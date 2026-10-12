La OTAN aseguró que responderá a cualquier agresión militar rusa para preservar la paz. (REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

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La OTAN afirmó estar lista para combatir si alguno de los países de la alianza es atacado, mientras gobiernos y servicios de inteligencia europeos alertan sobre un aumento de actos encubiertos atribuidos a Rusia y el riesgo de una incursión militar limitada contra países de la alianza.

El comandante supremo aliado de OTAN, el general estadounidense Alexus Grynkewich, sostuvo el lunes en Varsovia que la organización respondería a una agresión rusa con sensores, sistemas autónomos y fuerza militar. Dijo que una guerra no es inminente ni inevitable, pero planteó que la preparación militar y los canales de comunicación son la vía para preservar la paz y evitar malentendidos.

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Grynkewich presentó en el Foro de Seguridad de Varsovia lo que denominó la “Teoría de la Victoria” de la OTAN. Allí aseguró que la alianza está “ready to fight tonight” si recibe un ataque, aunque no precisó qué tipo de ofensiva prevé, dónde podría producirse ni qué fuerzas intervendrían.

El jefe militar explicó que las fuerzas terrestres, navales y aéreas combinadas de la OTAN intentarían impedir que Moscú tome territorio y negarían a Rusia la capacidad de mantener el control de cualquier zona ocupada.

La estrategia militar de la OTAN prevé bloquear el ataque inicial de Rusia y neutralizar sus fuerzas operativas. (REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

“Mi teoría de la victoria es simple”, dijo Grynkewich. “Bloquearemos el ataque inicial. Si el ataque persiste, lo debilitaremos e impediremos cualquier avance enemigo. Y, si es necesario, destruiremos las fuerzas enemigas y el sistema operativo de combate desplegado contra nosotros”.

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Según el general, la eventual respuesta abarcaría no solo a las unidades atacantes, sino también a los medios que las respalden, sostengan o controlen. Añadió que el despliegue de tropas es, en última instancia, “una decisión política”, aunque afirmó que nadie debería cuestionar el compromiso de Estados Unidos con la alianza.

Sabotajes y advertencias sobre Rusia

En los últimos meses, países europeos registraron una escalada de actividades encubiertas atribuidas a Rusia. Entre los episodios mencionados figuran un incendio en una empresa de defensa de Estonia y un intento fallido de atacar un avión ucraniano en un aeropuerto alemán.

En septiembre, Alemania acusó a Rusia de preparar una operación en el aeropuerto de Leipzig con un dron cargado de explosivos para atacar una aeronave ucraniana. Funcionarios británicos también informaron que frustraron un plan ruso contra una instalación de drones cerca de Londres, mientras autoridades estonias responsabilizaron a Moscú por el incendio en una compañía de defensa.

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Los casos forman parte de al menos 211 incidentes atribuidos a Rusia por autoridades occidentales desde la invasión de Ucrania, según el registro de The Associated Press. El servicio de inteligencia de defensa de Dinamarca alertó que Rusia podría adquirir drones ucranianos y emplearlos en ataques en Europa para ocultar su participación.

El ingreso de un dron no identificado en Lituania obligó a los residentes de Vilna a buscar refugio durante el mes de mayo. (REUTERS/ARCHIVO)

El primer ministro polaco, Donald Tusk, advirtió que Rusia podría intensificar ataques con drones o cohetes contra aliados europeos que respaldan a Ucrania. También sostuvo que Moscú podría presentar cualquier ofensiva como “accidental” para “paralizar o al menos debilitar la motivación de los países de la OTAN” de acudir en defensa de un miembro atacado.

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Dificultades ante amenazas con drones

El servicio de inteligencia de defensa danés estimó que existe un riesgo “bajo, pero creciente” de que Rusia lance un ataque militar limitado contra uno o varios miembros de la OTAN que limitan con territorio ruso. Aun así, tanto ese organismo como un portavoz de la alianza señalaron que, mientras Rusia combata en Ucrania, le resultaría difícil emprender una ofensiva abierta contra la OTAN.

Grynkewich afirmó que la OTAN no busca una guerra y aseguró que la alianza detectaría una ofensiva militar, por lo que es poco probable que sea tomada por sorpresa. Sin embargo, algunos de sus miembros han tenido dificultades en ejercicios que simulan guerras con drones y también al detectar aparatos que ingresaron en su espacio aéreo.

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Varios drones de ataque cayeron en países de la OTAN cercanos a Rusia, Ucrania y Bielorrusia. En mayo, residentes de Vilna, la capital de Lituania, recibieron la orden de buscar refugio después de que un dron ingresara en el espacio aéreo lituano.

El portavoz de la OTAN, el coronel Martin O’Donnell, dijo que los países aliados aumentan el despliegue de sensores terrestres y otras tecnologías para detectar y contrarrestar drones. La red destinada a conectar los sistemas de detección con los medios para derribar aparatos está en proceso de instalación, aunque todavía no ha abatido ningún dron.