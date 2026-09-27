Desapareció hace más de 100 años y ahora luchan por su reintroducción: el ave extinta en España que podría volver a nuestros humedales

Imagen de archivo de una grulla damisela. (Keenanhye/Wikimedia Commons)

Guardar

Como el lince boreal o el torillo andaluz, otras especies de animales que en un pasado poblaron nuestro país acabaron desapareciendo por la destrucción de sus hábitats, la caza u otras molestias causadas por el ser humano. En ocasiones, todavía es posible ver a algunas de ellas en territorio español durante sus largas migraciones, pero ya no forman poblaciones reproductoras, por lo que se ha perdido una parte importante de nuestra historia natural.

Es el caso de la grulla damisela (Anthropoides virgo), un ave de gran belleza que vivió en nuestro país hasta principios del siglo XX. Su presencia en otras partes del mundo es aún muy significativa, pero en España figura en el Listado de especies extinguidas en todo el medio natural español, elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

PUBLICIDAD

Al ser una especie migratoria de larga distancia (que realiza este viaje con grupos de grullas comunes), es posible observar todavía a la grulla damisela de forma esporádica en nuestro país. También se pueden ver ejemplares escapados de zoos y colecciones privadas, pues esta ave está presencia en muchos de los parques zoológicos de España.

Imagen de archivo de grullas damiselas. (Tisha Mukherjee/Wikimedia Commons)

Uno de ellos en concreto ha comenzado este 2026 un proyecto experimental para reintroducir a la grulla damisela en el territorio español, devolviendo a los paisajes de la península Ibérica un ave que ya no se reproduce en nuestro país desde hace más de 100 años. Este programa está siendo desarrollado por Selwo Aventura, en Estepona, en colaboración con la Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios (AIZA), que se encarga de coordinar la cría en cautividad de esta especie, y el Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat (GREFA), que trabajará en la recogida de aves y su liberación, como ya hizo en 2021 con el pigargo europeo. El objetivo es, por tanto, reintroducir ejemplares y crear poblaciones de cría estables en la zonas en las que antiguamente se distribuyó la grulla damisela.

PUBLICIDAD

De ocupar los humedales españoles a extinguirse en nuestro país

En la práctica totalidad de la península Ibérica hay registros fósiles y culturales de la presencia de la grulla damisela, dando cuenta de que es una especie que estuvo muy ligada a nuestro territorio. Hasta principios del siglo XX se reprodujo en el oeste y el sur peninsular.

Sus últimos registros como aves reproductoras están asociados a zonas húmedas, especialmente lagunas y marismas; es aquí, por tanto, donde Selwo Aventura tiene intención de centrar sus esfuerzos de reintroducción. Destacan sobre todo la Laguna de La Janda, en Cádiz, que fue el enclave más importante de Europa occidental, pues se registraron nidos con huevos hasta mayo de 1906, aunque se cree que algunas parejas resistieron en este humedal hasta mediados del siglo XX, y Doñana y las Marismas del Guadalquivir, donde se dio por extinguida la especie a finales del siglo XIX por la transformación agrícola de las marismas naturales. También fueron importantes las lagunas del sur de Castilla-La Mancha.

PUBLICIDAD

Imagen de archivo de una grulla damisela volando. (Imran Shah/Wikimedia Commons)

Las causas con respecto a su desaparición no están del todo claras. Sin embargo, el MITECO señala que esto pudo estar relacionado, en primer lugar, con la transformación del hábitat de la grulla damisela, así como la desaparición de los enclaves que habitaba por dragados y desecación de humedales. También podría haber contribuido significativamente a su extinción la caza abusiva y la persecución de ejemplares, especialmente de los huevos, en sus áreas de nidificación.

No solo se considera extinta en España, pues en buena parte del Paleártico occidental —zona que incluye Europa, el norte de África, Oriente Próximo y Anatolia, parte del Cáucaso y las zonas occidentales de Asia— también ha desaparecido. Los últimos ejemplares de esta área estaban asentados en el Atlas marroquí.

PUBLICIDAD

Destrucción de sus hábitats, caza y plaguicidas

Pese a todo ello, la grulla damisela goza de una buena situación a nivel mundial. Así lo señala la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), en cuya Lista Roja figura como “de preocupación menor” e incluso con una tendencia poblacional en incremento. Actualmente todavía está presente como residente y reproductora en países como Kazajistán, Mongolia, Sudán o India, entre muchos otros.

Águilas imperiales, milanos reales y buitres negros: la Guardia Civil cierra la operación ‘Atrax’ con 665 animales muertos por veneno y caza ilegal

Pese a ello, esta especie se encuentra con serias amenazas que podrían poner en peligro de su estado de conservación. Es el caso, por ejemplo, de las actividades que afectan a su hábitat, como la intensificación de la agricultura. También otras perturbaciones debidas al aumento de la población humana, como el uso intensivo de plaguicidas, la caza deportiva o incluso la muerte intencional mediante disparos y envenenamiento en las áreas en las que esta ave puede producir daños en los cultivos.

PUBLICIDAD

Junto a todo esto, la UICN pone especial atención en la situación de los enclaves acuáticos a los que está asociado. En su ruta migratoria, la construcción de represas y el drenaje de humedales ha acabado con algunos de sus hábitats, lo que no solo pone en peligro a la grulla damisela, sino también a miles de especies que se valen de estos ecosistemas fundamentales durante sus largas travesías anuales.