Sentencian a dos hombres a 181 años de prisión por el asesinato de cinco personas tras una discusión vial en el Edomex. FGJEM

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Un juez del Estado de México sentenció a 181 años y tres meses de prisión a Juan Manuel Valdez Escobar y Manuel Valdez Contreras por el homicidio de cinco personas cometido en el municipio de Jiquipilco. La condena fue obtenida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) tras un proceso judicial en el que se analizaron las pruebas presentadas por el Ministerio Público.

Cada uno de los sentenciados recibió una pena de 36 años y tres meses de prisión por cada una de las cinco víctimas, lo que arroja el total mencionado. La sentencia fue dictada en Ixtlahuaca, Estado de México.

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Una discusión por el paso de una camioneta terminó en masacre

Los hechos ocurrieron el 28 de noviembre de 2018 en el paraje La Presa, ubicado en el poblado de San Vicente Guerrero, dentro del municipio de Jiquipilco. Las víctimas se encontraban detenidas en el lugar, a la espera de que alguien las auxiliara con combustible, luego de que la camioneta en la que viajaban se quedara sin gasolina.

En ese momento llegó al sitio un vehículo color gris en el que se trasladaban Valdez Escobar, Valdez Contreras y una mujer. Los dos hombres exigieron a las víctimas que movieran su camioneta para poder pasar.

Las víctimas respondieron que su automóvil no tenía combustible, pero que podían ayudar a moverlo del paso. Esa respuesta provocó el enojo de quienes hoy están sentenciados.

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El ataque armado y la huida de los responsables

Ante la negativa inmediata de las víctimas, Juan Manuel Valdez Escobar sacó un arma de fuego corta cartucho y comenzó a disparar en contra de ellas. Mientras esto ocurría, Manuel Valdez Contreras le dijo “ya mata a todos”.

Según el relato de los hechos, Valdez Contreras se subió después al automóvil gris y huyó del lugar.

Sentencian a dos hombres a 181 años de prisión por el asesinato de cinco personas tras una discusión vial en el Edomex (Imagen Ilustrativa Infobae)

El agente del Ministerio Público tuvo conocimiento de los hechos e inició las averiguaciones correspondientes. A través de la investigación logró identificar a los probables responsables del homicidio múltiple.

El proceso de investigación y detención

Con los elementos reunidos durante la indagatoria, el Ministerio Público solicitó a un juez una orden de aprehensión en contra de Valdez Escobar y Valdez Contreras por el delito de homicidio. La solicitud fue concedida.

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Elementos de la Fiscalía estatal cumplimentaron el mandato judicial y lograron la detención de ambos señalados. Una vez detenidos, fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona.

En ese centro quedaron a disposición de una autoridad judicial, que inició el proceso legal correspondiente para determinar su responsabilidad en los homicidios.

La sentencia: 181 años de prisión y reparación del daño

Tras el proceso legal y el análisis de las pruebas presentadas por la Fiscalía, la autoridad judicial sentenció a Valdez Escobar y Valdez Contreras a 36 años y tres meses de prisión por cada víctima. Al tratarse de cinco personas asesinadas, la condena total para cada uno ascendió a 181 años y tres meses de prisión.

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Sentencian a dos hombres a 181 años de prisión por el asesinato de cinco personas tras una discusión vial en el Edomex (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de la pena privativa de libertad, el juez determinó la suspensión de los derechos civiles y políticos de ambos sentenciados.

La resolución judicial también estableció el pago de una multa de 377 mil 450 pesos por cada víctima, así como la reparación del daño correspondiente, fijada en 165 mil 323 pesos por cada una de las cinco personas asesinadas.

Otra sentencia de más de 150 años el mismo día

Este mismo día y días después de que la Fiscalía General de la República (FGR) reportara avances contra estructuras criminales en el país, un juez dictó otra condena que supera los 150 años de prisión. Cuatro integrantes de una organización criminal fueron sentenciados a 177 años y seis meses de cárcel cada uno por delincuencia organizada y secuestro de tres víctimas en dos eventos distintos.

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César “N”, Óscar “N”, Francisco “N” y Fernando “N” recibieron la pena más alta del caso, de acuerdo con la FGR. Los cuatro cumplirán su condena en el complejo penitenciario de Puente Grande, en Jalisco.

(Crédito X | @FGRMexico)

Otros seis integrantes de la misma organización también fueron sentenciados, con penas de entre 17 y 105 años de prisión según los delitos acreditados en su contra. Miguel “N” y Mariano “N” recibieron 105 años y seis meses; Indra “N”, 97 años y seis meses; mientras que Gustavo “N”, Jesús “N” y Julio “N” fueron condenados a 17 años y seis meses cada uno, además de una multa de 819 mil 886 pesos con 56 centavos.

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La investigación del caso comenzó en diciembre de 2019, cuando el Ministerio Público Federal, adscrito a la entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), inició las indagatorias. Esa área forma parte actualmente de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), que obtuvo la resolución tras casi siete años de proceso judicial.