Catherine Juvinao y Alfredo Mondragón protagonizaron un fuerte cruce de declaraciones durante la plenaria de la Cámara, en medio del debate por la adición presupuestal de 2026 (Cathy Juvinao/Facebook | Alfredo Mondragón/Facebook)

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La discusión de la adición presupuestal para 2026 terminó con un enfrentamiento verbal entre los representantes Alfredo Mondragón, del Pacto Histórico, y Catherine “Cathy” Juvinao, del Partido Verde. El episodio ocurrió este miércoles 25 de noviembre de 2026 en la plenaria de la Cámara de Representantes.

La controversia se desató cuando la Cámara se disponía a votar el primer artículo. Mondragón pidió que el registro se abriera para realizar una votación nominal y cuestionó al presidente, Nicolás Barguil, por no atender la solicitud de la oposición.

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“Si ustedes tienen los votos para hacer aprobar este proyecto de ley, ¿qué necesidad tienen de desconocer la solicitud que hicimos antes de que cerrara la votación para que abriera el registro y votáramos de manera nominal?”, le preguntó.

Alfredo Mondragón reclamó al presidente de la corporación, Nicolás Barguil, por no atender su solicitud de abrir el registro para una votación nominal (Semanario Voz | nicolasbarguil/Instagram)

Mondragón advirtió que seguir adelante sin ese mecanismo podía afectar el trámite y calificó la decisión como una “pupitriada”.

“Si usted le quiere hacer bien el favor al gobierno aprobándole este ejercicio, el peor favor que le puede hacer es generando una pupitriada que después implique todo tipo de vicios. Pero lo concreto es que usted tiene aquí personas que están no solamente por hacerle el favor al señor Abelardo de la Espriella, al ministro de Hacienda, sino a los fondos privados de pensiones”, afirmó.

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Luego, Mondragón dirigió sus críticas a Juvinao por sus declaraciones sobre la ausencia de las bancadas Liberal y del Pacto Histórico en la discusión de los recursos para los adultos mayores. También cuestionó su postura frente a la reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro.

“Aquí tienen a Juvinao, que ayer salió desesperada diciendo que dónde estaba la bancada liberal y el Pacto Histórico, si era la defensa de los recursos de los viejitos. (…) hace unos días estaba dizque votando con nosotros la reforma pensional que dejó el gobierno del compañero Petro, decía que le interesaba mucho”, señaló.

La Mesa Directiva ordenó retirar a Mondragón de la sesión de este miércoles, luego de sus reclamos y del enfrentamiento que protagonizó durante el debate (Prensa Senado)

Juvinao respondió a los señalamientos

La representante verde rechazó la interpretación de Mondragón y explicó que su respaldo había sido a la creación de un sistema de pilares. En su intervención, cuestionó al congresista por sus críticas y por la forma en que, a su juicio, había entendido el contenido de la reforma.

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“Vea, Mondragón, usted no se cansa de hacer el oso. Yo no sé si es que usted es burro o se las da o le gusta quedar como un burro. (…) Pero como usted no estudia, lo que usted no entiende es que usted no necesitaba reforma pensional para crear un ingreso solidario para los viejitos. Porque eso se creó cuando se creó Familias en Acción", dijo la representante.

Luego, la congresista refutó: “Ustedes simplemente lo que querían era, en un pilar solidario, dejar en un esquema de pilares algo que ya existe y está bien, y por eso lo apoyé. No obstante, usted ni siquiera se leyó la reforma pensional de su gobierno”.

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Cathy Juvinao también cuestionó al gobierno anterior por, según afirmó, buscar trasladar $25 billones a Colpensiones antes de la campaña: “Porque se querían mecatear y robar la plata de los pensionados de Colombia”.

La representante Catherine Juvinao cuestionó a Mondragón por sus declaraciones sobre su postura frente a la reforma pensional y defendió las razones por las que respaldó esa iniciativa (Germán Forero)

Juvinao cerró su intervención con nuevos reproches dirigidos a Mondragón y le insistió en que debía revisar el contenido de la iniciativa que había defendido su sector político: “Estudie vago, porque usted ni siquiera conoció el articulado de su propia reforma pensional. ¡Dele pena! ¡Vaya a estudiar!”.

El intercambio ocurrió mientras Mondragón reclamaba el uso de la palabra y cuestionaba al presidente de la Cámara. Tras el episodio, la Mesa Directiva ordenó suspender al representante de la sesión de este miércoles, al considerar que había incurrido en una falta de respeto contra la plenaria. Finalmente, la adición presupuestal para 2026 fue aprobada por la Cámara el miércoles 25 de noviembre.

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