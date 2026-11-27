Hayley Williams se presenta por primera vez en solitario en la Ciudad de México con un concierto en el Auditorio Nacional.

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Hayley Williams presenta esta noche en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México un setlist de 25 canciones como parte de su gira “The Hayley Williams Show: Live in Latin America”. Es la primera visita de la cantante en solitario a México. Las puertas del recinto, ubicado en Paseo de la Reforma 50, colonia Bosque de Chapultepec, abrirán a las 19:00 horas.

La fecha en la capital mexicana es la octava de la etapa latinoamericana, que inició el 9 de noviembre en Río de Janeiro y concluirá el 28 de noviembre en el Coca-Cola Music Hall de San Juan, Puerto Rico. La cantautora estadounidense Annie DiRusso actúa como telonera en todas las fechas de esta pata del tour.

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La gira arrancó el 3 de septiembre en West Palm Beach con sold outs en el Hollywood Bowl

La cantautora Annie DiRusso participa como acto de apertura en todas las fechas de la gira por América Latina. (Hayley Williams)

“The Hayley Williams Show” comenzó el 3 de septiembre de 2026 en el iTHINK Financial Amphitheatre de West Palm Beach, Florida. En la etapa norteamericana, Magdalena Bay y Rico Nasty funcionaron como actos de apertura. La gira acumuló 22 fechas en Estados Unidos antes de cruzar al continente sudamericano.

El punto más alto de la etapa norteamericana fue el Hollywood Bowl de Los Ángeles, donde Hayley Williams agotó entradas en dos funciones consecutivas: el 5 y el 6 de octubre de 2026. El recinto tiene capacidad para 17.500 personas por noche.

La pata latinoamericana recorrió Río de Janeiro, São Paulo —con dos fechas agotadas en el Espaço Unimed—, Buenos Aires, Santiago de Chile, Lima y Bogotá antes de llegar a México. En total, el tour contempla 53 shows en tres continentes, con fechas confirmadas hasta el 3 de julio de 2027 en el Alexandra Palace de Londres.

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Tras el concierto de esta noche, Hayley Williams regresará a México en enero de 2027 para tres fechas adicionales: el 13 de enero en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, el 15 en el Auditorio Banamex de Monterrey y el 17 en el Auditorio Telmex de Guadalajara. En esas presentaciones, el acto de apertura será Mannequin Pussy.

Ego Death at a Bachelorette Party llegó a las plataformas de forma poco convencional

La gira de Hayley Williams agotó dos fechas consecutivas en el Hollywood Bowl durante su paso por Estados Unidos. (Captura de pantalla/Paramore)

El setlist de esta noche se construye principalmente sobre Ego Death at a Bachelorette Party, el tercer álbum solista de Hayley Williams, publicado el 28 de agosto de 2025 bajo el sello independiente Post Atlantic y distribuido por Secretly Distribution.

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El disco tiene una historia de lanzamiento atípica. El 28 de julio de 2025, Hayley Williams subió 17 canciones a su sitio web oficial sin título de álbum ni orden de pistas definido, invitando a los fans a armar su propia lista. El 1 de agosto esas canciones llegaron a plataformas de streaming como sencillos independientes.

Cuatro semanas después, el 28 de agosto, Hayley Williams formalizó el proyecto con un título oficial, un tracklist cerrado y la incorporación de “Parachute” como pista 18. Ese sencillo debutó en BBC Radio 1 el mismo día del lanzamiento del álbum.

El proyecto siguió creciendo en otoño. “Good Ol’ Days” se añadió el 29 de octubre tras ser interpretada en vivo con Bleachers en el Beacon Theatre de Nueva York durante el evento Musicians on Musicians de Rolling Stone. “Showbiz” se incorporó el 7 de noviembre, fecha que coincidió con el lanzamiento físico del disco. Ambas canciones integran el setlist de esta noche.

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Ego Death at a Bachelorette Party tiene una duración total de 66 minutos y 44 segundos, con 20 pistas. Sus productores principales fueron Daniel James, Jim-E Stack, Brian Robert Jones y Steph Marziano. El álbum marcó la primera publicación independiente de Hayley Williams tras más de 20 años vinculada a Atlantic Records como integrante y vocalista de Paramore.

El repertorio de 25 canciones abre con “Just a Lover” y cierra con “Parachute”

(Foto Rick Scuteri/Invision/AP, archivo)

El setlist confirmado para la función de esta noche en el Auditorio Nacional incluye canciones de los tres álbumes solistas de Hayley Williams. Las pistas de Petals for Armor (2020) y Flowers for Vases / Descansos (2021) conviven con el grueso del material de Ego Death at a Bachelorette Party:

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Just a Lover (Intro Version) Over Yet Simmer Creepin’ Ice in My OJ Kill Me Hard My Friend Leave It Alone Roses / Lotus / Violet / Iris True Believer – Don’t Let Me Be Misunderstood Cinnamon Dead Horse Pure Love Crystal Clear Ego Death Glum Disappearing Man Dream Girl in Shibuya Zissou Good Ol’ Days Just a Lover Mirtazapine Showbiz Parachute