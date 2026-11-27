La Flip advirtió que la varios periodistas que han sido estigmatizados y amenazados están desprotegidos, pese a que la UNP les tiene asignados esquemas de seguridad (UNP - AFP)

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La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) denunció que algunos periodistas que contaban con esquemas de seguridad quedaron desprotegidos desde el 25 de noviembre, después de que la Unidad Nacional de Protección (UNP) terminara los contratos de los hombres asignados a sus equipos.

Los comunicadores se encuentran en los departamentos de Arauca, Boyacá, Casanare, Meta y parte de Norte de Santander, correspondiente a la zona 7.

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La organización atribuyó la interrupción a la falta de formalización de nuevos contratos para la prestación del servicio de seguridad. Los hombres de protección informaron a la Fundación que la Unión Temporal SeviseGK les notificó la terminación de sus contratos laborales y fijó el 24 de noviembre como último día de trabajo. Desde el 25 de noviembre, recibieron la orden de suspender el acompañamiento hasta nueva instrucción.

Según advirtió la Flip, esta situación ocurre mientras grupos armados estigmatizan y amenazan a periodistas en medio de disputas territoriales y enfrentamientos con la fuerza pública. Recordó, además, que en septiembre denunció públicamente amenazas contra varios comunicadores de Arauca.

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La Flip recordó que algunos periodistas han sido amenazados por grupos criminales en medio de disputas territoriales y enfrentamientos con la fuerza pública (Colprensa)

De igual manera, advirtió que el problema podría extenderse a las zonas 1 y 2 de la UNP, que abarcan Bogotá, Cundinamarca, Cauca, Amazonas y parte de Norte de Santander. Los contratos en esos territorios culminarían el 27 de noviembre. “Esta preocupación se suma a las denuncias que se han realizado en días pasados sobre la reducción o suspensión de los esquemas de protección a ciertos periodistas”, indicó.

Así las cosas, la Flip solicitó a la Unidad Nacional de Protección garantizar de inmediato la continuidad de la seguridad para los comunicadores de la zona 7 y adoptar medidas para impedir que la situación se repita en otras regiones de Colombia.

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El caso del periodista Daniel Coronell

En un comunicado emitido el 24 de noviembre de 2026, la Fundación para la Libertad de Prensa y otras organizaciones rechazaron el retiro del esquema de seguridad de Daniel Coronell por parte de la UNP, medida que fue denunciada por el comunicador a través de sus redes sociales.

El periodista Daniel Coronell denunció el retiro de su esquema de seguridad (@DCoronell/X)

“La Unidad Nacional de Protección me comunica el retiro de un esquema de seguridad mínimo, cinco días después de mi discurso en los Premios Simón Bolívar. Los riesgos para el ejercicio del periodismo no desaparecen por decreto ni por antipatía del poderoso”, informó Coronell en X.

De acuerdo con la Flip, la entidad finalizó el esquema de seguridad del periodista sin completar la reevaluación del riesgo y aplicó una causal prevista para quienes impiden ese procedimiento. La notificación llegó días después de que el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, descalificara el trabajo del periodista desde la cuenta oficial de la cartera.

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“Que la entidad le haya notificado el retiro días después de que su trabajo fuera descalificado por el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, desde la cuenta oficial del ministerio al que está adscrita la UNP, envía un mensaje de hostilidad a la prensa que investiga y cuestiona al poder”, detalló.

La Flip indicó que también ha estado recopilando testimonios de periodistas y revisando resoluciones de la UNP para determinar con qué fundamentos está reduciendo o retirando sus esquemas (Flip)

Así las cosas, la Flip pidió a la UNP reconsiderar la medida y mantener la protección de Coronell durante sus visitas a Colombia hasta completar una evaluación integral y actualizada del riesgo. La organización sostuvo que los señalamientos públicos contra un periodista pueden aumentar su exposición y deben ser considerados por la UNP al definir las medidas de seguridad.

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La Flip indicó que también ha estado recopilando testimonios de periodistas y revisando resoluciones de la UNP para determinar con qué fundamentos está reduciendo o retirando sus esquemas. Exigió que la entidad haga públicos sus criterios, explique cuándo adopta esas medidas sin concluir la reevaluación y detalle cómo valora las amenazas, el trabajo periodístico y los señalamientos públicos, con especial atención a quienes investigan y cuestionan al Gobierno.