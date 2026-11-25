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ARTÍCULO DE INFOBAE
Denuncian por presunto acoso sexual a profesor del Cobao 34 en Oaxaca: renuncia tras protestas de alumnas
La Fiscalía de Oaxaca abrió una investigación, mientras que el profesor presentó su renuncia irrevocable
Alumnas del plantel 34 del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (Cobao), ubicado en el municipio de San Antonino Castillo Velasco, denunciaron por presunto acoso sexual al profesor de matemáticas Alejandro N, a quien señalaron de enviar mensajes y audios inapropiados a estudiantes menores de edad. Tras las protestas de las jóvenes, el docente fue separado de sus funciones y posteriormente presentó su renuncia irrevocable.
ARTÍCULO DE INFOBAE
Barrett, Black Hawk y ametralladoras: el poder de fuego en la captura de “El Chapo Isidro”
La Operación Centella que llevó a la captura de Fausto Isidro Meza Flores dejó 20 muertos, entre ellos 4 militares
La noche del 20 de noviembre, el cielo de Guasave, Sinaloa, se convirtió en el escenario de un enfrentamiento poco común: helicópteros artillados del Ejército disparando desde el aire contra camionetas con blindaje artesanal y ametralladoras calibre .50 en tierra. Del lado de las fuerzas federales y del lado del grupo criminal de Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo Isidro”, el arsenal desplegado fue de un calibre que rara vez se ve reunido en un solo operativo.
ARTÍCULO DE INFOBAEDestacado
Rocha Moya se queda sin pensiones: UIF congela sus cuentas bancarias por segunda vez
La UIF argumentó que permitirle el acceso a sus recursos afectaría el interés social; también le negaron cuenta para cubrir sus gastos básicos
Rubén Rocha Moya volvió a quedarse sin acceso a sus cuentas bancarias luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) lograra revertir el desbloqueo que el exgobernador de Sinaloa había conseguido hace 19 días, luego de que un tribunal avalara el reclamo de la dependencia contra la medida que le permitía cobrar tres pensiones.