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Los rinocerontes de Sumatra y Java enfrentan un riesgo crítico de extinción en Indonesia

Las poblaciones supervivientes suman menos de un centenar de animales y afrontan aislamiento, pérdida de bosque, cacería ilegal y exposición a terremotos y tsunamis en sus áreas de distribución actuales

Una cámara trampa registró a un rinoceronte de Java junto a su cría en el Parque Nacional Ujung Kulon, en Indonesia, el único lugar donde sobrevive esta especie en peligro crítico de extinción.
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Los rinocerontes de Sumatra y Java enfrentan un riesgo crítico de extinción en Indonesia, donde sobreviven menos de 50 ejemplares de la primera especie y alrededor de 50 de la segunda, debido a su aislamiento, la pérdida de hábitat, la caza furtiva y la vulnerabilidad de sus escasas poblaciones ante catástrofes naturales.

Michelle Campbell-Ward, veterinaria de fauna silvestre y autora del análisis publicado por The Conversation, recuerda que en 1998 se calculaban unos 300 ejemplares de Sumatra (Dicerorhinus sumatrensis) en el mundo.

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Casi tres décadas después, el informe Estado del Rinoceronte 2026 de la Fundación Internacional del Rinoceronte sitúa la cifra por debajo de los 50, todos localizados en Indonesia.

La especialista conoció entonces a una hembra en un centro de conservación de los bosques húmedos de Borneo malasio y la consideró “un símbolo de esperanza para la conservación”.

Una población concentrada y otra aislada agravan el peligro

Un rinoceronte camina dentro de un río rodeado por frondosa vegetación tropical, helechos y rocas con musgo.
La totalidad de la población silvestre del rinoceronte de Java habita en el Parque Nacional Ujung Kulon (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los aproximadamente 50 rinocerontes de Java (Rhinoceros sondaicus) viven en una sola zona protegida: el Parque Nacional Ujung Kulon, en la isla de Java. Esa concentración convierte a la especie en especialmente vulnerable, ya que el área se encuentra cerca de una convergencia de placas tectónicas, y puede sufrir terremotos y tsunamis.

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Un único desastre natural podría eliminar a toda la población silvestre de esta especie. Las cámaras trampa confirmaron el nacimiento de hasta cinco crías en Ujung Kulon durante los últimos años. Estos registros aportan señales de recuperación, aunque no eliminan el riesgo.

La situación de los ejemplares de Sumatra presenta un problema diferente. Las pocas decenas que permanecen están repartidas en varias subpoblaciones de dos islas, con grandes distancias; esa fragmentación reduce o impide que puedan encontrarse para reproducirse y deja a ejemplares aislados sin una pareja compatible.

El santuario de Sumatra busca aumentar los nacimientos

Un rinoceronte con piel cubierta de lodo avanza por un charco de agua cerca de helechos y árboles en un bosque denso.
La separación geográfica de los rinocerontes de Sumatra en dos islas dificulta su reproducción natural (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fundación Internacional del Rinoceronte creó en 1996 el Santuario del Rinoceronte de Sumatra, dentro del Parque Nacional Way Kambas, en el territorio insular. El centro alberga a 10 animales en condiciones de semicautiverio: viven en espacios amplios de selva tropical, pero reciben alimentación, vigilancia y atención veterinaria.

El objetivo es favorecer la reproducción natural y asistida. Sin embargo, el proceso es lento: las hembras tienen una sola cría tras cerca de 16 meses de gestación y pueden tardar años en volver a reproducirse.

Además, algunos individuos presentan infertilidad, una dificultad que limita las posibilidades de recuperación de una población ya reducida de acuerdo con la revista científica Journal of Threatened Taxa.

Pese a esas restricciones, el santuario registró cinco nacimientos entre 2012 y 2023 gracias a un seguimiento reproductivo estricto. Las autoridades también anunciaron recientemente dos nuevos embarazos. Para Campbell-Ward, estos resultados representan avances limitados, pero necesarios para evitar la desaparición de la especie.

La caza furtiva mantiene la presión sobre ambas especies

Un rinoceronte de tono gris en un bosque denso junto a un arroyo con piedras, musgo y helechos.
Las cámaras trampa confirmaron el nacimiento de cinco crías de rinoceronte de Java en los últimos años (Imagen Ilustrativa Infobae)

La caza furtiva continúa como una amenaza. La demanda de cuernos, particularmente en China y Vietnam, está vinculada tanto a usos tradicionales en medicina como a su empleo como símbolo de riqueza y estatus en ámbitos empresariales. Entre 2019 y 2023, los cazadores furtivos mataron a 26 rinocerontes de Java.

Las acciones para reducir este delito incluyen campañas orientadas a modificar las conductas de compra y consumo, con el propósito de que el uso de cuerno resulte social y culturalmente inaceptable.

También se plantea reforzar la aplicación de la ley a partir de información de inteligencia y desarticular las organizaciones delictivas que sostienen el comercio ilegal, de acuerdo con el informe de Global Initiative Against Transnational Organized Crime.

Aunque aumentaron las condenas y las penas judiciales por estos delitos, incluso en Indonesia, la autora sostiene que las sanciones no bastan por sí solas.

La protección y restauración de hábitats adecuados resulta esencial, ya que la investigación publicada en Environmental Challenges advierte que la presión sobre el espacio y los recursos puede acercar a los rinocerontes a zonas habitadas.

Traslado y protección de nuevos hábitats

Un rinoceronte de Sumatra camina entre palmeras y plantas de selva rodeado por niebla y rayos de luz.
El Santuario del Rinoceronte de Sumatra alberga diez ejemplares en semicautiverio dentro del Parque Nacional Way Kambas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El traslado de animales a nuevas áreas aparece como otra alternativa en estudio. Las investigaciones recientes -como la publicada en Current Biology- evaluaron la posibilidad de reintroducir estos rinocerontes en antiguos hábitats del sudeste asiático.

Las experiencias con estos mamíferos africanos indican que estas operaciones requieren hábitats aptos, seguridad frente a cazadores furtivos y planificación. La participación de las comunidades locales también figura entre las condiciones señaladas para conservar estas especies.

Por eso, la profesora propone que los habitantes obtengan beneficios concretos por convivir con rinocerontes, mediante empleo o participación en ingresos del ecoturismo. “La financiación sostenible y el compromiso político son cruciales”, concluye Campbell-Ward, quien plantea que las futuras generaciones puedan conocer a estos animales fuera de los registros históricos.

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