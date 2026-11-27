Ariadna Montiel cuestionó el cambio de postura de Lorenzo Córdova sobre el cálculo del límite de sobrerrepresentación. (Cuartoscuro)

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Morena rechazó modificar los criterios para asignar diputaciones plurinominales en el proceso electoral federal de 2027, al sostener que los límites de sobrerrepresentación deben calcularse por partido político y que cambiarlos una vez iniciados los comicios alteraría la forma en que los votos se convierten en representación legislativa.

El partido afirmó en un comunicado este 26 de noviembre que el proceso electoral comenzó formalmente el pasado 10 de septiembre, por lo que cualquier ajuste al criterio de distribución de curules no sería una medida administrativa, sino un cambio en las reglas que rigen la representación política.

Ariadna Montiel Reyes, presidenta de Morena, dirigió un mensaje al exconsejero presidente del INE Lorenzo Córdova, a quien acusó de sostener una postura distinta a la que expresó cuando encabezaba al organismo electoral.

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Lorenzo Córdova sostuvo que el tope del 8% se calcula por cada partido y no por coalición desde la reforma de 1996. Crédito: X/@A_MontielR

“Cuando presidías el INE, explicabas que el tope del 8% se calculaba por partido. Hoy le exiges al Instituto hacer exactamente lo contrario”, escribió Montiel. “El artículo 54 de la Constitución sigue diciendo ‘partido político’. Lo que cambió fue tu postura”.

La dirigente también cuestionó que, con el proceso de 2027 en marcha, se pretenda que el INE resuelva “por acuerdo” un criterio que, de acuerdo con Morena, debe establecerse mediante una modificación constitucional o legal. “Las reglas de la democracia las establece la Constitución”, señaló.

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El límite de 8% se calcula por partido político

Morena rechazó modificar los criterios para asignar diputaciones plurinominales en las elecciones federales de 2027. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

Montiel compartió un video en el que Córdova responde al entonces diputado Guadalupe Acosta Naranjo (hoy presidente nacional y fundador del partido político Somos) y sostuvo que el límite de 8% nunca se aplicó a las coaliciones. El exconsejero afirmó que esa cláusula se calcula por cada partido desde que fue incorporada en 1996.

“No es cierto, señor diputado Guadalupe Acosta, el 8% nunca se cargó a las coaliciones. Siempre se ha cargado a partidos, siempre invariablemente desde que en 1996 se introdujo esta cláusula”, dice Córdova en la grabación de la cual no se sabe la fecha.

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El exfuncionario añadió que la reforma electoral de 2007 permitió que los partidos presentaran listas propias de diputaciones plurinominales, pero no modificó el límite de sobrerrepresentación. Aseguró que no sería posible aplicar ese porcentaje a una coalición durante la asignación de legisladores, porque en esa etapa ya no existen coaliciones para ese propósito.

“Hoy se nos dice: calculen el 8% por coalición. Pues no hay modo, el 8% se aplica justo en el día de hoy en la asignación de plurinominales. Y hoy ya no hay coaliciones para efecto de la asignación de plurinominales”, sostuvo Córdova, quien planteó que cualquier cambio requeriría una reforma legal.

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El partido retomó ese antecedente para defender que los topes constitucionales deben revisarse de manera individual por organización política. Morena señaló que la Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó en 2024 la distribución de diputaciones al aplicar precedentes que ordenan evaluar esos límites por fuerza política y no por coalición.

Morena vincula las reglas actuales con reformas de 1996 y 2008

Morena atribuyó el marco legal vigente de sobrerrepresentación a las reformas electorales de 1996 y 2008. (Morena)

En su posicionamiento de este 26 de noviembre, Morena sostuvo que el modelo de representación actualmente debatido fue construido durante gobiernos del PRI y PAN. Según el documento, en 1996, durante la presidencia de Ernesto Zedillo, se fijaron los límites constitucionales de sobrerrepresentación para cada partido.

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El partido afirmó que en 2008, durante el gobierno de Felipe Calderón, se eliminó de la legislación electoral la disposición que equiparaba a las coaliciones con un solo partido para calcular esos límites. Las reglas derivadas de aquella modificación se aplican desde 2009.

La organización también recordó que en 2022 el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador propuso una reforma para transformar el sistema de representación política. PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano votaron en contra de esa iniciativa, según el comunicado partidista.

La dirigencia partidista recordó que la oposición rechazó en 2022 la reforma electoral propuesta por Andrés Manuel López Obrador. | X-Morena

Morena aseguró que el proyecto buscaba una correspondencia mayor entre la votación ciudadana y la integración del Congreso, pero no prosperó. Para el partido, existe una contradicción entre las fuerzas que rechazaron una reforma integral y quienes ahora buscan modificar los criterios de asignación de legisladores.

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El posicionamiento se apoyó además en el artículo 39 constitucional, que reconoce al pueblo como origen de todo poder público y le atribuye el derecho de modificar la forma de su gobierno. Morena afirmó que las decisiones nacionales se tomaron durante años mediante acuerdos entre dirigencias partidistas, sin participación directa de la ciudadanía.

Como ejemplo mencionó el Pacto por México, suscrito en 2012 por PRI, PAN y PRD con el gobierno de Enrique Peña Nieto. De acuerdo con el partido, ese acuerdo derivó en reformas que definieron el rumbo del país, incluida la reforma electoral de 2014.

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Montiel cerró su mensaje con un llamado a los partidos a obtener respaldo ciudadano: “Ganen la confianza del pueblo para tener representación. Esa es la verdadera democracia”.