Rubén Rocha Moya volvió a quedarse sin acceso a sus cuentas bancarias luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) lograra revertir el desbloqueo que el exgobernador de Sinaloa había conseguido hace 19 días, luego de que un tribunal avalara el reclamo de la dependencia contra la medida que le permitía cobrar tres pensiones.

La noche del 20 de noviembre, el cielo de Guasave, Sinaloa , se convirtió en el escenario de un enfrentamiento poco común: helicópteros artillados del Ejército disparando desde el aire contra camionetas con blindaje artesanal y ametralladoras calibre .50 en tierra. Del lado de las fuerzas federales y del lado del grupo criminal de Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo Isidro” , el arsenal desplegado fue de un calibre que rara vez se ve reunido en un solo operativo.

Alumnas del plantel 34 del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca ( Cobao ), ubicado en el municipio de San Antonino Castillo Velasco, denunciaron por presunto acoso sexual al profesor de matemáticas Alejandro N, a quien señalaron de enviar mensajes y audios inapropiados a estudiantes menores de edad. Tras las protestas de las jóvenes, el docente fue separado de sus funciones y posteriormente presentó su renuncia irrevocable.

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México busca frenar la triangulación comercial con nuevas reglas de origen durante reunión en Vietnam, informa Marcelo Ebrard El secretario de Economía destacó el comportamiento de la inversión extranjera directa en el país, cuyo crecimiento superó el 5% en comparación con el año anterior

Cruz Azul vs. León: los 7 antecedentes en Liguilla entre ambos equipos Celestes y esmeraldas se medirán en los cuartos de final del Apertura 2026, tras finalizar en el segundo y séptimo puesto, respectivamente