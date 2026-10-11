Nuevo golpe de Ucrania a la infraestructura tecnológica rusa: volvió a atacar con drones un centro de datos de Vladimir

Un ataque ucraniano con drones obligó a detener la operación del centro de datos de Yandex en la ciudad rusa de Vladimir. (REUTERS/ARCHIVO)

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Un ataque ucraniano con drones obligó a detener por completo las operaciones de un centro de datos de Yandex en la ciudad rusa de Vladimir, al este de Moscú, informó la compañía el domingo. Se trató del tercer ataque contra instalaciones de la empresa en cuatro días.

El ataque dañó la infraestructura del centro de datos y provocó interrupciones en servicios de Yandex dentro de Rusia y en Kazajistán, Bielorrusia y Armenia. La suspensión afectó, entre otras prestaciones, la solicitud de taxis y el acceso a servicios bancarios, según el medio independiente ruso Astra.

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Daños y fallas en los servicios de Yandex

El canal de Telegram Yandex Cloud informó que la infraestructura del centro de datos de Vladimir sufrió daños tras el ataque. “Las operaciones en el centro de datos se han detenido por completo”, indicó la cuenta, que precisó que no hubo heridos.

Astra señaló que los problemas dejaron a usuarios de decenas de ciudades rusas y de otros tres países sin acceso a algunos servicios digitales de la compañía.

Los centros de datos de Yandex en las regiones de Riazán y Kaluga sufrieron ataques con drones en días anteriores. (AP/ARCHIVO)

El jueves, otro ataque con drones dejó fuera de servicio un centro de datos de Yandex en la región de Riazán, al sureste de Moscú.

Un día después, drones ucranianos alcanzaron el principal centro de datos de la compañía en la región de Kaluga, al suroeste de Moscú, y lo dejaron parcialmente fuera de funcionamiento, según Yandex.

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Trump cuestionó a Zelensky tras los ataques

Rusia y Ucrania mantienen una guerra aérea de largo alcance mientras sus ejércitos permanecen en gran medida estancados en la línea del frente, más de cuatro años y medio después de la invasión a gran escala de Moscú. Los ataques contra centros de datos rusos ocurrieron después de acciones rusas contra instalaciones similares en Ucrania.

Donald Trump sugirió que Ucrania elija a un nuevo presidente para alcanzar un acuerdo de paz con Rusia. (EFE/ARCHIVO)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió el sábado que Ucrania debería elegir a otro mandatario, al afirmar que el presidente ucraniano Volodimir Zelensky no ha hecho lo suficiente para poner fin a la guerra. “Sugiero que consigan un nuevo líder que pueda llegar a un acuerdo”, declaró.

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Trump alcanzó el viernes un acuerdo con el presidente ruso, Vladímir Putin, para comprar diésel a Rusia, según se informó. El mandatario estadounidense ha vinculado los precios récord del combustible en Estados Unidos con los ataques ucranianos contra la infraestructura energética rusa, mientras funcionarios ucranianos y europeos cuestionaron el acuerdo al considerar que financiará el esfuerzo bélico de Moscú.

El ministro ucraniano de Exteriores, Andrii Sybiha, rechazó las críticas contra Zelensky. “Tiene el apoyo del pueblo ucraniano”, escribió el sábado por la noche en X, y añadió que los ucranianos tienen derecho a decidir.

Las operaciones de búsqueda y rescate terminaron el domingo en la ciudad sureña de Zaporizhzhia, tras un bombardeo ruso del sábado que dejó 20 muertos, incluidos cuatro niños, informó Ivan Fedorov, exjefe regional y copresidente del consejo regional de defensa. Más de 30 personas resultaron heridas y ocho permanecían hospitalizadas.

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Un hombre murió y dos mujeres resultaron heridas en un ataque ucraniano con drones contra la región fronteriza rusa de Briansk, informaron funcionarios locales.