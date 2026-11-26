Inician los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX, ya está en marcha la fiesta grande del futbol mexicano, y en cuestión de semanas se conocerá al nuevo campeón del futbol mexicano. En esta primera fase, Toluca, Atlas, Monterrey, América, Pachuca, Chivas, Cruz Azul y León inician el camino para pelear por un lugar en la final del torneo.
Este miércoles 25 de noviembre empieza la primera ronda de ida, Toluca y Atlas se enfrentarán en la cancha del Estadio Nemesio Díez. Los Diablos Rojos se preparan para defender la localía y sacar ventaja.
Sigue el minuto a minuto del partido:
Últimas actualizaciones
Turco Mohamed jugará sus últimos partidos con Toluca
A tan solo 24 horas previas al inicio de la Liguilla, Antonio Turco Mohamed informó que dejará al Toluca una vez que concluyan sus compromisos deportivos con el club. El argentino agradeció lo vivido con el equipo y se comprometió a sacar los mejores resultados en estos últimos juegos.
ARTÍCULO DE INFOBAE
Todavía no juegan liguilla y Toluca se despide del Turco Mohamed: agradece el legado de seis campeonatos
Antonio Mohamed confirmó los rumores que surgieron en días recientes, el técnico argentino concluye su etapa con los Diablos Rojos
Es un hecho, Antonio Turco Mohamed dejará la dirección técnica del club Deportivo Toluca al concluir la participación del equipo en la Liguilla del Apertura 2026 y en la Copa Intercontinental de la FIFA 2026, según informó la institución en un comunicado este martes 24 de noviembre.
Toluca recibe a Atlas para la ida de cuartos de final
Toluca recibe al Atlas este miércoles 25 de enero en el Estadio Nemesio Diez para disputar la ida de los cuartos de final del Apertura 2026. El duelo, programado a las 19:00 horas, abre la Liguilla y puede darle ventaja a los Diablos Rojos antes de la vuelta en Guadalajara.
Los rojinegros llegan con una posición favorable tras terminar cuartos con 28 puntos, uno más que Toluca, que fue quinto con 27. Si la serie termina empatada en el marcador global, Atlas avanzará a las semifinales por su mejor ubicación en la fase regular.
El partido de vuelta será el sábado 28 de noviembre a las 19:00 horas en el Estadio Jalisco. Ahí se definirá al club que seguirá en la pelea por el campeonato.