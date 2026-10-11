Las colonias de charranes de Inglaterra muestran señales de recuperación tras años de gripe aviar e inundaciones

Un charrán negro al que llaman Nigella reapareció en la costa de Northumberland por séptima temporada consecutiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las principales colonias de charranes de Inglaterra registraron mejoras en la temporada de cría de 2026, según datos difundidos por el National Trust. El avance se observó mediante el aumento de parejas reproductoras y polluelos en zonas protegidas de Northumberland y Norfolk.

En el país británico, la población reproductora de charranes comunes cayó un 47% entre 1986 y 2024 y un 51% entre 2000 y 2024, según las estadísticas oficiales del Joint Nature Conservation Committee.

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De acuerdo con el artículo divulgado en The Guardian, la organización informó de una cifra récord de charrancitos comunes en Long Nanny, en la costa de Northumberland. También aumentó levemente el número de charranes árticos en esa área, mientras que más de 1.100 parejas de charranes patinegros regresaron a Blakeney Point, Norfolk.

Una temporada excepcional para los charrancitos comunes

El charrancito común migra desde África occidental para nidificar en hoyos sobre playas arenosas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Long Nanny anidaron al menos 126 parejas de charrancitos comunes, el doble del anterior récord del lugar. Los guardaparques confirmaron que por lo menos 82 crías ya abandonaron el nido y señalaron que el total final podría superar los 100 ejemplares.

Esta especie es la segunda ave marina reproductora más escasa del Reino Unido. Migra desde África occidental para reproducirse y construye nidos poco profundos, llamados raspaduras, directamente sobre playas arenosas y abiertas.

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El National Trust indicó que la especie sufría “un descenso significativo a largo plazo a nivel nacional”, por lo que la actual temporada de reproducción adquiere una relevancia particular. La protección del espacio de cría y el manejo de la colonia formaron parte de las medidas aplicadas en la zona.

James Porteus, guardaparques principal de la costa de Northumberland, calificó los resultados como una temporada “excepcional” tras años “dominados por brotes de gripe aviar, nidos inundados y preocupaciones por la disminución de su número”.

Las aves árticas sostienen sus cifras tras la gripe aviar

La colonia de charranes árticos en Long Nanny alcanzó 730 parejas reproductoras con un total de 1.346 huevos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La colonia de charranes árticos de Long Nanny alcanzó al menos 730 parejas reproductoras en 2026. Los nidos contenían 1.346 huevos, una cifra ligeramente superior a la de la temporada anterior que, de acuerdo con la entidad conservacionista, apunta a una población estable.

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Estas aves realizan cada año una migración de larga distancia: se reproducen en lugares como Northumberland y después viajan hacia la Antártida. Su ciclo enfrenta riesgos tanto durante el trayecto como en sus áreas de nidificación.

La colonia local padeció un fuerte golpe en 2023, cuando la gripe aviar causó la muerte de más de 600 polluelos de charrán ártico. En temporadas posteriores, las mareas altas de primavera y el tiempo extremo también destruyeron nidos.

Ben McCarthy, responsable de conservación de la naturaleza de la fundación, afirmó que los registros demuestran “lo que se puede lograr cuando los lugares de cría de importancia internacional se protegen y gestionan cuidadosamente”. Sin embargo, advirtió que los resultados favorables no implican que deban reducirse las medidas.

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El retorno en Norfolk contrasta con retrocesos en las islas Farne

Más de 1.100 parejas de charranes patinegros regresaron a Blakeney Point luego de dos años sin reproducción (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Blakeney Point, Norfolk, más de 1.100 parejas de charranes patinegros volvieron a criar luego de dos años sin presencia reproductora. El regreso constituye uno de los indicadores favorables incluidos en el balance de la organización.

En la costa de Northumberland también reapareció, por séptima temporada consecutiva, un charrán negro al que los guardaparques llaman Nigella. Esta especie no suele reproducirse en el Reino Unido, por lo que su permanencia anual en la zona es poco habitual.

Pese a esos datos, el panorama para las aves marinas reproductoras no fue positivo en todos los sitios. En las islas Farne, también en la zona costera, la cantidad de ejemplares árticos descendió 27%.

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Además, allí no se registraron charranes comunes durante 2026, frente a las cinco parejas que habían criado el año anterior. La cifra de individuos patinegros se mantuvo sin cambios, con dos parejas reproductoras.

Porteus destacó que cada intento exitoso de anidación tiene valor para los charrancitos comunes por las dificultades que enfrentan a lo largo de sus migraciones y su reproducción.

McCarthy, por su parte, señaló que las aves marinas continúan expuestas a la gripe aviar, el clima extremo y presiones más amplias sobre el ambiente marino.