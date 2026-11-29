‘El Maníaco’, operador del Cártel de los Reyes, habría sido abatido tres días después de un cruento enfrentamiento (Infobae México )

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William Fernando Álvarez, alias ‘El Maníaco’, identificado como uno de los mandos del Cártel de Los Reyes, habría sido abatido tres días después del enfrentamiento entre presuntos integrantes de esa organización criminal y fuerzas federales en Jilotlán de los Dolores, Jalisco.

El cuerpo del presunto operador criminal fue localizado la tarde del sábado en un camino de terracería que conecta las comunidades de San José Apupátaro y Los Tazumbos, junto con el de otro hombre de entre 25 y 30 años, cuya identidad no había sido establecida.

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De acuerdo con Milenio y Quadratín, autoridades confirmaron que ambos cadáveres presentaban impactos de arma de fuego. Personal del Ejército mexicano intervino en la localización, mientras que elementos de la Fiscalía General del Estado de Michoacán realizaron el levantamiento y traslado de los cuerpos al Servicio Médico Forense (Semefo).

Entre los indicios encontrados únicamente figuraba una motocicleta. De acuerdo con los primeros reportes, no fueron localizadas armas de fuego junto a las víctimas.

El hallazgo de Álvarez ocurre tres días después del operativo militar desplegado el 25 de noviembre en Jilotlán de los Dolores. (X: Wacho.2016)

¿Quién era ‘El Maníaco’, operador del Cártel de Los Reyes?

William Fernando Álvarez figuraba entre los nuevos mandos de Los Reyes, organización criminal surgida de antiguos grupos de autodefensa en Michoacán.

La estructura delictiva tendría como principal dirigente a Jesús Ochoa Chávez, alias ‘La Venada’, señalado por autoridades como un hombre violento.

El nombre de ‘El Maníaco’ cobró relevancia en septiembre de 2026, cuando un organigrama extraoficial lo ubicó entre los responsables de la estructura de seguridad del grupo criminal, en medio de una reconfiguración de sus mandos.

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La organización mantiene presencia en municipios del suroeste de Michoacán, como Los Reyes, Peribán, Tocumbo y Cotija. Sus actividades incluyen el tráfico de drogas y presuntas extorsiones contra productores, empacadores y transportistas de aguacate.

Enfrentamiento en Jilotlán dejó siete presuntos criminales abatidos

El hallazgo de Álvarez ocurre tres días después del operativo militar desplegado el 25 de noviembre en la localidad de Doctor Villa Gómez, en Jilotlán de los Dolores, cerca de los límites entre Jalisco y Michoacán.

La intervención tenía como objetivo capturar a ‘El Maníaco’, pero derivó en un enfrentamiento armado que dejó siete presuntos integrantes del grupo criminal muertos y 10 personas detenidas, de acuerdo con el reporte más reciente del operativo.

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William Fernando Álvarez figuraba entre los nuevos mandos de Los Reyes, organización criminal surgida de antiguos grupos de autodefensa en Michoacán. (X: @JoseC65347)

Entre los abatidos fue identificado Raúl Fernández Magallán, alias ‘El Ñengo’, lugarteniente de la organización, además de hermano de Alfonso Fernández Magallón, ‘La Quiringua’, y tío de Manuel Fernández Mendoza.

Los antecedentes de la operación incluyen otros golpes contra la estructura de Los Reyes. El 1 de agosto, el Ejército detuvo a Alfonso Fernández Magallón, identificado como uno de sus principales líderes, mientras que el 31 de agosto Luis Enrique Barragán Chávez, ‘El Wicho’ o ‘R5’, murió durante un enfrentamiento con fuerzas federales en Tocumbo, Michoacán.

La localización de ‘El Maníaco’, cuya muerte fue reportada por fuentes de seguridad, se suma a la cadena de bajas y detenciones que ha debilitado los mandos de Los Reyes en la región limítrofe entre Jalisco y Michoacán.

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