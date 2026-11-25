El presunto líder criminal alias El Chapo Isidro aparece con los ojos cubiertos tras su arresto en el municipio de Guasave, Sinaloa. (Infobae México)

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El tratado bilateral de extradición y los tiempos diplomáticos, y no la voluntad de las partes, serán los factores que determinen si Fausto Isidro Meza Flores, alias “el Chapo Isidro”, es finalmente extraditado a Estados Unidos, precisó la Fiscalía General de la República (FGR).

El señalado líder de la organización criminal de los Beltrán Leyva permanece, por ahora, en prisión preventiva en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, mientras avanza el proceso judicial mexicano en su contra.

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La titular de la FGR, Ernestina Godoy Ramos, precisó que el procedimiento judicial mexicano tendrá lugar primero, mientras que la viabilidad de la entrega a autoridades estadounidenses dependerá de las formalidades del tratado bilateral de extradición y de los tiempos diplomáticos entre ambos países.

Solicitud de extradición de Estados Unidos

La solicitud de extradición se originó en la Corte Federal para el Distrito de Columbia y busca procesar a Meza Flores por conductas que, según la FGR, encuentran identidad jurídica en la legislación mexicana con los delitos de asociación delictuosa, contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

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De acuerdo con un comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos, un gran jurado federal en el Distrito de Columbia emitió el 25 de septiembre una segunda acusación sustitutiva en contra de Meza Flores por conspiración para brindar apoyo material a una organización terrorista, narcoterrorismo, dirección de una empresa criminal continua, lavado de dinero y cargos relacionados con armas de fuego.

El Chapo Isidro tiene la reanudación de su audiencia inicial el próximo 28 de noviembre. Crédito: FGR

Frente a esa solicitud, Godoy sostuvo en conferencia de prensa en la Cámara de Diputados: “Tenemos órdenes de aprehensión que también en su momento serán ejecutadas y por el momento va a ser juzgado aquí en el país”. La funcionaria añadió que esas órdenes corresponden a la delegación de la FGR en Sinaloa, pendientes de cumplimentar contra Meza Flores.

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No obstante, la propia Fiscalía precisó que el procedimiento y las formalidades a que se refiere el tratado bilateral de la materia, así como los tiempos diplomáticos, serán los que determinen la viabilidad real de la extradición. En tanto se resuelve ese proceso, Meza Flores continuará sujeto a lo que determinen las autoridades mexicanas.

Imputación y prisión preventiva en México

La Fiscalía formuló imputación contra El Chapo Isidro y dos personas más por su probable participación en delitos contra la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio de clorhidrato de metanfetamina.

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La audiencia inicial se realizó el lunes 23 de noviembre, de manera privada y por videoconferencia. La jueza federal Alejandra Ramírez de la Vega encabezó la diligencia desde los juzgados ubicados en el penal del Altiplano, mientras el detenido permanecía bajo resguardo de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Foto: Captura de video / Defensa

Tras la comparecencia, la jueza declaró legal la detención y dictó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa contra Meza Flores. El detenido fue trasladado posteriormente al Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Próxima audiencia judicial

La defensa del imputado solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que la audiencia para determinar si Meza Flores será vinculado a proceso se realizará el sábado 28 de noviembre, a las 9:00 am, en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez.

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En esa misma diligencia se definirá la situación jurídica de Germán “N” y José Luis “N”, detenidos junto con el presunto líder criminal.

La operación Centella para capturar a Meza Flores

La detención de Meza Flores se ejecutó mediante un operativo militar bautizado como “Operación Centella”, a cargo de fuerzas especiales de la Guardia Nacional y la Sedena, con apoyo de inteligencia estadounidense. El Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló que la acción derivó de una investigación del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (Homeland Security Task Force).

Estados Unidos colaboró con el sobrevuelo de una aeronave no tripulada y el intercambio de información para ubicar al capo y a otros integrantes de su organización. El general Trevilla Trejo explicó que ese intercambio se extendió por tres meses, y que una semana antes del operativo, tras reunir indicios como números telefónicos, se solicitó el apoyo de los drones.

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Las imágenes muestran la inspección del interior de la vivienda con linternas, la localización de personas en una habitación y el posterior traslado de los detenidos bajo custodia militar a través de una explanada. Video: Defensa

El operativo se concentró en la ciudad de Guasave, al norte de Sinaloa, y no solo resultó en la captura de Meza Flores. El Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó también el arresto de Germán Rolando Gálvez Meza, alias “El Serafín”, señalado como otro líder de la organización criminal. Junto a Meza Flores fueron detenidos 15 integrantes de su grupo, entre ellos un menor de edad.

Durante la intervención, las fuerzas militares enfrentaron resistencia armada. El operativo fue encabezado por fuerzas especiales de la Guardia Nacional y la Sedena tras labores previas de inteligencia e investigación. La violencia posterior a la captura incluyó cerca de 20 bloqueos viales y la quema de 50 vehículos en las calles y alrededores de Guasave en un episodio que se prolongó por cerca de cuatro horas.

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Pasada la medianoche, las fuerzas militares iniciaron el traslado terrestre de Meza Flores hacia Culiacán, capital de Sinaloa, desde donde fue trasladado en helicóptero hasta la Ciudad de México. Ahí fue presentado ante la Fiscalía General de la República en la madrugada del 21 de noviembre.