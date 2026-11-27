La relación entre Felipe VI y Letizia Ortiz. (EFE/J.J. Guillén)

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A escasos días de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, el panorama político nacional se asoma a una encrucijada donde el futuro del Gobierno está en el aire. En este contexto de cierre de ciclo, o de un posible nuevo inicio, el escrutinio público no solo se centra en los posibles pactos, sino en el balance institucional de los últimos años. Una de las dinámicas más observadas y analizadas durante este tiempo ha sido la convivencia entre la Jefatura del Estado y la presidencia del Ejecutivo, una relación marcada por la corrección extrema y, al mismo tiempo, por un distanciamiento ante las cámaras.

La experta en comunicación no verbal y marca personal Ana Jiménez ha desgranado cómo ha sido realmente esta convivencia bajo el foco público. Según su análisis, “hay relaciones públicas en las que la complicidad resulta evidente y otras en las que lo que más llama la atención es precisamente su ausencia”. Durante los años de mandato socialista, la interacción entre Pedro Sánchez y Felipe VI se ha escudado en un comportamiento institucional intachable, pero ha carecido de esa fluidez que humaniza a los líderes. “Una cosa es cumplir con el protocolo y otra muy distinta conseguir que los gestos proyecten una conexión personal”, advierte la analista.

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Jiménez recuerda que el objetivo no es adivinar si en privado se llevan bien o mal, sino evaluar la percepción pública que cultivan: la de “dos figuras que mantienen una relación formal, contenida y muy condicionada por las responsabilidades que representan”. A las puertas del 29-N, el balance no verbal de su mandato deja una estela de calculada distancia.

La frialdad de las marcas personales

Para la analista, gran parte de la rigidez visual de sus encuentros nace del choque frontal de sus identidades públicas. “Pedro Sánchez ha construido una imagen de liderazgo político basada en la determinación, el control de su comunicación y la defensa de sus decisiones. Felipe VI, por su parte, proyecta una identidad institucional marcada por la contención, la prudencia y la solemnidad”, desgrana Jiménez.

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El rey Felipe VI y Pedro Sánchez. (Javier Fernández - Europa Press)

Cuando ambas autoridades coinciden en un mismo escenario, la comunicación “aparece especialmente medida”, conscientes de que cualquier movimiento será diseccionado. La experta es rotunda en su lectura de los gestos: “Lo que proyectan no siempre es enfrentamiento, pero tampoco necesariamente cercanía. Y esa ausencia de complicidad visible puede terminar interpretándose como frialdad”.

El contraste de Paiporta

Si hay un episodio que ha definido la brecha comunicativa de estos años, fue la catástrofe climática en la Comunidad Valenciana. “La visita a Paiporta tras la DANA de noviembre de 2024 dejó probablemente el contraste visual más significativo de estos años”, sentencia Jiménez. Aquellas tensas imágenes de los reyes dialogando con vecinos indignados, frente a la evacuación del presidente por motivos de seguridad, proyectaron “dos formas muy diferentes de presencia pública”.

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Los reyes Felipe VI y Letizia y la comitiva de autoridades que les acompañaban este domingo en su visita a Paiporta (Valencia), la considerada 'zona cero' de la DANA en la provincia, han sido recibidos con gritos e insultos y con lanzamiento de objetos y barro durante su recorrido por las calles de la localidad. (Fuente: FORTA)

Para la experta, esto ilustró la diferencia fundamental entre el papel representativo y la gestión ejecutiva. Aunque las circunstancias justificaban la salida del presidente, Jiménez lanza una importante reflexión de marca personal: “En comunicación pública, las circunstancias explican una conducta, pero no siempre eliminan la percepción que dejan sus imágenes”.

El importante papel de la reina Letizia

El análisis también aborda el papel de la reina Letizia, quien suele mostrar “una comunicación emocional más expresiva” con los ciudadanos, una faceta que “contrasta con la formalidad que caracteriza sus apariciones junto al presidente”. Sin embargo, Jiménez subraya que esto no demuestra rechazo, sino una estricta profesionalidad. A modo de balance de estos años de convivencia institucional, la experta concluye que la relación pública entre Zarzuela y Moncloa ha estado dominada de principio a fin por la contención.

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Gracias a la Reina Letizia por su lealtad, trabajo y solidaridad. En un día tan especial, me sumo a la felicitación de todos los que reconocemos su entrega a los demás y su sentido del deber con nuestro país.



Feliz 50 cumpleaños. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 15, 2022

“Quizá la gran paradoja de Pedro Sánchez y Felipe VI sea que pueden transmitir respeto institucional sin conseguir transmitir una especial sintonía personal”, resume. Y remata con una máxima demoledora sobre lo vivido: “El protocolo puede garantizar que dos personas compartan escenario y se traten con corrección, pero no puede fabricar una complicidad que el público no percibe”.