Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá y el sur del Huila mantienen restricciones. El operador explicó que la red ya estaba degradada por ataques anteriores. (AP Foto/Ramón Espinosa)

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El servicio de energía eléctrica continúa con restricciones en Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá y el sur del Huila, luego del atentado contra infraestructura de transmisión registrado el martes 24 de noviembre. XM advirtió que todavía no es posible establecer una hora exacta para la normalización del servicio, debido a que la red del suroccidente ya operaba en condiciones degradadas por ataques ocurridos una semana antes.

Según información publicada por Blu Radio, el operador del Sistema Interconectado Nacional y administrador del Mercado de Energía Mayorista indicó que la recuperación avanza de acuerdo con las condiciones técnicas disponibles en cada región.

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Con corte a las 6:00 p. m. del miércoles 25 de noviembre, XM reportó que en Cauca y Nariño se atendían 188 MW frente a una demanda pronosticada de 332 MW, equivalente al 57 %.

En Putumayo, la potencia atendida era de 19,2 MW sobre 37 MW previstos, es decir, el 52 %. En el sur del Huila se cubrían 28 MW de una demanda de 69 MW, correspondiente al 41 %, mientras que en Caquetá se atendían 24 MW de 60 MW, equivalente al 40 %.

Con corte a las 6:00 p. m. del miércoles 25 de noviembre, XM reportó que en Cauca y Nariño se atendían 188 MW frente a una demanda pronosticada de 332 MW, equivalente al 57 %.. (FOTO: La Tribuna)

XM advierte que los porcentajes no representan número de usuarios

La compañía aclaró que estos porcentajes corresponden a la potencia eléctrica cubierta en megavatios al momento del corte y no equivalen al número de usuarios u hogares que cuentan con servicio.

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Los valores pueden cambiar conforme avanzan las maniobras técnicas y se actualiza la demanda prevista en cada zona.

XM explicó que la electricidad hacia el suroccidente del país circula por diferentes rutas interconectadas. Cuando una de estas líneas presenta fallas, el flujo debe ser redirigido por circuitos alternos.

El problema, según el operador, es que esas rutas no tienen capacidad suficiente para cubrir la totalidad de la demanda. La menor disponibilidad de circuitos en los sistemas de transmisión nacional y regional aumenta, además, el riesgo de que se presenten nuevas interrupciones.

La situación actual se suma a los daños previos que ya habían dejado la red en una condición degradada antes del atentado del 24 de noviembre.

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Por esta razón, el restablecimiento completo depende de las labores que puedan realizar los agentes afectados para recuperar y poner nuevamente en servicio la infraestructura dañada.

La situación actual se suma a los daños previos que ya habían dejado la red en una condición degradada antes del atentado del 24 de noviembre. (FOTO: La Prensa)

No hay una hora definida para el restablecimiento total

XM insistió en que no puede establecer un momento preciso para normalizar completamente el suministro en los cinco departamentos afectados.

La empresa recomendó a los ciudadanos seguir las instrucciones de sus operadores locales y consultar los canales oficiales de cada compañía para conocer el estado del servicio en sus municipios.

El operador también expresó solidaridad con las comunidades que continúan sin energía y rechazó los actos de violencia dirigidos contra la infraestructura eléctrica.

“Expresamos nuestra solidaridad con las personas y comunidades que todavía no cuentan con el servicio de energía eléctrica, y rechazamos cualquier acto de violencia, especialmente los dirigidos contra la infraestructura eléctrica, fundamental para el desarrollo del país”, indicó XM.

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La compañía señaló que mantiene coordinación con el Ministerio de Minas y Energía y con los diferentes agentes del sector para facilitar la recuperación del servicio y preservar la confiabilidad del Sistema Interconectado Nacional.

Por ahora, la situación más crítica se refleja en Caquetá y el sur del Huila, donde la potencia atendida se mantiene por debajo de la mitad de la demanda pronosticada.

En Cauca, Nariño y Putumayo también persisten restricciones, aunque los niveles de atención reportados por XM son superiores al 50 %.

El reporte muestra que la recuperación no avanza al mismo ritmo en todas las zonas, porque cada departamento depende de condiciones distintas de transmisión y de la disponibilidad de los circuitos que siguen operativos. Por ello, XM advirtió que los porcentajes divulgados corresponden únicamente al estado técnico registrado en el momento del corte.

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La recuperación seguirá dependiendo de las reparaciones y de la capacidad disponible en las rutas alternas mientras se restablece la infraestructura afectada por los ataques.