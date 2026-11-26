La Fiesta Grande de la Liga MX comienza en el Nemesio Diez con una eliminatoria que tendrá su desenlace el próximo sábado en Guadalajara. (Ilustración: Infobae México)

Inician los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX, ya está en marcha la fiesta grande del futbol mexicano, y en cuestión de semanas se conocerá al nuevo campeón del futbol mexicano. En esta primera fase, Toluca, Atlas, Monterrey, América, Pachuca, Chivas, Cruz Azul y León inician el camino para pelear por un lugar en la final del torneo.

Este miércoles 25 de noviembre empieza la primera ronda de ida, Toluca y Atlas se enfrentarán en la cancha del Estadio Nemesio Díez. Los Diablos Rojos se preparan para defender la localía y sacar ventaja.

Sigue el minuto a minuto del partido: