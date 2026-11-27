Los cuatro candidatos, en los momentos previos al inicio del debate (Alberto Ortega - Europa Press)

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El esperado debate a cuatro, que reunió a los cuatro candidatos de las formaciones que en esta última legislatura tenían el 90% de los diputados en el Congreso, fue lo que se esperaba: un debate entre dos bloques. Dos bloques, que según vaticinan todas las encuestas, van a tener que gobernar, sí o sí, tras las elecciones del 29N. Por un lado, PSOE y Frente Amplio. Parece que ya hay sintonía. Sánchez llamó “Ada” a Colau y esta “Pedro” a Sánchez. Y confianza. La que no demostró tanto el otro bloque, el del PP y Vox (porque Feijóo sabe que si gobierna lo tendrá que hacer con Abascal). Los dos líderes de PP y Vox no se llamaron por su nombre de pila. Ni siquiera se interpelaron entre ellos. Lo tenían pactado. No atacarse mutuamente para criticar siempre al actual presidente del Ejecutivo.

Sánchez es el enemigo a batir y a ‘abatir’. No escondieron sus cartas. PP y Vox quieren derogar el ‘sanchismo’. “No sé cómo no le da vergüenza estar ahí de pie en el atril”, le espetó varias veces Abascal a Sánchez. “Tenga cuidado, señor Sánchez”, le advirtió Feijóo en el bloque dedicado a corrupción. PP y Vox tenían claro su objetivo y Colau y Sánchez, perdón, Pedro y Ada, también el suyo: repetir que PP y Vox “defienden las mismas ideas y tienen los mismos amos”. La verdad es el que debate tuvo más sustancia y más emoción que el que mantuvieron la semana pasada un agresivo Feijóo y un desganado Sánchez. Y otra verdad es que este jueves hubo en realidad tres debates.

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Pedro Sánchez interviene durante el debate electoral a cuatro emitido en directo por RTVE. "Lo que propone Vox junto al PP es motosierra en el sistema público. Algo que en Argentina ya ha provocado una recesión económica"

El primero, en el debate a cuatro, Colau sorprendió por su solidez teniendo en cuenta que es una candidata de emergencia. El segundo, el debate a dos bloques, donde el progresista tuvo más sintonía. Y el tercero, el debate entre los dos presidenciables: Sánchez volvió a ser Sánchez y Feijóo cometió un error de bulto que le puede pasar algo de factura: cuando llevándose un dedo a la mano le dijo “usted calladita” a Colau en un momento en el que se hablaba de la DANA de Valencia y Carlos Mazón. “¡Qué machismo es este!”, salió rápido Sánchez a defender a su socia. “Si he ofendido a alguien lo retiro”, tuvo que aclarar Feijóo después del debate ante los medios. Frase desafotunada si luego necesitó explicarla.

Un bar de Madrid siguiendo el debate a cuatro

Fue precisamente Colau la que comenzó el debate y empezó a marcar la agenda, pidiendo al resto de candidatos que condenaran el último asesinato machista. Ya van 49 víctimas. “Las mujeres vamos a ser decisivas”, señaló Colau, que pidió al resto de aspirantes que se pronunciaran claramente contra la violencia de género. “Me sumo a la condena”, respondió Sánchez, que aprovechó rápidamente su turno para dejar claro de qué iba la noche: “hay cuatro atriles pero dos caminos muy diferentes: la España del pasado y de recortes, de tijeras y motosierras, o una España próspera, moderna y europeísta”. ”Condenamos cualquier violencia", aseguró Feijóo, que también dejó claro desde el principio a lo que iba. “¿Cómo ha financiado sus primarias y su carrera política, señor Sánchez?“. Abascal no condenó nada, pero resumió en su primera intervención lo que iba a repetir durante todo el debate: ”trenes que descarillan y españoles que mueren", “corrupción”, “más impuestos”, “barrios inseguros”, “jóvenes sin vivienda” y “Ceuta y El Hierro invadidas”. Abascal, muy previsible. Se trataba de no perder votos en dirección al PP, como señalan algunas encuestas.

