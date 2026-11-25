Este miércoles se prevén diversas movilizaciones en la capital, principalmente en el Centro Histórico, Paseo de la Reforma, la colonia Juárez, Ciudad Universitaria y accesos carreteros de la ciudad, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Las autoridades capitalinas anticipan afectaciones viales por al menos cuatro marchas, concentraciones sindicales y protestas en casetas de las autopistas México-Querétaro, México-Pachuca, México-Cuernavaca y México-Puebla.
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ARTÍCULO DE INFOBAE
Marcha 25N en CDMX 2026: calles cerradas, ruta completa y horarios este miércoles 25 de noviembre
Colectivos y público en general se concentran en las principales avenidas de la capital mexicana para exigir un mejor trabajo a las autoridades
Este miércoles 25 de noviembre de 2026, diversas colectivas feministas, organizaciones civiles y ciudadanos se movilizarán en las principales avenidas de la Ciudad de México en el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, fecha conocida globalmente como el 25N y vinculada al denominado Día Naranja.
Agenda de movilizaciones hoy 25 de noviembre
La movilización con mayor convocatoria será la de la colectiva Coordinación 8M, programada a las 15:30 horas, desde la Glorieta de la Joven de Amajac, sobre Paseo de la Reforma, con destino al Zócalo capitalino. Las organizadoras demandarán un alto a los feminicidios, justicia para víctimas y personas desaparecidas, así como garantías para una vida libre de violencia. Se estima una asistencia de mil personas.
Antes, a las 11:00 horas, el Observatorio de Deudores Alimentarios se concentrará en la misma glorieta para instalar un tendedero de denuncias; su marcha hacia el Zócalo está programada para las 13:00 horas. El contingente busca visibilizar la violencia económica y vicaria.
También se contempla una marcha de la Red de Mujeres por el Bienestar PILARES, que partirá a las 14:30 horas del Monumento a la Revolución hacia la Glorieta de la Joven de Amajac y el Hemiciclo a Juárez.
Entre las concentraciones relevantes destaca la del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, prevista desde las 09:00 horas en el Monumento a la Revolución, donde realizará el cierre de campaña de la planilla azul rumbo a la dirigencia sindical. El aforo estimado es de 5 mil personas.
Por otra parte, el Gremio Gasero Nacional tiene programadas manifestaciones pacíficas a partir de las 11:00 horas en las casetas de las autopistas México-Querétaro, México-Pachuca, México-Cuernavaca y México-Puebla. El sector exige frenar presuntas extorsiones, condiciones operativas justas y agilización de trámites vehiculares, por lo que podrían registrarse afectaciones en los principales accesos a la capital.
En el Centro Histórico también habrá presencia de integrantes de la Sección VII de Chiapas de la CNTE, quienes se concentrarán a las 11:00 horas frente a Palacio Nacional para exigir atención a pendientes laborales y salariales del magisterio. Más tarde, a las 15:30 horas, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación prevé una cita en la Secretaría de Gobernación, en la colonia Juárez.
En Ciudad Universitaria, colectivos estudiantiles y feministas se reunirán durante el mediodía en la escultura de “Los Bigotes” y en la Facultad de Filosofía y Letras para trasladarse hacia la estación Universidad de la Línea 3 del Metro y sumarse a la marcha feminista rumbo al Zócalo.
Además, durante la noche se realizarán rodadas ciclistas. La Ciclista Antirracista saldrá a las 19:00 horas de la Secretaría de Movilidad, en la Roma Norte, hacia Xochimilco e Iztapalapa, para colocar bicicletas blancas en memoria de víctimas de hechos de tránsito. La ruta podría generar afectaciones momentáneas en vialidades de las alcaldías Cuauhtémoc, Xochimilco e Iztapalapa.