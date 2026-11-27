Ángela Aguilar se reunió con su familia en Magnolia, Texas, para la cena de Acción de Gracias y aprovechó sus redes para compartir una imagen inédita del viaje a Roma que desató la polémica boda espiritual con Nodal. (Captura de pantalla @angela_aguilar_)

Guardar

La familia Aguilar celebró el Día de Acción de Gracias este jueves 26 de noviembre en su residencia de Magnolia, Texas, cerca de Houston. A diferencia del año anterior, Christian Nodal no asistió a la cena, y Ángela Aguilar aprovechó sus redes para publicar una fotografía inédita de la boda espiritual que la pareja celebró en Roma en 2024.

A la reunión familiar llegaron Pepe Aguilar, Leonardo Aguilar junto con su prometida Adriana Caballero, Aneliz Álvarez, Aneliz hija, la abuela Eva Mendoza y Ángela Aguilar. Leonardo documentó en video los platillos de la cena, mientras Aneliz publicó una serie de fotografías y videos del banquete en sus propias cuentas.

PUBLICIDAD

Ángela subió nueve historias a Instagram la noche del jueves. La primera llevaba un mensaje de agradecimiento: “Agradecido por la vida, por la buena salud, por la familia, por las amistades genuinas, por las oraciones respondidas y por las bendiciones continuas de Dios”.

La cantante publicó una fotografía tomada en una calle de Roma, donde ella y Christian Nodal habrían celebrado una boda espiritual en secreto durante mayo de 2024. (Captura de pantalla @angela_aguilar_)

La cantante acompañó el texto con una serie de imágenes. La primera muestra a la familia completa reunida: Pepe, Aneliz madre, Aneliz hija, Leonardo y Ángela. Otras fotografías corresponden a su perro pug y a un caballo en el rancho familiar.

La imagen que revivió la polémica boda espiritual en Roma

La segunda fotografía generó mayor reacción entre los usuarios. La imagen muestra a Ángela en una calle de Roma, en referencia al viaje en el que ella y Nodal habrían celebrado una boda espiritual en secreto en mayo de 2024, días después de confirmarse la ruptura del cantante con la argentina Cazzu.

PUBLICIDAD

Según la reconstrucción de los hechos, la ceremonia ocurrió el 29 de mayo de 2024, cuando el sonorense y Ángela tomaron un vuelo a Roma tras un concierto. Nodal relató ante la periodista Adela Micha en 2025 que rompió con Julieta Cazzuchelli el 8 de mayo, dio su primer beso a Ángela el 14 de mayo y notificó a su expareja del nuevo romance el 20 de mayo.

“El 29 de mayo, mi corazón lo siente. Terminando un evento, llegamos a Roma. Toda esa experiencia fue hermosa, fue una aventura, se respiraba el amor, se sentía el amor en todas partes”, relató el cantante.

PUBLICIDAD

Entre un encuentro con fans en la Fontana di Trevi y las publicaciones de un maquillista y un tatuador italianos, se reconstruyó la filtración de la boda secreta de Christian Nodal y Ángela Aguilar en 2024. (Captura de pantalla @nodal / IG)

El maquillista y el tatuador que expusieron el enlace en 2024

La primera pista pública del enlace llegó el 1 de junio de 2024, cuando el maquillista Stefano Comelli, radicado en Roma, publicó un video arreglando a Ángela con la descripción “Mrs. @angela_aguilar_ fue un placer”, tratamiento reservado a mujeres casadas en inglés.

Días antes, la usuaria de TikTok Magda Muñoz relató que ella y sus amigas se encontraron a la pareja en la Fontana di Trevi el 31 de mayo, donde se tomaron fotografías con ambos; según su versión, Ángela fue amable mientras Nodal se mostró más serio y le reclamó a la amiga de Ángela, llamada Mónica Corgan: “Dijiste que nadie nos iba a encontrar”. Magda detalló que Ángela pidió reiteradamente que no subieran nada a redes porque “querían compartirlo a su tiempo”.

PUBLICIDAD

Ese mismo viaje, el tatuador Alessandro Capozzi le realizó a Ángela las iniciales de Nodal en la mano izquierda. En un video posterior, cuando sonó la palabra “esposa” en una canción, Ángela mostró un diamante de gran tamaño. Capozzi añadió al clip: “Ella acaba de casarse aquí”.

La usuaria de TikTok Magda Muñoz contó que se tomó fotos con la pareja en Roma y que Ángela le pidió no publicarlas, mientras otras pistas digitales terminaron por confirmar la boda espiritual en Italia. (Captura de pantalla/magdamunoz)

Tras permanecer varios días sin declaraciones al respecto, y ante la presión de una revista que amenazaba con publicar más de 500 fotografías de la boda, la pareja finalmente confirmó su relación públicamente el 10 de junio de 2024. El matrimonio civil se celebró el 24 de julio de 2024 en la hacienda San Gabriel de las Palmas, en Tequesquitengo, Morelos, con Marc Anthony como padrino.

PUBLICIDAD

A esto se sumaron las historias de Aneliz Aguilar desde un hotel exclusivo y el avistamiento de Nodal saliendo de una boutique de vestidos de novia en Roma.

Cabe recordar que en febrero de 2026, Christian Nodal ya había compartido en Instagram una fotografía inédita de la boda espiritual en Roma, acompañada del tema “Rosita” de Rauw Alejandro, cuyo verso dice: “Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal”. La publicación provocó la reacción de Cazzu, quien cuestionó la “camaradería entre varones” detrás de la canción y señaló que la verdadera afectada es su hija Inti: “El conflicto real se llama Crónica de un abandono.

PUBLICIDAD

La pareja de artistas se encontraba en la Fuente de Trevi. Crédito: TikTok/Sara Castillo de arena

Y no, no es a mí a quien han abandonado”. En esa imagen, Ángela Aguilar aparecía con el mismo vestido blanco transparente de manga larga y abertura en la pierna que generó comparaciones con el atuendo que “La Jefa” usó al presentar a su hija tras el nacimiento en 2023.