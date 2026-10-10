Volodimir Zelensky acusó a Rusia de responder con bombas al acuerdo del diésel anunciado por Estados Unidos

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky (REUTERS/Thomas Peter/Archivo)

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El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, vinculó este sábado el ataque ruso contra edificios residenciales de Zaporizhzhia con el acuerdo del diésel anunciado entre Estados Unidos y Rusia; y sostuvo que Moscú interpreta cualquier reducción de la presión internacional como una autorización para prolongar la guerra. El balance de víctimas del bombardeo ascendió a 17 muertos, entre ellos tres niños, y 16 heridos.

“Hoy Rusia expresó su agradecimiento por el levantamiento de las sanciones a las exportaciones de diésel al lanzar cinco bombas guiadas contra edificios residenciales de Zaporizhzhia”, escribió Zelensky en su cuenta de X, al referirse al ataque registrado durante la madrugada.

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La cifra de fallecidos había sido de 12 al momento de la publicación inicial del mensaje presidencial, pero aumentó durante las tareas de búsqueda entre los escombros. Las autoridades locales informaron que los proyectiles alcanzaron dos edificios de viviendas de la ciudad del sureste ucraniano.

El mensaje de Volodimir Zelensky en X

Zelensky reclamó señales que obliguen a Rusia a detener la guerra

El mandatario afirmó que los ataques de la noche alcanzaron 13 regiones de Ucrania y causaron daños en viviendas, infraestructura y dependencias ferroviarias. También señaló que los servicios de emergencia continuaban con los operativos de rescate en Zaporizhzhia.

“Rusia debe entender que tiene que detener la guerra y, para que eso ocurra, debe sentir sus pérdidas”, manifestó Zelensky. En ese sentido, defendió la importancia de las capacidades ucranianas de ataque de largo alcance y aseguró que su país responderá a los bombardeos rusos.

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En su publicación, el presidente expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y agradeció a quienes colaboran con Ucrania.

Rusia lanzó un ataque con bombas guiadas contra infraestructura civil en Zaporizhzhia

El bombardeo ocurrió después del anuncio de un acuerdo de diésel

El ataque tuvo lugar un día después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara un entendimiento con su par ruso, Vladimir Putin, para adquirir diésel ruso destinado al mercado de Estados Unidos y a otros destinos.

Trump afirmó que Rusia entregaría de inmediato más de 300.000 toneladas de diésel, seguidas de otras 500.000 toneladas en noviembre, un millón más en una etapa posterior y tres millones de toneladas adicionales en un plazo breve.

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Imagen del ataque ruso contra Zaporizhzhia

Zelensky ya había cuestionado ese acuerdo y sostuvo que favorecería a Moscú. El presidente ucraniano calificó la decisión como una medida que permitiría a Rusia financiar sus operaciones militares y extender el conflicto.

La región de Zaporizhzhia, situada cerca de la línea del frente, es blanco frecuente de ataques rusos. La Policía Nacional de Ucrania indicó que las fuerzas rusas emplearon cinco bombas aéreas guiadas contra zonas residenciales de la ciudad.

Bomberos trasladan a una víctima del ataque ruso contra Zaporizhzhia

Zelensky también habló de las conversaciones con los enviados de Trump

El anuncio de la compra de combustible se produjo pese a que Trump había promulgado el mes anterior una legislación de sanciones contra Rusia, orientada a restringir los ingresos procedentes del petróleo y el gas que sostienen la invasión. Para Zelensky, esa apertura representa una señal contraproducente hacia el Kremlin.

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Antes del bombardeo, el presidente ucraniano había advertido que el entendimiento con Moscú podía derivar en “más terror y perfidia”. También afirmó que la operación “juega a favor de Rusia”, porque le permitiría prolongar la guerra, causar más daños y demostrar menor consideración por Estados Unidos.

En un comunicado difundido por la Embajada de Ucrania en Washington, calificó el acuerdo como “una decisión débil, lamentablemente, una decisión débil de socios fuertes”.

Sus críticas incluyeron además las conversaciones que los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner mantuvieron con funcionarios ucranianos en Miami.Zelensky sostuvo que la delegación de su país corría el riesgo de ser utilizada como una “cortina de humo” en ese proceso.

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Rusia y Ucrania mantienen una campaña aérea de largo alcance, mientras los combates terrestres registran escasas variaciones más de cuatro años y medio después de la invasión a gran escala.

La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas (REUTERS/Mohamed Azakir)

La UE afirmó que el levantamiento de las sanciones al diésel proporciona a Rusia “ingresos para librar la guerra”

La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, declaró este sábado que el levantamiento de las sanciones al diésel ruso contribuye a alimentar la guerra del Kremlin contra Ucrania, después de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara un acuerdo para que Moscú suministrara combustible.

“La suspensión de las sanciones al diésel ruso proporciona a Moscú más ingresos para financiar la guerra. Este no es el momento de bajar la presión sobre Rusia, y Europa no lo hará”, publicó Kallas en un breve comunicado.

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