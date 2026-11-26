El intento de asalto a un camión de valores derivó en el secuestro masivo dentro del supermercado Éxito en Cartagena, que terminó luego de 18 horas de cautiverio (Alexander Urzola Cuadrado/REUTERS)

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Víctimas del secuestro masivo ocurrido en un supermercado de la cadena Éxito en Cartagena, Colombia, relataron agresiones físicas y golpes propinados por sus captores durante las casi 18 horas que permanecieron retenidas, antes de ser liberadas en un operativo militar y policial en la madrugada del 25 de noviembre de 2026.

El episodio se originó hacia las 8:00 a. m. del 24 de noviembre, cuando un grupo de hombres armados intentó asaltar un camión transportador de valores en un centro comercial de la ciudad. Al fallar el robo y ser detectados por las cámaras de seguridad, los asaltantes se refugiaron en el supermercado Éxito, ubicado en el sector de La Castellana, y retuvieron a decenas de personas entre trabajadores y clientes.

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Héctor Cuello, panadero del establecimiento, llevaba más de dos horas en su puesto cuando los hombres armados irrumpieron en el lugar. Según su relato a Noticias Caracol, los asaltantes lo llevaron junto con otros rehenes hasta una bodega entre gritos y amenazas.

“Esos manes estaban muy alterados. No sé si estaban bajo efecto de algo”, afirmó Cuello. El hombre describió que, una vez en el suelo y atados con cinchos, uno de los captores golpeó con un revólver en el ojo a un compañero que estaba a su lado. Cuando el propio Cuello quedó parcialmente cubierto por un cartón, uno de los hombres armados lo acusó de esconderse y comenzó a patearlo.

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“Me sacudió, me quitó todo. Empezó a darme, a requisarme”, relató.

Lizeth Quintana, propietaria de un restaurante cercano que fue a realizar compras al supermercado, llegó al lugar poco antes de las ocho de la mañana. Entre lágrimas, describió a los agresores como hombres encapuchados que fueron acorralando a quienes se encontraban en el establecimiento. “Ellos llegaron encapuchados y fueron acorralando a todo el mundo. Nos amarraron”, dijo.

Luz Marina, funcionaria del Éxito que había ingresado a su turno a las 6:30 a. m., confirmó que los captores mantuvieron a los rehenes bajo amenaza constante con armas de fuego. Otra testigo, cuya identidad no fue revelada por el canal, explicó que inicialmente los hombres armados ataron tanto a hombres como a mujeres, aunque después soltaron a estas últimas y las trasladaron al área de comidas del establecimiento.

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Un rehén que debió ir al baño acompañado por uno de sus captores relató el temor que sintió al observar cables extraños alrededor de las puertas del lugar. “Nuestras vidas corrieron peligro allá adentro. Tenían explosivos, armamento y estábamos totalmente dominados por ellos. Teníamos que hacer todo lo que ellos dijeran”, señaló.

Los captores pusieron música y bebieron licor durante el cautiverio

Con el paso de las horas, comenzaron a generarse episodios de violencia intermitente seguidos de calma. “Fueron violentos, bajaban, o sea, eran momentos violentos y después se calmaban”, explicó Cuello.

Entrada la tarde, los secuestradores protagonizaron escenas que los propios rehenes calificaron de desconcertantes: colocaron un parlante y pusieron música, y obligaron a uno de los rehenes a conseguirles licor.

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Los rehenes señalaron la presencia de armas y cables conectados a posibles explosivos en las puertas del supermercado. Además, los captores pusieron música en un parlante y consumieron licor durante las horas del cautiverio (Alexander Urzola Cuadrado/REUTERS)

“Ellos cogieron un parlante y pusieron música. Ellos utilizaron a uno de los compañeros nuestros para que les trajera los licores y eso. Bueno, solamente era puro sello rojo, puro Old Parr”, relató Cuello a Blu Radio. Las autoridades no precisaron si este comportamiento incidió en el desenlace del operativo.

El rescate marcó el fin de 18 horas de cautiverio

La unidad Gaula de la Policía gestionó la liberación escalonada de diez mujeres mayores antes de la intervención armada (Ministerio de Defensa)

La intervención final tuvo lugar pasada la 1:30 de la madrugada del miércoles 25 de noviembre, cuando 30 comandos de la Policía Nacional, entre ellos integrantes del Comando de Operaciones Especiales (Copes) y de los comandos Jungla, ingresaron al establecimiento con apoyo de las Fuerzas Militares de Colombia. El operativo, descrito por las autoridades como “de filigrana”, dejó un saldo de un presunto secuestrador abatido y varios capturados.

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El Gaula de la Policía, unidad antisecuestro que negoció desde el inicio de la crisis, había logrado la liberación escalonada de diez rehenes durante la jornada previa, principalmente mujeres mayores. Los restantes permanecieron retenidos hasta la intervención final de los comandos especiales.

Juan Camilo Torres Manco, de 33 años, y Jhon Albeiro Mejía Blandón, de 44, son los dos hombres que la Policía reportó como capturados por el secuestro en el almacén Éxito (AFP)

Para Cuello, el momento del rescate representó el fin de la angustia vivida durante casi un día completo. “Primero que todo sentí que volví a vivir. Volví a vivir porque esos hombres armados maltratando a uno... Ya, yo sentí que volvía a vivir y contento porque llegó el ejército, llegó a rescatarnos”, afirmó.

Tras ser liberados, los rehenes fueron trasladados en autobús hasta el comando de la Policía, donde se reencontraron con sus familiares. Cuello describió ese momento como el más emotivo tras las 18 horas de cautiverio: “Fue lo más hermoso que escuché cuando me dijo: ‘Papi, estamos aquí al frente. Mira la lámpara, mírala’. Le dije a mi hija: ‘Dile a tu mamá que estoy bien’”.

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Las autoridades colombianas confirmaron que las víctimas se encuentran a salvo y continúan bajo evaluación médica y psicológica tras el incidente, mientras avanzan las investigaciones sobre los responsables capturados.