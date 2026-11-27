El 26,9% de las candidatas consultadas por la MOE reportó haber sufrido acoso o violencia sexual durante la contienda electoral (Registraduría)

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La violencia política está teniendo consecuencias directas sobre la participación de las mujeres en Colombia. Las agresiones durante las campañas, el hostigamiento en redes sociales y la falta de respaldo de sus propias colectividades están llevando a algunas candidatas a considerar su salida de la política.

Según el tercer informe de la Misión de Observación Electoral (MOE), el 23,3% de las aspirantes consultadas no contempla volver a postularse después de las elecciones por las situaciones que enfrentó.

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El estudio, elaborado a partir de una encuesta a más de 400 candidatos al Congreso, muestra que las mujeres están expuestas a formas de violencia relacionadas con su género. El 26,9% de las candidatas manifestó haber sufrido acoso o violencia sexual, frente al 9,6% de los hombres.

La violencia política contra las mujeres incluye acoso sexual, comentarios sobre su apariencia física, intimidaciones y ataques relacionados con su género (smilelalis - mafecarrascalr - María Del Mar Pizarro - claudiamzuleta - juliacorreanuttin - mariaposada1 / Instagram)

Las agresiones incluyen burlas, gestos sexuales ofensivos y comentarios sobre sus cuerpos. Además, el 21,5% de las mujeres señaló que su género fue una de las principales razones de los ataques recibidos durante la contienda.

El impacto va más allá de la campaña electoral. Cerca de cuatro de cada diez candidatas reconocieron que estas experiencias afectaron su disposición a continuar en política, expresarse en redes sociales o participar en discusiones sobre asuntos controversiales.

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Redes sociales y violencia dentro de los partidos

La MOE identificó que las plataformas digitales se han convertido en uno de los principales escenarios de hostigamiento. Los ataques incluyen mensajes e imágenes de contenido sexual, comentarios sobre la apariencia física y publicaciones que buscan desacreditar a las mujeres que participan en política.

La inteligencia artificial ha agravado este panorama mediante la manipulación de fotografías y la creación de contenidos que sexualizan a las candidatas. Estas prácticas trasladan las agresiones al entorno personal y afectan su ejercicio político.

“La violencia se expresa especialmente a través de las redes sociales y en este proceso electoral en particular ha sido potenciada por la inteligencia artificial. (…) Cuando hablamos de violencia física, hay una mayor afectación a los hombres en las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz y, de manera particular, a liderazgos jóvenes y personas con identidad étnica afro o indígena”, señaló Alejandra Barrios, directora de la MOE en el informe.

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Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), advirtió sobre la responsabilidad de los partidos políticos en la prevención y sanción de las agresiones contra sus propios integrantes y competidores (Camila Díaz/Colprensa)

Sin embargo, los ataques no provienen exclusivamente de actores externos. La organización encontró que buena parte de las agresiones se origina dentro de las mismas estructuras políticas.

“En Colombia, cuando se habla de violencia política, usualmente se piensa en los grupos armados ilegales. Sin embargo, el 66% de los encuestados nos está diciendo que quienes ejercen especialmente esa violencia son sus compañeros de partido político o de la entidad en la que ejercen el liderazgo, sea en el Congreso, en la Cámara, el Senado, los concejos o las asambleas”, alertó Barrios.

A esto se suma la respuesta limitada de las colectividades frente a las denuncias. El 38% de las mujeres que reportaron violencia sexual aseguró haber informado sobre los hechos a su partido, pero apenas el 19% confirmó que existiera algún registro de esas situaciones.

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La MOE también encontró dificultades económicas para las candidaturas. El 79,6% de los aspirantes encuestados financió sus campañas con recursos de parejas, familiares o amistades, mientras que el 43,1% recibió aportes de sus partidos.

Violencia electoral y responsabilidades de las colectividades

El panorama general evidencia que las agresiones no afectan únicamente a las mujeres. El 83,5% de las candidaturas consultadas manifestó haber sufrido alguna forma de violencia, intimidación o acoso durante la campaña. Además, el 55,8% consideró que los grupos armados tuvieron algún grado de influencia en los resultados electorales.

Entre quienes reportaron agresiones, el 66,6% señaló a integrantes o candidatos de partidos rivales como responsables, mientras que el 47% mencionó a votantes inconformes. También aparecieron otros grupos criminales (30,9%), disidencias de las Farc (23,1%), el Ejército de Liberación Nacinal (ELN) (19,1%) y el Clan del Golfo (19,1%). Los encuestados podían identificar a varios responsables.

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Frente a estos resultados, la directora de la MOE pidió a las organizaciones políticas asumir un papel más activo en la prevención y sanción de las agresiones, tanto entre sus integrantes como frente a sus competidores.

Las redes sociales se han convertido en un escenario de hostigamiento contra las mujeres que participan en política, con agresiones que incluyen contenidos sexuales y manipulación de imágenes mediante inteligencia artificial (Europa Press)

“Tienen que crear dentro de las mismas organizaciones políticas no solamente todos los procedimientos para sancionar a los compañeros o compañeras que ejercen algún tipo de violencia contra sus competidores dentro de la organización política, sino también de manera externa. Aquí tienen que ser los partidos los que pongan las primeras fronteras y mecanismos de prevención a cualquier tipo de violencia”, señaló Barrios.

De cara a las elecciones de 2027, la organización también pidió a las autoridades electorales habilitar canales efectivos para denunciar y sancionar estos hechos. Entre sus recomendaciones está prestar atención a los discursos de odio y a la desinformación que circula en redes sociales, factores que pueden profundizar las agresiones contra quienes buscan participar en la política.

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