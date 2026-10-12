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Ataques hutíes en Arabia Saudita: Riad canceló sus vuelos, hay 17 muertos y no hay fecha para reabrir el aeropuerto

Los misiles de las milicias rebeldes respaldadas por Irán que golpearon la terminal aérea de la capital desataron la mayor interrupción de la aviación civil del reino en años, con cancelaciones masivas y ejecutivos petroleros que no pudieron llegar a un evento emblema

Imagen satelital del aeropuerto Rey Khalid, un día después de que los hutíes de Yemen, respaldados por Irán, anunciaran un ataque contra el aeropuerto, en Riad (UNIÓN EUROPEA/COPERNICUS SENTINEL-2/REUTERS)
Imagen satelital del aeropuerto Rey Khalid, un día después de que los hutíes de Yemen, respaldados por Irán, anunciaran un ataque contra el aeropuerto, en Riad (UNIÓN EUROPEA/COPERNICUS SENTINEL-2/REUTERS)
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El aeropuerto de Riad amaneció este lunes prácticamente sin vuelos. Los repetidos ataques de los rebeldes hutíes de Yemen contra el Aeropuerto Internacional Rey Khalid dejaron 17 muertos, vaciaron el cielo de la capital saudita y desataron una cascada de cancelaciones que alcanzó al 99,7 % de las operaciones del domingo y podría extenderse a casi el 80 % de los vuelos previstos para el lunes.

La empresa de análisis aéreo Cirium estimó que alrededor del 60 % de los vuelos programados en Riad no despegará durante la jornada. La plataforma de seguimiento FlightRadar24 fue más lejos y proyectó cancelaciones del 78 % solo en el aeropuerto capitalino. En el conjunto del reino, más de un tercio de los vuelos previstos para este lunes tampoco llegaría a operar.

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Arabia Saudita mantiene el aeropuerto cerrado sin fecha de reapertura

La Autoridad General de Aviación Civil de Arabia Saudita (GACA) prolongó este lunes la suspensión de operaciones en el Rey Khalid —el segundo aeropuerto más transitado del país, después del de Yeda— para completar las verificaciones de seguridad tras el impacto de un proyectil en la Terminal 4 el domingo. El organismo no fijó una fecha de reapertura ni cuantificó el impacto total sobre el tráfico de pasajeros y carga.

Las autoridades sauditas describieron ese proyectil como de “origen desconocido” e informaron de que otro artefacto cayó en las cercanías del Aeropuerto Internacional Rey Fahd, en Dammam, al este del país. El saldo total de los últimos ataques asciende a 17 fallecidos y 300 heridos, según la GACA.

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La secuencia de agresiones comenzó el viernes. El primer ataque reivindicado por los hutíes dejó 13 muertos y más de 300 heridos; el del domingo sumó una víctima fatal y cerca de una docena de lesionados. El aeropuerto permaneció cerrado tras ese segundo golpe y no ha reanudado operaciones.

El momento del ataque hutí contra el aeropuerto de Riad. (Créditos: Al Arabiya)

Los hutíes describieron la ofensiva como una operación coordinada en tres fases

El portavoz militar del movimiento hutí, Yahya Sarea, detalló desde Saná que la acción contra el aeródromo de la capital fue una operación en tres etapas, iniciada en la noche del viernes, que provocó el “cierre total” del tráfico aéreo. Sarea también reivindicó el ataque al aeropuerto de Dammam.

Los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, enmarcaron la escalada como una respuesta a la campaña de la coalición liderada por Riad en Yemen. El grupo acusa a esa alianza de haber ejecutado más de 2.000 bombardeos aéreos desde principios de septiembre, en apoyo a las tropas gubernamentales yemeníes que buscan recuperar la costa del mar Rojo y la capital, Saná.

General view of the highway leading to the King Khalid International Airport in Riyadh, Saudi Arabia, October 12, 2026. Picture taken with a mobile phone. REUTERS
General view of the highway leading to the King Khalid International Airport in Riyadh, Saudi Arabia, October 12, 2026. Picture taken with a mobile phone. REUTERS

Lufthansa y Air France-KLM suspenden rutas; la aviación estadounidense, en alerta

La interrupción forzó a aerolíneas de todo el mundo a modificar sus operaciones. El grupo Lufthansa canceló todos sus vuelos a Riad hasta el 16 de octubre, mientras que Air France-KLM extendió la suspensión de sus servicios con la capital saudita hasta finales de mes, según consignó EFE. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos instó el domingo a las aerolíneas del país a extremar la precaución al volar hacia o sobre Arabia Saudita.

Reuters calificó la situación como una de las interrupciones más graves de la aviación civil saudita en años. La paralización trascendió el plano logístico y golpeó la agenda diplomática y empresarial de la ciudad: la 25.ª edición del Congreso de Energía del Consejo Mundial del Petróleo (WPC), que se celebra estos días en Riad, recibió a menos asistentes de los previstos. Ejecutivos de ExxonMobil, TotalEnergies y BP, cuya presencia estaba confirmada, no pudieron llegar a la cita.

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