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El líder del Partido Popular y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha recalcado este jueves que Sumar y Frente Amplio han estado "calladitos" y "calladitas" con el Gobierno "más corrupto" de España que preside Pedro Sánchez. Así lo ha asegurado a su llegada a la sede nacional del PP, después de participar en el debate a cuatro organizado por la Academia de Televisión, donde le esperaban decenas de cargos y afiliados del PP con banderas de España y del partido, que le han coreado 'oa, oa, oa Feijóo a la Moncloa' (Fuente: PP)

Cinco bloques temáticos

El debate estaba organizado en cinco bloques temáticos, pero los telespectadores siempre se pierden en datos que no pueden comprobar (por eso ahora se han puesto de moda los verificadores para que después se pueda ver quién mintió o disfrazó la verdad). El primer bloque, el de vivienda, “un tema de Estado” para los cuatro, sirvió para que Feijóo sacara rápidamente en su turno los nombres de las dos amigas más conocidas de José Luis Ábalos: Jessica y Andrea (las “putas” a las que el Gobierno socialista ha puesto un piso, según un desafortunado video de Cayatena Álvarez de Toledo). Sánchez tampoco perdió la ocasión para sacar otro de los temas de moda: “el áticazo de Ayuso”. ¿Va usted a pedir la dimisión de la señora Ayuso o tiene miedo a pasar a la historia como Pablo Casado?“, le respondió Sánchez.

Abascal aprovechó el monográfico de la vivienda para hablar de la “banda de guarros del Peugeot. Tápense un poquito a la hora de hablar de las violencias de las mujeres”, le espetó a Sánchez, para seguir con su mantra de vincular cualquier tema con la inmigración irregular. “Los precios de la vivienda se deciden en las fronteras” y “necesitamos viviendas protegidas con prioridad nacional” e “impuestos disuasorios para las fortunas extranjeras”. Sí, han leído bien. Lo del hachazo fiscal a las fortunas foráneas lo dijo el líder de Vox, no Colau. La líder de Frente Amplio, un referente en la lucha por una vivienda digna, dominó este bloque. “La receta de la derecha solo es liberalizar el suelo y regalarlo a los especuladores. Hay que bajar los alquileres y expropiar las viviendas a los fondos buitres”, señaló Colau, que hizo también un poco de autocrítica. “De las izquierdas se espera mucho más. Hay que ser más exigente con el Gobierno progresista”.

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La líder del Frente Amplio, Ada Colau (REUTERS/Juan Medina)

“¿Cuando habla de extranjeros hablan de los fondos buitres?“, preguntó Colau a Abascal. ”El principal buitre es el señor que está a la izquierda", respondió Abascal señalando a Sánchez. “Se desacredita usted solo”, le acusó Colau. “Pido respetó”, terció la moderadora, una acatarrada María Casado. “Agradezco Ada tus palabras. Esto es un debate. Los insultos a un reality”, continuó Sánchez. “Tiene que traer a esta señora para hacerle el trabajo”, entró en el guiso Feijóo, que ya se había dado cuenta que Pedro y Ada habían venido de tándem.

El bloque de “economía y fiscalidad” también trajo muchos datos pero poca chicha. Sorprendió Abascal disfrazándose de Colau reprochando a Sánchez que “los señores del IBEX habían ganado más” con el Gobierno progresista, además de mezclar en su soliloquio el “fanatismo climático” para justificar “empleos que desaparecen”, un “sector del automovil en manos de China”, “tierras raras” e “inteligencia artificial”. Así que Colau, la más brillante del debate, le recordó a Abascal que durante muchos años tuvo un sueldo público en un chiringuito que le creó hace muchos años Esperanza Aguirre y que ahora su mujer cobra el bono social térmico “por la carita”. “Tengo cinco hijos en casa y tengo derecho a cobrar esa ayuda”, respondió Abascal. “A otro perro con ese hueso”, intervino Sánchez. “Es usted un tertuliano”, apostilló Feijóo.

