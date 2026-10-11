Ucrania anunció que Rusia acumula más de un millón y medio de bajas desde el inicio de la invasión en 2022

Militares de la 141.ª Brigada Mecanizada Independiente de las Fuerzas Armadas de Ucrania permanecen en su posición cerca de la línea del frente, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en la región de Dnipropetrovsk, Ucrania, el 2 de octubre de 2026 (REUTERS)

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El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania afirmó este domingo que Rusia acumula más de 1.552.840 bajas militares desde el inicio de la invasión a gran escala, el 24 de febrero de 2022.

Según el parte difundido por Kiev, las fuerzas rusas sufrieron 1.930 bajas en las últimas 24 horas. Ucrania no precisó cuántos de esos casos corresponden a muertos, heridos, desaparecidos o capturados.

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El Estado Mayor ucraniano también contabilizó la destrucción o pérdida de 12.408 tanques, 25.521 vehículos blindados de combate, 51.039 sistemas de artillería y 2.205 sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes. El balance incluyó 1.701 sistemas de defensa aérea, 443 aeronaves, 356 helicópteros, 2.924 vehículos terrestres no tripulados, 35 barcos y dos submarinos. Kiev también informó sobre 161.503 vehículos y depósitos de combustible fuera de servicio.

Ucrania no divulga sus propias bajas desde el comienzo de la invasión a gran escala, bajo el argumento de que se trata de información sometida a secreto operacional. Sin embargo, un informe del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), publicado en enero de 2026, estimó que Ucrania sufrió entre 500.000 y 600.000 bajas entre febrero de 2022 y diciembre de 2025. Ese cálculo incluyó entre 100.000 y 140.000 muertos en combate.

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El presidente ruso, Vladímir Putin detrás de uniformados rusos junto a la muralla del Kremlin en el centro de Moscú (Rusia) (ALEXANDER NEMENOV/REUTERS/Archivo)

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, declaró el 4 de febrero a France TV que al menos 55.000 soldados ucranianos murieron en combate desde el inicio de la guerra a gran escala, además de un número no especificado de desaparecidos. La recuperación de los cuerpos enfrenta obstáculos por los combates y la intensidad de los ataques con drones rusos, que dificultan las identificaciones mediante ADN.

Rusia y Ucrania mantienen una guerra aérea de largo alcance, mientras los frentes terrestres registran escasos cambios más de cuatro años y medio después de la invasión rusa a gran escala. Los ataques rusos dejaron más de 55 muertos en Ucrania durante los últimos cuatro días, de acuerdo con autoridades ucranianas.

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El respaldo de Europa a Ucrania continúa siendo un aspecto fundamental para la seguridad de los ucranianos que sienten temor por el avance del Ejército ruso. Francia condenó “con la mayor firmeza” los bombardeos rusos contra civiles e infraestructuras de Ucrania registrados en los últimos días y afirmó que esas acciones violan el derecho internacional humanitario.

El Ministerio de Exteriores francés calificó los bombardeos como “bárbaros” y sostuvo que forman parte de una ofensiva sistemática destinada a sembrar el terror y doblegar a la población ucraniana. “Este ataque sistemático contra la población civil, cuyo objetivo es sembrar el terror y doblegar a Ucrania, es contrario al derecho internacional humanitario y a la obligación de proteger a los civiles”, señaló la diplomacia de Francia.

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Unos residentes observan un edificio de apartamentos alcanzado por un ataque con drones rusos, en el marco de la ofensiva de Rusia contra Ucrania, en Dnipró (Ucrania), el 11 de octubre de 2026 (REUTERS)

París consideró que esas acciones son “indignas” de un miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. También transmitió sus condolencias a las familias de las víctimas y deseó una pronta recuperación a los heridos. El Gobierno francés reiteró su solidaridad con Ucrania y expresó reconocimiento por “su coraje y resiliencia”.

Francia afirmó que, junto con sus socios, mantendrá el apoyo a Ucrania frente a la invasión rusa y respaldará las garantías de seguridad necesarias una vez que se restablezca la paz. “Los crímenes de Rusia no quedarán impunes”, advirtió el ministerio. París añadió que continuará con sus aliados las tareas de documentación de los ataques contra civiles e infraestructuras civiles para llevar a los responsables ante la justicia.

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El canciller de Alemania, Friedrich Merz, y Zelensky, acordaron el domingo pasado en Kiev un nuevo paquete de ayuda alemana por más de 1.300 millones de euros y suscribieron documentos y acuerdos valorados en más de 8.500 millones de euros.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y el canciller alemán, Friedrich Merz, caminan mientras rinden homenaje en el monumento improvisado a los defensores ucranianos caídos, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en la Plaza de la Independencia en Kiev, Ucrania, el 4 de octubre de 2026. REUTERS/Alina Smutko

“Tuve un encuentro muy productivo”, afirmó Zelenski en X tras la reunión con Merz, quien realizó su primera visita a la capital ucraniana desde que asumió como canciller alemán. El mandatario ucraniano indicó que durante el encuentro se cerró un paquete de asistencia de más de 1.300 millones de euros (USD 1.456 millones), aunque no detalló sus componentes.

“Gracias, Alemania. Gracias, Friedrich. Gracias a toda Europa por apoyar a Ucrania y ayudarnos a proteger la vida”, expresó Zelenski en su publicación, que acompañó con un video de la visita.

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(Con información de EFE)