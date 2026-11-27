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La viceministra de Protección Social, Marcela Brun, defendió el proyecto de decreto con el que el Gobierno busca modificar las reglas del giro directo mínimo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) a hospitales, clínicas y proveedores en el país. Además, cuestionó el aumento del porcentaje mínimo del 80% al 90% aplicado durante el gobierno anterior, liderado por el expresidente Gustavo Petro. Según Brun, esa medida generó dificultades para pagar a prestadores y cumplir obligaciones de las EPS.

Brun afirmó que el giro directo al 90% impide pagar a proveedores que no están habilitados para recibir esos recursos, entre ellos quienes suministran pañales, medicamentos, dispositivos médicos y transporte de pacientes, además de profesionales independientes. También señaló que dificulta el pago de glosas dentro de los cinco días hábiles establecidos por la ley.

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La viceministra agregó que el esquema reduce el margen de maniobra de las EPS para atender tutelas que requieren anticipos y obstaculiza el cumplimiento de sus obligaciones tributarias como agentes retenedores. Por esas razones, calificó el incremento como “irresponsable”.

El Ministerio de Salud considera que el giro directo al 90% impide pagar a proveedores que no están habilitados para recibir esos recursos (Luisa González/Reuters)

“Recibimos un sistema de salud con graves problemas financieros, deudas acumuladas y millones de colombianos con dificultades para acceder al servicio de salud. Recuperarlo exige tomar decisiones y corregir errores del pasado. Poco antes de terminar el gobierno anterior, se elevó del 80% al 90% el porcentaje mínimo de giro directo. Esta decisión fue irresponsable e ilegal”, dijo.

De acuerdo con la funcionaria, la iniciativa, que está en consulta pública, busca corregir el cierre de camas y mejorar la atención en el país, así como garantizar el pago de deudas laborales al talento humano en salud. De igual manera, indicó que prioriza los pagos por la atención de mujeres durante el embarazo, el parto y el posparto, además de los servicios para recién nacidos.

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El Ministerio de Salud plantea reducir la dependencia del pago por evento, que representa el 70% de los contratos y que Brun describió como la modalidad más costosa e ineficiente. El decreto propone incentivar formas de contratación prospectiva para obtener mejores resultados en salud a menor costo. “Queremos realinear los incentivos del sistema y por esto queremos generar mecanismos compatibles con la Ley 1122 que incentiven modalidades de contratación prospectiva, buscando generar mejores resultados en salud a un menor costo”, detalló.

La funcionaria aseguró que el proyecto de decreto indicó que prioriza los pagos por la atención de mujeres durante el embarazo, el parto y el posparto, además de los servicios para recién nacidos (Mauricio Dueñas Castañeda/EFE)

La postura de Acesi ante el proyecto del Gobierno

La Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (Acesi) expresó preocupación por el proyecto de decreto del Ministerio de Salud y Protección Social que reduce el giro directo.

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Olga Lucía Zuluaga Rodríguez, directora ejecutiva de la asociación, cuestionó la propuesta y advirtió que para los hospitales públicos, que acumulan años de cartera y demoras en los pagos, el giro directo a través de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) garantiza la llegada de los recursos. Según precisó en un comunicado, debilitar ese mecanismo puede afectar la liquidez de las Empresas Sociales del Estado (ESE) y la atención de millones de personas que dependen de la red pública.

El borrador establece que el porcentaje mínimo solo sería obligatorio para las EPS en vigilancia especial, intervención, liquidación o sin patrimonio adecuado. Para las demás aseguradoras, el giro directo sería voluntario. La propuesta también modificaría el orden de los pagos: los contratos con techo presupuestal tendrían prioridad, mientras que los servicios pagados por evento quedarían relegados.

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Acesi explicó que el giro directo a través de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) garantiza la llegada de los recursos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La directora ejecutiva consideró que esto constituye un “castigo” para esa modalidad, pese a que las necesidades de atención de los pacientes no tienen un límite presupuestal. Además, advirtió que reducir el giro directo dejaría sin trazabilidad cerca de $10,6 billones de la UPC, a valores de 2026. Cuando las EPS pagan desde su tesorería, esos movimientos no quedan registrados en el sistema, lo que impide conocer qué prestadores reciben los recursos y cuánto dinero obtienen, además de favorecer la integración vertical, según explicó.

“Hacemos un llamado respetuoso al Ministerio de Salud para que reconsidere esta modificación y mantenga las reglas del Decreto 930 de 2026, tanto en el porcentaje de giro directo como en la prioridad de los pagos. Proteger la trazabilidad de los recursos de la UPC es proteger la rendición de cuentas del sistema y la llegada oportuna del dinero a quienes atienden a los pacientes”, añadió.

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