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Los recortes de Figaredo

Colau, que marcó muchos temas del debate, aprovechó para recordar que este mismo jueves José María Figaredo, dirigente de Vox, había anunciado 112.000 millones de recortes si llegan al Gobierno. “Lo que ha hecho su amigo Milei en Argentina, que hoy ha entrado en recesión técnica. No quieren subir los impuestos a los ricos. Y un 1% de la población acumula el 26% de la riqueza del país”. ¿Por qué han votado en contra de la subida del Salario Mínimo Interprofesional, señor Feijóo?“, dijo Colau, que repartía juego a los dos representantes de la derecha. ”Que ustedes manejen a los sindicatos no quiere decir que yo maneje a la patronal", señaló Feijóo. “Las matemáticas del Feijóo son como su nivel de inglés, Ada”, apuntilló Sánchez. Pedro y Ada otra vez en acción. “Me conmueve ver a Abascal y a Feijóo vestidos de Robin Hood. No saben ni de lo que hablan. Solo insultos, mentiras, bulos y recortes al gasto social”, matizó Sánchez.

Ada Colau habla en el Debate de los candidatos a la presidencia del Gobierno sobre la violencia machista

“He hecho yo más presupuestos en mi vida de los que ha presentado usted”, respondió el presidente del PP, que aprovechó su turno para recordar a los españoles que la cesta de la compra ha subido un 43%, el diesel un 52% y la luz un 13%. Feijóo dejó claro que conoce muy bien la vida personal del presidente del Gobierno, ya que habló de la famosa pizzería Luna Rosa, situada en Malasaña, y uno de los restaurantes favoritos del Sánchez. “La pizza ha subido un 45% desde que gobierna usted”. Buen dato. El bloque de “Políticas Sociales” también sirvió para que Colau enfocara, de nuevo, el debate. “¿Qué le parece que Ayuso llame garrapatas a los profesores, que llame terroristas a las personas que salen a defender la vivienda. Y los cribados de cáncer de Andalucía, ¿es una buena gestión? El PP aun mantiene a Mazón con cargo público y aforado. Con más de 230 víctimas mortales. ¿Cómo puede hablar de buena gestión?“, señaló la líder del PP, disparando en una sola intervención contra los barones territoriales del PP en Madrid, Valencia y Andalucía.

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Feijóo aprovechó este turno para recalcar que el de Sánchez es el “Gobierno más machista de la democracia. La Carlota se enrolla que te cagas”, dijo recordando uno de los mensajes de Koldo a Ábalos para concertar una cita con supuestas meretrices. Ahí Feijóo golpeó señalando proyectos que han dañado al Ejecutivo: “la chapuza de la ‘ley del sí es sí’, las pulseras antimaltrato que no funcionan. No me van a dar lecciones porque llevo 30 años gestionando”. Y llegó entonces uno de los momentos estelares del debate, cuando Feijóo recordó a Colau que “buena gestión es ponerse al frente de una emergencia y no salir huyendo de Paiporta y usted, calladita”. La frase generó polémica. Feijóo tuvo que salir después del debate a aclarar sus palabras porque se habían “manipulado”. No quiso mandar callar a Colau, solo recalcar que Sumar no criticó a Sánchez tras la catástrofe climática.

El presidente de Vox y candidato a la presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, antes del debate (Alberto Ortega - Europa Press)

Mientras, Abascal a lo suyo. Quiere ser vicepresidente de España y sabe que solo lo puede ser si suma con el PP. “Sánchez ha destruido todo lo que funcionaba, como la red ferroviaria, ya que se lo ha gastado en fulanas”. Su trauma es, además, tan fuerte contra la migración, que aprovechó este turno para soltarle un dardo a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, cuyo Ejecutivo regional ha atendido “a 150.000 ilegales” en la sanidad madrileña. Los dos bloques con más jugo se reservaron para el final: “corrupción” y “migración y política exterior”. Sánchez sabía que eran temas espinosos. “Hemos actuado, hemos tomado medidas, hemos pedido perdón y hemos colaborado con la Justicia. Nosotros expulsamos la corrupción, el PP la compra. Que se lo pregunten a Inda, Koldo y Aldama. ¿Va a aceptar el resultado electoral?“, preguntó Sánchez a Feijóo para explotar el bulo del pucherazo electoral. El líder del PP aceptó el envite y lanzó un órdago. Si pierde las elecciones, dimitirá y dejaré el aforamiento. Es decir, dejará de ser el líder del PP y de ser diputado. Ayuso, seguramente en su casa viendo el debate, debió esbozar una sonrisa. ”¿Y con el señor Mazón qué va a hacer?“, intervino Colau muy avispada. Mazón sigue como aforado y Feijóo no le obliga a dejar el escaño valenciano.

