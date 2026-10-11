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Un naufragio en la costa de Yibuti dejó al menos 109 migrantes muertos y más de 116 desaparecidos en el mar

La embarcación, que llevaba a 305 personas rumbo a Yemen, volcó cerca de Guhere, en Obock, durante la noche del 8 al 9 de octubre, según informó la Organización Internacional para las Migraciones

Un naufragio en la costa de Yibuti dejó al menos 109 migrantes muertos y más de 116 desaparecidos en el mar. (REUTERS/ARCHIVO)
Un naufragio en la costa de Yibuti dejó al menos 109 migrantes muertos y más de 116 desaparecidos en el mar. (REUTERS/ARCHIVO)
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Al menos 109 migrantes murieron y más de 116 se encuentran desaparecidos tras naufragar frente a la costa de Yibuti, después de que una embarcación con 305 personas a bordo volcara cuando se dirigía hacia Yemen, informó la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

El siniestro ocurrió cerca de Guhere, en la región de Obock, durante la noche del 8 al 9 de octubre. Los supervivientes relataron a la OIM que el barco había partido de Yibuti con destino a Yemen, en una travesía que forma parte de la ruta migratoria hacia los países del Golfo.

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Supervivientes, desaparecidos y operativo de rescate

Entre los cuerpos recuperados hay 52 hombres, 42 mujeres y 15 menores: nueve niñas y seis niños, según indicó la OIM. Más de 80 personas sobrevivieron al naufragio y todas son ciudadanas etíopes.

La agencia de Naciones Unidas asiste a 64 supervivientes en su Centro de Respuesta para Migrantes de Obock. Allí reciben atención sanitaria, apoyo psicosocial, servicios de protección, alojamiento temporal, alimentos y ayuda para recuperar el contacto con sus familiares.

La embarcación con 305 personas a bordo volcó cerca de Guhere durante la noche mientras viajaba hacia Yemen. (REUTERS/ARCHIVO)
La embarcación con 305 personas a bordo volcó cerca de Guhere durante la noche mientras viajaba hacia Yemen. (REUTERS/ARCHIVO)

Las autoridades yibutianas mantienen las operaciones de búsqueda y rescate ante la incertidumbre sobre las más de 116 personas desaparecidas. Las autoridades locales también brindan asistencia médica a los sobrevivientes y organizan entierros para las víctimas mortales.

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El jefe de misión de la OIM en Yibuti, Alexandre Coissac, afirmó: “Es una pérdida de vidas devastadora. Nuestros pensamientos están con los supervivientes y con las familias que han perdido a seres queridos o que siguen sin noticias de sus parientes”.

Los riesgos de la ruta entre el Cuerno de África y Yemen

Coissac sostuvo que el naufragio constituye “un crudo recordatorio de los peligros que afrontan los migrantes a lo largo de este corredor migratorio en su búsqueda de oportunidades económicas”.

La Organización Internacional para las Migraciones brinda asistencia médica, alimentos y alojamiento a los sobrevivientes en Obock.
La Organización Internacional para las Migraciones brinda asistencia médica, alimentos y alojamiento a los sobrevivientes en Obock.

La OIM señaló que decenas de miles de migrantes del Cuerno de África atraviesan Yibuti cada año y cruzan el estrecho de Bab al Mandeb con la expectativa de llegar a los países del Golfo. La pobreza, la inseguridad y los efectos del cambio climático figuran entre los factores que empujan esos desplazamientos.

Desde el 10 de septiembre, la Matriz de Seguimiento del Desplazamiento de la OIM registró más de 20.000 llegadas a Yibuti procedentes de Etiopía. La organización advirtió que quienes alcanzan Yemen se exponen a violencia, detenciones, arrestos arbitrarios, explotación y trata de personas.

En 2025, más de 900 migrantes murieron o desaparecieron en esta ruta, mientras que la cantidad de personas que emprendieron el viaje aumentó 18 por ciento, según el Proyecto Migrantes Desaparecidos de la OIM. Otro naufragio frente a las costas yibutianas, ocurrido en marzo de 2026, dejó nueve fallecidos y 45 desaparecidos.

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