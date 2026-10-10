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El aeropuerto de Riad volvió a ser atacado en plena escalada de tensiones entre Arabia Saudita y los rebeldes hutíes de Yemen

Las autoridades evacuaron las instalaciones de la base aérea, y solicitaron a los pasajeros que consultaran el estado de sus vuelos

Las aerolíneas cancelan vuelos a Riad tras un nuevo ataque hutí al aeropuerto
Las aerolíneas cancelan vuelos a Riad tras un nuevo ataque hutí al aeropuerto
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El aeropuerto internacional de Riad fue atacado nuevamente el sábado y evacuado, mientras el tráfico aéreo quedó suspendido, según dos funcionarios regionales citados por AP. Ambos hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a declarar ante los medios.

La ofensiva en Yemen se intensificó mientras los rebeldes hutíes avanzan por zonas cercanas al mar Rojo. Una coalición liderada por Arabia Saudita brinda apoyo aéreo a las fuerzas del Gobierno yemení, que buscan recuperar el terreno perdido.

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Tres testigos dijeron a AFP que las personas eran evacuadas del aeropuerto. Uno de ellos aseguró que oyó una explosión mientras esperaba para abordar un vuelo, pero los otros dos no pudieron confirmar qué incidente provocó la evacuación.

El aeropuerto internacional Rey Khalid fue atacado varias veces durante la semana. El jueves murieron tres civiles saudíes, entre ellos un piloto, en uno de esos hechos que los rebeldes hutíes respaldados por Irán reivindicaron. Los hutíes no habían emitido una declaración inmediata el sábado.

Humo y llamas se elevan desde el aeropuerto Rey Khalid, después de que los hutíes de Yemen, respaldados por Irán, afirmaron haber atacado el aeropuerto, en Riad (Redes sociales/vía REUTERS)
Humo y llamas se elevan desde el aeropuerto Rey Khalid, después de que los hutíes de Yemen, respaldados por Irán, afirmaron haber atacado el aeropuerto, en Riad (Redes sociales/vía REUTERS)

La terminal pidió a los pasajeros que consultaran con sus aerolíneas para confirmar el estado de los vuelos antes de dirigirse al aeropuerto.

En medio de la escalada de tensiones, Arabia Saudita, Turquía y Pakistán habían acordado el día 5 activar de inmediato su pacto de defensa conjunta y enviar efectivos a territorio saudí. Fuentes de seguridad paquistaníes confirmaron el jueves el despliegue de cientos de tropas de Islamabad, mientras se preparaba el envío de más militares.

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El portavoz saudí Turki al Maliki anunció que la Coalición para el Apoyo a la Legitimidad en Yemen abrió una campaña contra las capacidades militares hutíes y sostuvo que sus fuerzas brindan cobertura permanente a las unidades yemeníes. La operación responde a los ataques con misiles y drones contra aeropuertos e instalaciones energéticas saudíes y se desarrolla mientras las fuerzas gubernamentales intentan recuperar territorios bajo control insurgente.

En un mensaje difundido a primera hora del sábado en su cuenta de X, Al Maliki describió el alcance de la ofensiva: “Estamos llevando a cabo una operación a gran escala dirigida contra los elementos y las capacidades de la milicia terrorista hutí”.

La coalición para Yemen liderada por Arabia Saudí reafirmó su apoyo al Gobierno reconocido internacionalmente (Saudi Press Agency/dpa)
La coalición para Yemen liderada por Arabia Saudí reafirmó su apoyo al Gobierno reconocido internacionalmente (Saudi Press Agency/dpa)

El portavoz indicó que la aviación de la coalición acompaña la ofensiva terrestre de las tropas yemeníes “las 24 horas”. Según su explicación, la campaña busca impedir nuevos ataques aéreos contra Arabia Saudí y debilitar la capacidad de los insurgentes para resistir el avance gubernamental.

Al Maliki señaló que uno de los objetivos militares consiste en “desmantelar y destruir la red de misiles balísticos de la milicia terrorista hutí”. La coalición había prometido horas antes una “respuesta firme” tras el ataque con misiles contra el aeropuerto de Riad denunciado el viernes por Arabia Saudí.

Las autoridades saudíes informaron que al menos tres personas murieron en aquel ataque y que un avión de una aerolínea saudí, además de otras instalaciones del aeródromo, sufrió daños. El aeropuerto había sido blanco de ataques en varias ocasiones durante la semana y tres civiles saudíes, incluido un piloto, murieron el jueves, de acuerdo con los reportes iniciales.

Tras la ofensiva aérea, Al Maliki afirmó: “Destruimos 136 objetivos militares en zonas controladas por la milicia terrorista hutí”. Los rebeldes denunciaron posteriormente bombardeos en Saná y en el oeste de Yemen.

Arabia Saudí, Pakistán y Turquía refuerzan su cooperación tras los ataques hutíes (MINISTERIO DE DEFENSA DE ARABIA SAUDÍ)
Arabia Saudí, Pakistán y Turquía refuerzan su cooperación tras los ataques hutíes (MINISTERIO DE DEFENSA DE ARABIA SAUDÍ)

El portavoz publicó videos de ataques desde el aire contra supuestos depósitos de misiles y material militar situados en áreas montañosas, desérticas y costeras, además de vehículos militares e individuos. Las imágenes fueron difundidas en nombre de las Fuerzas Conjuntas, sin que Al Maliki precisara si participaron aviones de otros países o solo fuerzas saudíes.

Un funcionario de seguridad paquistaní que pidió mantener su identidad en reserva evitó ofrecer información sobre un posible despliegue de aviones de Pakistán en bases de Riad. Turquía, a su vez, descartó el jueves que el acuerdo defensivo con Arabia Saudí e Islamabad implique el envío de tropas turcas para combatir dentro de Yemen, aunque aseguró que respaldará a Riad en casos de defensa.

Arabia Saudí interviene en Yemen desde 2015 para restaurar la autoridad del Gobierno internacionalmente reconocido, después de que los hutíes tomaran amplias regiones del centro, norte y oeste del país, incluida Saná. Los insurgentes se alzaron en armas un año antes.

El Ejército gubernamental yemení, respaldado por la coalición, lanzó el día 5 la ofensiva “Amanecer de Yemen” para recuperar las provincias controladas por los rebeldes proiraníes. La campaña permitió a las fuerzas oficiales reconquistar el estrecho de Bab al Mandeb y el puerto de Moca, en el mar Rojo.

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