer fuera retenida por el ELN el 16 de agosto en la vía que une a Cúcuta con Ocaña.

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Jessica Jácome, hermana de la víctima, relató en diálogo con Caracol Radio cómo su familia se enteró, a través de llamadas angustiadas de la joven, de que estaba siendo forzada a colaborar con integrantes de la institución policial. Según su testimonio, desconocían con precisión la naturaleza de esas tareas, aunque todo indicaba que Anyi cumplía labores de informante.

“La verdad no sabemos bien qué hacía con ellos, no es una información que la Policía nos haya dado, hasta donde tenemos entendido la tenían trabajando como informante para ellos”, afirmó Jessica a la emisora.

De acuerdo con el relato familiar, Anyi residía en Ocaña, donde se desempeñaba como auxiliar administrativa y cursaba estudios de Gestión Comercial y Financiera en la Universidad Francisco de Paula Santander. Allí entabló un vínculo con Erika Monroy, una de las patrulleras que el ELN mantiene en cautiverio. Ese acercamiento, según Jessica, se dio “entre enero y febrero” de este año, y en abril la joven se mudó a Cúcuta para instalarse junto a la uniformada.

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“En abril de este año se vino a vivir acá a Cúcuta con la señora Erika y bueno ya de ahí para allá pues no sabemos exactamente qué hacía con los policías”, señaló.

A partir de ese traslado, la familia perdió claridad sobre el día a día de Anyi, aunque comenzó a recibir llamadas en las que la joven manifestaba angustia por las presiones que enfrentaba. “Mi hermana, en muchas ocasiones, nos llamó llorando, expresándonos pues que la tenían obligada y la estaban obligando a hacer cosas que no quería, cosas que estaban mal hechas”, relató Jessica.

Las intimidaciones, según su versión, incluyeron amenazas directas contra el entorno familiar de la víctima. “Le habían mostrado fotos de la familia y de su hija y que tenía que hacerlo por ella porque si no la iban a agarrar contra la familia”, aseguró.

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Jessica añadió que las actividades que su hermana se vio obligada a realizar habrían estado vinculadas con la ubicación de objetivos para estructuras armadas. “Al parecer los policías pertenecen a la Farc y junto con el grupo la tenían obligada a realizar este tipo de actividades de ubicación de objetivos, bueno algo así y por eso fue secuestrada y asesinada”, manifestó.

Sobre los señalamientos que vincularon a Anyi con Carlos Eduardo García, alias Andrey Avendaño, jefe político e ideológico del frente 33 de las disidencias de las Farc, la hermana indicó que esa versión surgió únicamente de un video de prueba de supervivencia difundido por el grupo armado durante el secuestro. La familia niega tener conocimiento de ese vínculo.

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“La verdad nosotros desconocemos alguna relación con el señor Andrey Avendaño, ella nunca nos comentó nada, nunca nos expresó nada de ese señor”, dijo a la emisora.

La familia denuncia que inicialmente no la reconocieron como víctima

Jácome fue secusestrada junto a tres funcionarios de la Policía Nacional en Norte de Santander - crédito @mindefensa / X

Jessica también relató las dificultades que enfrentaron tras la desaparición de Anyi. Según contó, miembros de la Policía llegaron hasta la vivienda familiar y allanaron el apartamento de la joven, a quien en un primer momento señalaron como responsable de haber conducido a los uniformados hasta el punto donde fueron secuestrados.

“La acusaron de haber sido la persona que llevó a los policías al punto en el cual lo secuestraron, no la quisieron reconocer como una secuestrada, sino más bien como la secuestradora”, afirmó.

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La hermana sostuvo además que los intentos de la familia por formalizar denuncias no tuvieron respuesta inmediata, lo que retrasó la difusión pública del caso. Durante los más de tres meses de cautiverio, insistieron en pedir información sobre el paradero de Anyi y el respeto por su vida, sin obtener respuestas.

“Nosotros durante este tiempo estuvimos pidiendo por todos los medios que por favor le respetaran la vida, que nos dieran alguna información de ella, nunca se pronunciaron. Le quitaron la vida, hasta ahora no sabemos por qué”, señaló Jessica.

Así anunció la Defensoría del Pueblo la muerte de Anyi Jácome, secuestrada hace más de 100 días por el ELN - (@DefensoriaCol/X)

Anyi tenía 27 años y era madre de una niña de cuatro, que quedó al cuidado de sus tías y su abuela. Un reporte policial conocido por El Tiempo precisó que el cuerpo hallado en el sector El Tarrita presentaba heridas en el tórax y tatuajes compatibles con los de Jácome Sarabia. El cadáver fue trasladado a Cúcuta y permanece a disposición de Medicina Legal para confirmar su identidad y determinar las causas de muerte.

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La Defensoría del Pueblo confirmó el hallazgo, rechazó el crimen y expresó su respaldo a la familia. “Rechazamos el asesinato de Anyi y expresamos las más sentidas condolencias y nuestra solidaridad a su familia y seres queridos”, indicó la entidad, que además exigió al Eln garantizar la vida del mayor Fredy Alexis Russi González y de los patrulleros Erika Tatiana Monroy Hurtado y Edinson Yesid Medina Traslaviña, aún secuestrados.

El presidente Abelardo de la Espriella se pronunció a través de su cuenta de X y ordenó a la cúpula militar y policial reforzar operativos en el Catatumbo y el resto de Norte de Santander para dar con los responsables. El mandatario reiteró condolencias a la familia, prometió que el crimen no quedará impune y exigió la liberación inmediata de los tres uniformados en poder del grupo armado: “A sus seres queridos les expreso mi más sentido pésame y toda mi solidaridad”.

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Y añadió: “Emplearemos todas las capacidades legítimas del Estado para recuperar sanos y salvos al mayor Fredy Alexis Russi González, al patrullero Edinson Yesid Medina Traslaviña y a la patrullera Erika Tatiana Monroy Hurtado. Exijo a los narcoterroristas del ELN su liberación inmediata y sin condicione”, expresó el mandatario en su cuenta de X.

El pronunciamiento del presidente Abelardo de la Espriella sobre la muerte de Anyi Jácome y la permanencia de tres miembros de la Policía Nacional en secuestro por el ELN - (@@ABDELAESPRIELLA/X)

Yuleima García, directora de la Mesa de Víctimas de Norte de Santander, también condenó el hecho y advirtió que no se trataría de un caso aislado, sino de una situación ligada a la instrumentalización de agentes estatales y civiles para facilitar el contacto con estructuras armadas.

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Jessica cerró su testimonio con un pedido directo al Gobierno y a la Policía para que asuman responsabilidades sobre lo ocurrido con su hermana. “Lo que le pedimos es al Gobierno y a la Policía que respondan por mi hermana, porque desde un principio intentaron culpabilizarla de ese secuestro, no quisieron reconocerla como una víctima”, manifestó.

La familia espera que se esclarezca por qué Anyi fue utilizada como informante y quiénes la obligaron a participar en esas actividades, mientras continúa sin conocerse el paradero de los tres agentes policiales secuestrados junto a ella.