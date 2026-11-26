Karla Sofía Gascón revela que la cesta de regalos por su nominación al Óscar incluía gomitas con THC. (Captura de pantalla)

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Karla Sofía Gascón reveló en una entrevista con la youtuber y podcaster Esty Quesada que la cesta de regalos que recibió por su nominación al Óscar por Emilia Pérez incluía bolsas de ositos de gominola con THC, legal en California. La actriz española protagonizó el western Trinidad, que estrena en España el próximo 4 de diciembre de 2026.

La Academia de Hollywood entrega a sus nominados una cesta de regalos. “Una bolsita no, muchos regalos”, describió Karla Sofía Gascón a Esty Quesada.

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La cesta de nominada al Óscar incluía ositos de gominola con THC legal en California

La actriz española hace historia como la primera mujer trans en competir por la estatuilla a Mejor Actriz por Emilia Pérez.

Entre los productos de la cesta había bolsas de ositos de gominola con cannabis, legales en California, donde la venta de derivados de la planta fue regulada a partir de 2018. “En esa cesta vienen, o sea, como allí en Estados Unidos, en California sobre todo y en ese tipo de sitios, o sea, eso como es legal, tenía bolsas de ositos de gominola, de droga”, explicó Karla Sofía Gascón a Esty Quesada. La actriz señaló que las golosinas estaban incluidas junto al resto de los obsequios sin ninguna advertencia especial sobre su contenido.

La controversia de Emilia Pérez opacó la primera nominación al Óscar de una actriz trans

La difusión de mensajes antiguos en la red social X frena la campaña de Karla Sofía Gascón en la temporada de premios.

Emilia Pérez, dirigida por el cineasta francés Jacques Audiard, recibió trece nominaciones en la edición 97 de los Premios de la Academia, incluyendo Mejor Película y Mejor Actriz para Karla Sofía Gascón. Con esa candidatura, la actriz se convirtió en la primera persona trans en competir por una estatuilla en una categoría de interpretación en la historia de los Óscar.

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La campaña se detuvo en seco en enero de 2025, cuando la periodista Sarah Hagi difundió capturas de publicaciones antiguas de Karla Sofía Gascón en la red X, con contenido islamófobo, comentarios sobre George Floyd y críticas a la diversidad en la ceremonia de los Óscar de 2021. La actriz emitió una disculpa a través de Netflix y luego una segunda en su cuenta de Instagram, donde escribió que decidía “dejar que el trabajo hable por sí mismo”. El director Jacques Audiard calificó públicamente las publicaciones de “inexcusables” en una entrevista con Deadline y declaró que no había vuelto a hablar con la actriz desde que estalló la polémica.

La estatuilla de Mejor Actriz de esa edición fue a manos de Mikey Madison por Anora. Emilia Pérez ganó dos Óscar de los trece para los que compitió. Meses después de la ceremonia, Karla Sofía Gascón sostuvo ante Variety, en el Festival Internacional de Cine de la India celebrado en Goa, que la controversia fue impulsada por quienes “no querían que alguien como yo recibiera un premio”. “Nunca se ha demostrado que haya escrito nada en contra de nadie, ni se ha probado en ningún sitio”, afirmó la actriz al mismo medio. “Era solo un montón de suposiciones, con todo el mundo diciendo cosas distintas, y crearon una figura de mí que no soy yo”.

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Trinidad estrena el 4 de diciembre en España con Karla Sofía Gascón como antagonista en silla de ruedas

El cineasta Jacques Audiard califica de inexcusables las publicaciones de la actriz y suspende la comunicación con ella.

Mientras la entrevista con Esty Quesada circula en redes, Karla Sofía Gascón concentra su agenda en la promoción de Trinidad, western español dirigido por Laura Alvea y José Ortuño. La película, producida por Inefable Productions y distribuida por Deep Com Roots, protagoniza a Gabriela Andrada y Paz Vega en los papeles centrales. Karla Sofía Gascón interpreta a la viuda Bronson, una antagonista que se desplaza en silla de ruedas.

La trama sitúa a una joven española que huye al Oeste americano a finales del siglo XIX, aprende a manejar armas y, acusada de un crimen que no cometió, reúne a un grupo de forajidas. Tras su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de la India el 22 de noviembre de 2026, la cinta llegará a las salas españolas el 4 de diciembre de 2026, con disponibilidad posterior en la plataforma Divergente. Karla Sofía Gascón también tiene pendiente de estreno la comedia italiana Scuola di Seduzione, rodada entre los dos proyectos europeos.

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