La alimentación para personas con hígado graso prioriza el consumo de fibra, proteína y grasas saludables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Un desayuno equilibrado puede ayudar a mejorar la alimentación diaria de las personas con hígado graso. La clave está en elegir ingredientes con fibra, proteína y grasas saludables, además de reducir el consumo de azúcar, harinas refinadas, frituras y bebidas endulzadas.

Estas opciones son fáciles de preparar y utilizan alimentos comunes de la cocina mexicana. Sin embargo, no sustituyen la valoración de un médico o nutriólogo. Las necesidades pueden cambiar según el peso, la edad, la actividad física, la diabetes, el colesterol y el grado de afectación del hígado.

PUBLICIDAD

Avena con yogur natural y frutos rojos

La avena es una fuente de fibra que puede ayudar a mejorar la saciedad durante la mañana. Al combinarla con yogur natural y frutos rojos, se obtiene un desayuno práctico, fresco y sin necesidad de añadir azúcar.

Para prepararlo necesitas 0.5 taza de avena integral, 0.75 taza de yogur natural sin azúcar, 0.5 taza de fresas, moras o frambuesas, 1 cucharada de chía y canela al gusto.

Coloca la avena en un tazón y agrega el yogur. Incorpora los frutos rojos y la chía. Termina con un poco de canela. También puedes dejarlo reposar durante la noche en el refrigerador para obtener una textura más suave.

PUBLICIDAD

Evita añadir miel, azúcar, jarabes o granola comercial, ya que suelen aumentar el contenido de azúcares y calorías. Esta combinación aporta aproximadamente 330 calorías, aunque la cantidad puede variar según el tipo de yogur y las porciones utilizadas.

La avena con yogur natural y frutos rojos aporta saciedad matutina sin necesidad de azúcar añadida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Huevos con espinaca, jitomate y tortilla de maíz

Los huevos ofrecen proteína y pueden combinarse con verduras para preparar un desayuno completo. La espinaca y el jitomate aportan volumen, color y fibra sin agregar una cantidad elevada de calorías.

Para esta preparación utiliza 1 huevo entero, 2 claras, 1 taza de espinaca, 0.5 jitomate picado, 2 tortillas de maíz, 0.25 de aguacate y 1 cucharadita de aceite de oliva.

PUBLICIDAD

Calienta el aceite en un sartén y saltea la espinaca con el jitomate durante 2 minutos. Agrega el huevo y las claras, y cocina hasta que estén firmes. Sirve con las tortillas y el aguacate.

Es preferible evitar el tocino, las salchichas y otros embutidos como acompañamiento. También conviene no freír las tortillas. Puedes calentarlas directamente en un comal para reducir el uso de grasa.

Este desayuno contiene aproximadamente 360 calorías y puede acompañarse con agua natural, café sin azúcar o té sin endulzar.

La preparación de huevos con espinaca y tortilla al comal descarta el consumo de embutidos y grasa excesiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frijoles de la olla con aguacate y pico de gallo

Los frijoles son una buena fuente de fibra y proteína vegetal. Para cuidar el aporte de grasa, utiliza frijoles de la olla y evita prepararlos con manteca, chorizo o grandes cantidades de aceite.

PUBLICIDAD

Necesitas 0.75 taza de frijoles cocidos, 2 tortillas de maíz, 0.25 de aguacate, 0.5 jitomate picado, 2 cucharadas de cebolla, 1 cucharada de cilantro y jugo de limón al gusto.

Calienta los frijoles en una olla pequeña. Para preparar el pico de gallo, mezcla el jitomate, la cebolla, el cilantro y el limón. Sirve los frijoles con las tortillas, el aguacate y la salsa fresca.

Si utilizas frijoles enlatados, revisa la etiqueta y elige una versión baja en sodio. También puedes enjuagarlos antes de calentarlos para retirar parte de la sal.

Esta combinación aporta alrededor de 390 calorías. Su contenido de fibra puede ayudar a mantener la sensación de saciedad durante más tiempo.

Los frijoles de la olla proporcionan proteína vegetal y fibra cuando se cocinan sin manteca ni chorizo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pan integral con queso cottage y jitomate

Este desayuno es una alternativa rápida para los días con poco tiempo. El pan integral aporta fibra, mientras que el queso cottage ofrece proteína. El jitomate agrega frescura y ayuda a completar la preparación.

PUBLICIDAD

Para hacerlo necesitas 2 rebanadas de pan integral, 0.5 taza de queso cottage bajo en grasa, 0.5 jitomate rebanado, 1 cucharadita de semillas de calabaza sin sal, pimienta y orégano.

Tuesta ligeramente el pan y distribuye el queso cottage. Coloca encima las rebanadas de jitomate y termina con las semillas de calabaza, la pimienta y el orégano.

Revisa que el pan tenga harina integral como primer ingrediente. Evita los panes con azúcar añadida, jarabes o exceso de grasas. Si el queso contiene mucha sal, utiliza una porción menor.

El desayuno aporta aproximadamente 320 calorías y puede complementarse con una pieza pequeña de fruta entera, siempre que la porción total se ajuste a las necesidades de cada persona.

PUBLICIDAD

El pan de harina integral con queso cottage bajo en grasa ofrece una alternativa matutina rica en nutrientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Licuado de yogur, avena y fruta entera

Un licuado puede ser una opción práctica, siempre que se prepare con fruta entera y no con jugo. Al conservar la pulpa, se mantiene una mayor cantidad de fibra y se evita concentrar demasiado el azúcar.

Utiliza 0.75 taza de yogur natural sin azúcar, 0.5 taza de frutos rojos o manzana picada, 2 cucharadas de avena, 1 cucharada de chía, 0.5 taza de agua y canela.

Coloca todos los ingredientes en la licuadora y procesa hasta obtener una mezcla uniforme. No lo cueles, ya que retirar la pulpa reduce parte de la fibra. Tampoco agregues miel, azúcar, jugo de naranja o jarabes.

PUBLICIDAD

Esta bebida contiene aproximadamente 300 calorías. Lo ideal es consumirla recién preparada y acompañarla con una alimentación equilibrada durante el resto del día.

El licuado con yogur y fruta entera conserva la pulpa para mantener el aporte de fibra sin concentrar azúcares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para las personas con hígado graso, también es recomendable limitar los refrescos, jugos, bebidas deportivas, pan dulce, galletas, frituras y alcohol. El agua natural debe ser la bebida principal. El café sin azúcar puede formar parte del desayuno si no existe una contraindicación médica.

La alimentación es un componente importante del cuidado del hígado, pero debe acompañarse con actividad física, control del peso y seguimiento profesional. Las porciones y los ingredientes deben ajustarse a cada caso, especialmente cuando existe diabetes, colesterol alto o enfermedad hepática avanzada.

PUBLICIDAD