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“Solo espero que el señor Sánchez no me mande a los Rochos [uno de los clanes de la droga de Badajoz] como quiso mandar a los que investigaban a su hermano. Se acabó el chollo a los corruptos. Tenga cuidado también usted, señor Sánchez. Y tenga cuidado el señor Zapatero”, soltó Feijóo como amenazas veladas. “¿Con quién viajaba usted de vacaciones, con un narcotraficante?, respondió Sánchez. “El PP es el partido más corrupto de Europa”, intervino Colau. “¿Tanto necesita el señor Sánchez a la señora Colau?“, apuntó entonces Abascal. ”No se dedique a bailar y a escribir cartas de amor. ¿Quien le financió las primarias?“, insistió Feijóo, que mostró mucho interés sobre este episodio de la vida política de Sánchez durante todo el debate.

Imagen de la jura de bandera del presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez. (PSOE)

Abascal aprovechó el bloque dedicado a la corrupción para mezclar que esta “arruina y mata” con los “amigotes del Peugeot”, en relación a Ábalos, Cerdán y Koldo, que viajaron con Sánchez cuando ganó las primarias en 2017. “No sé ni cómo se atreve a estar aquí en este debate. Su corrupción es la de la peor especie, regalar a los demás lo que se niega a tu propio pueblo. Sánchez ha asaltado las instituciones. Los paradores, para sus cosas...”. Nueva referencia a las presuntas y no demostradas fiestas de Ábalos en los paradores nacionales. Aquí Colau aprovechó para atacar y proponer. “No sé como habla y da lecciones de corrupción”, le indicó a Feijóo. “La corrupción cero existe y hay que conseguirla siendo exigente. Hay que tomar más medidas. Hay que ir a por los corruptores, a por las grandes empresas que pagan mordidas, que estén 20 años sin contratar con la Administración pública”. Colau lanzó en esta intervención otro guiño a Begoña (usó el nombre de pila), la mujer de Sánchez. “Su esposa tiene mi solidaridad. Lo que le han hecho a Begoña es un caso de ‘lawfare’”.

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Lo último destacable, para finalizar la noche, vino al hablar de inmigración, Ceuta y El Hierro. “Quiero llevarme bien con Marruecos pero Ceuta no se vende, se defiende”, señaló Feijóo, que sacó el tema del Mundial de Fútbol de 2030 que organizarán España, Marruecos y Portugal. El PP quiere que la final sea en Madrid. Y si no... no participar. “Estoy de acuerdo”, dijo Sánchez, que reconociendo que era del Atleti y aunque le gustaría que la final fuera allí, era consciente de que tenía que ser en el Santiago Bernabéu. Con esa afirmación, del Atleti no es tanto. Parece mentira que en el debate se hablara más de fútbol que de ciencia.

Sánchez aprovechó su intervención para afear a Feijóo y a Abascal de llenarse la boca de patriotismo cuando el único de los presentes en el debate “soy yo el que ha hecho la mili y ha jurado la bandera”. Colau no dejó pasar la oportunidad de su últimos turnos para sacar punta a uno de los fallos de Feijóo en la noche, el “usted calladita”. “Interrumpe mucho y me manda callar”, le recordó la catalana, para recordar que “la migración aporta a la caja pública el 10% de los ingresos”. De la final de fútbol no dijo nada. Colau pasa del deporte rey. Ya se sentía ganadora de este ‘partido’.

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