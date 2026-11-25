Agenda de movilizaciones hoy 25 de noviembre

(Carolina Carrasco/ Infobae México)

La movilización con mayor convocatoria será la de la colectiva Coordinación 8M, programada a las 15:30 horas, desde la Glorieta de la Joven de Amajac, sobre Paseo de la Reforma, con destino al Zócalo capitalino. Las organizadoras demandarán un alto a los feminicidios, justicia para víctimas y personas desaparecidas, así como garantías para una vida libre de violencia. Se estima una asistencia de mil personas.

Antes, a las 11:00 horas, el Observatorio de Deudores Alimentarios se concentrará en la misma glorieta para instalar un tendedero de denuncias; su marcha hacia el Zócalo está programada para las 13:00 horas. El contingente busca visibilizar la violencia económica y vicaria.

También se contempla una marcha de la Red de Mujeres por el Bienestar PILARES, que partirá a las 14:30 horas del Monumento a la Revolución hacia la Glorieta de la Joven de Amajac y el Hemiciclo a Juárez.

Entre las concentraciones relevantes destaca la del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, prevista desde las 09:00 horas en el Monumento a la Revolución, donde realizará el cierre de campaña de la planilla azul rumbo a la dirigencia sindical. El aforo estimado es de 5 mil personas.

Por otra parte, el Gremio Gasero Nacional tiene programadas manifestaciones pacíficas a partir de las 11:00 horas en las casetas de las autopistas México-Querétaro, México-Pachuca, México-Cuernavaca y México-Puebla. El sector exige frenar presuntas extorsiones, condiciones operativas justas y agilización de trámites vehiculares, por lo que podrían registrarse afectaciones en los principales accesos a la capital.

En el Centro Histórico también habrá presencia de integrantes de la Sección VII de Chiapas de la CNTE, quienes se concentrarán a las 11:00 horas frente a Palacio Nacional para exigir atención a pendientes laborales y salariales del magisterio. Más tarde, a las 15:30 horas, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación prevé una cita en la Secretaría de Gobernación, en la colonia Juárez.

En Ciudad Universitaria, colectivos estudiantiles y feministas se reunirán durante el mediodía en la escultura de “Los Bigotes” y en la Facultad de Filosofía y Letras para trasladarse hacia la estación Universidad de la Línea 3 del Metro y sumarse a la marcha feminista rumbo al Zócalo.