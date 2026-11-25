El clima en México este miércoles estará marcado por los efectos del frente frío número 8, que mantendrá condiciones de frío, lluvias intensas y fuertes rachas de viento en distintas regiones. Además, las autoridades federales mantienen la vigilancia ante la aproximación de la primera tormenta invernal de la temporada.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la masa de aire ártico asociada al sistema frontal favorecerá temperaturas bajas en el norte, noreste, centro y oriente del país.

Una infografía de Conagua detalla las temperaturas mínimas previstas en zonas serranas de diversos estados de México. (X: Conagua clima)

¿Cómo estará el clima en CDMX hoy 25 de noviembre?

El pronóstico para el Valle de México contempla cielo medio nublado a nublado, ambiente fresco a templado y presencia de bruma. La temperatura mínima en la capital oscilará entre 11 y 13 grados, mientras que por la tarde el termómetro alcanzará entre 19 y 21 grados.

En el Estado de México también se prevén chubascos y bancos de niebla en zonas altas. Para Toluca se pronostican temperaturas de 5 a 7 grados como mínima y de 18 a 20 grados como máxima.

Frente frío 8: estados con lluvias intensas y evento de Norte

Las precipitaciones más fuertes se concentrarán en Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, donde se pronostican lluvias puntuales intensas. Tamaulipas y Campeche también tendrán lluvias fuertes, a muy fuertes.

El evento de Norte provocará rachas de 80 a 100 kilómetros por hora en Tamaulipas y Veracruz, además de oleaje de hasta cuatro metros en sus costas.

Primera tormenta invernal llegará a México este jueves

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) advirtió sobre la formación de la primera tormenta invernal de la temporada a partir del jueves 26 de noviembre.

El fenómeno, asociado con una vaguada polar, podría ocasionar frío a gélido, lluvias de muy fuertes a intensas y condiciones para la caída de nieve o aguanieve en zonas serranas y cimas del occidente, centro y oriente del país.