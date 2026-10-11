Un naufragio en la costa de Yibuti dejó al menos 109 migrantes muertos y más de 116 desaparecidos en el mar. (REUTERS/ARCHIVO)

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Al menos 109 migrantes murieron y más de 116 se encuentran desaparecidos tras naufragar frente a la costa de Yibuti, después de que una embarcación con 305 personas a bordo volcara cuando se dirigía hacia Yemen, informó la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

El siniestro ocurrió cerca de Guhere, en la región de Obock, durante la noche del 8 al 9 de octubre. Los supervivientes relataron a la OIM que el barco había partido de Yibuti con destino a Yemen, en una travesía que forma parte de la ruta migratoria hacia los países del Golfo.

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Supervivientes, desaparecidos y operativo de rescate

Entre los cuerpos recuperados hay 52 hombres, 42 mujeres y 15 menores: nueve niñas y seis niños, según indicó la OIM. Más de 80 personas sobrevivieron al naufragio y todas son ciudadanas etíopes.

La agencia de Naciones Unidas asiste a 64 supervivientes en su Centro de Respuesta para Migrantes de Obock. Allí reciben atención sanitaria, apoyo psicosocial, servicios de protección, alojamiento temporal, alimentos y ayuda para recuperar el contacto con sus familiares.

La embarcación con 305 personas a bordo volcó cerca de Guhere durante la noche mientras viajaba hacia Yemen. (REUTERS/ARCHIVO)

Las autoridades yibutianas mantienen las operaciones de búsqueda y rescate ante la incertidumbre sobre las más de 116 personas desaparecidas. Las autoridades locales también brindan asistencia médica a los sobrevivientes y organizan entierros para las víctimas mortales.

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El jefe de misión de la OIM en Yibuti, Alexandre Coissac, afirmó: “Es una pérdida de vidas devastadora. Nuestros pensamientos están con los supervivientes y con las familias que han perdido a seres queridos o que siguen sin noticias de sus parientes”.

Los riesgos de la ruta entre el Cuerno de África y Yemen

Coissac sostuvo que el naufragio constituye “un crudo recordatorio de los peligros que afrontan los migrantes a lo largo de este corredor migratorio en su búsqueda de oportunidades económicas”.

La Organización Internacional para las Migraciones brinda asistencia médica, alimentos y alojamiento a los sobrevivientes en Obock.

La OIM señaló que decenas de miles de migrantes del Cuerno de África atraviesan Yibuti cada año y cruzan el estrecho de Bab al Mandeb con la expectativa de llegar a los países del Golfo. La pobreza, la inseguridad y los efectos del cambio climático figuran entre los factores que empujan esos desplazamientos.

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Desde el 10 de septiembre, la Matriz de Seguimiento del Desplazamiento de la OIM registró más de 20.000 llegadas a Yibuti procedentes de Etiopía. La organización advirtió que quienes alcanzan Yemen se exponen a violencia, detenciones, arrestos arbitrarios, explotación y trata de personas.

En 2025, más de 900 migrantes murieron o desaparecieron en esta ruta, mientras que la cantidad de personas que emprendieron el viaje aumentó 18 por ciento, según el Proyecto Migrantes Desaparecidos de la OIM. Otro naufragio frente a las costas yibutianas, ocurrido en marzo de 2026, dejó nueve fallecidos y 45 desaparecidos.