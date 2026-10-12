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El petróleo cae tras el anuncio de Trump de una tregua energética entre Rusia y Ucrania pese a los ataques hutíes en Arabia Saudita

El West Texas Intermediate (WTI) retrocedió un 1,5%, hasta los 90,50 dólares por barril, mientras que el Brent del mar del Norte perdió un 1,2%, hasta los 103,48 dólares

El petróleo cae tras el anuncio de Trump de una tregua energética entre Rusia y Ucrania (REUTERS)
El petróleo cae tras el anuncio de Trump de una tregua energética entre Rusia y Ucrania (REUTERS)
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Los precios del petróleo cayeron más de un 1% este lunes después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara un alto el fuego energético entre Rusia y Ucrania, una declaración que revirtió las subidas iniciales del crudo tras los ataques de los hutíes contra Arabia Saudita durante el fin de semana. El West Texas Intermediate (WTI) retrocedió un 1,5%, hasta los 90,50 dólares por barril, mientras que el Brent del mar del Norte perdió un 1,2%, hasta los 103,48 dólares.

“Con efecto inmediato, se declara un alto el fuego energético en la guerra entre Rusia y Ucrania”, escribió Trump durante la madrugada del domingo en su red social Truth Social. “Ambas partes han llegado a un acuerdo. ¡No lo rompan!“, agregó el mandatario, aunque Rusia todavía no confirmó su adhesión a la iniciativa.

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El anuncio generó sorpresa en Kiev. El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmó que buscaba más detalles sobre el alcance de la propuesta, pero expresó su respaldo a la tregua. “Ucrania apoya el alto el fuego, y es importante que Rusia también lo apoye”, declaró.

La publicación de Trump se produjo después de que reclamara a Zelensky que detuviera los ataques contra las refinerías rusas. También sostuvo que era “hora de que Ucrania tuviera un nuevo presidente” que pusiera fin a la guerra.

La iniciativa recibió el respaldo de los aliados de Ucrania, aunque Trump enfrentó críticas por su decisión de flexibilizar temporalmente las sanciones estadounidenses contra el diésel ruso. Los líderes europeos y el Gobierno ucraniano advirtieron que esa medida podía favorecer al presidente ruso, Vladimir Putin, en el contexto del conflicto.

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La publicación de Trump se produjo después de que reclamara a Zelensky que detuviera los ataques contra las refinerías rusas (REUTERS)
La publicación de Trump se produjo después de que reclamara a Zelensky que detuviera los ataques contra las refinerías rusas (REUTERS)

La caída del crudo revirtió el repunte inicial que provocaron los ataques de los hutíes, un grupo terrorista respaldado por Irán, contra Arabia Saudita durante el fin de semana. El sábado, al menos una docena de personas murieron en el aeropuerto internacional de Riad, en el ataque más mortífero en territorio saudí en más de una década. El domingo, otra persona falleció tras un segundo ataque.

Los episodios representaron una escalada en la guerra de Yemen, donde Riad respalda militarmente desde hace años al Gobierno reconocido internacionalmente frente a los hutíes. El grupo reivindicó el domingo varios ataques durante las 24 horas anteriores y amenazó con nuevas operaciones contra los centros de tránsito del reino, a los que calificó como un “teatro de operaciones para nuestras fuerzas”.

La caída del petróleo contribuyó al avance de la mayoría de las bolsas asiáticas. En Hong Kong, el índice Hang Seng subió un 0,5%, hasta los 24.337,63 puntos, mientras que el índice compuesto de Shanghái avanzó un 0,1%, hasta los 3.817,03 puntos. También registraron ganancias los mercados de Sídney, Singapur, Wellington y Manila.

En cambio, las bolsas de Seúl y Taipéi retrocedieron por las pérdidas de los fabricantes de semiconductores SK hynix, Samsung y TSMC. Tokio permaneció cerrada por un feriado. En Estados Unidos, los futuros bursátiles registraron fuertes subidas, mientras que el índice Dow Jones cerró con un avance del 0,8%, hasta los 51.654,95 puntos. En Londres, el FTSE 100 subió un 1,1%, hasta los 10.552,05 puntos.

(Con información de AFP)

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