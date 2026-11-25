Tras el desencuentro entre Alessandra Rojo de la Vega y la diputada de Morena, Diana Sánchez Barrios, legisladores del guinda presentaron un video donde acusan de manera directa a colaboradores de la alcaldía Cuauhtémoc. (Morena CDMX)

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Tras la trifulca que se registró el viernes 20 de noviembre de 2026, en el Congreso de la Ciudad de México, entre Alessandra Rojo de la Vega y la diputada de Morena, Diana Sánchez Barrios, el conflicto escaló luego de que legisladores morenistas acusaran a funcionarios de la alcaldía Cuauhtémoc de formar parte de un presunto grupo de choque que habría participado en las agresiones durante la comparecencia de la alcaldesa.

El Grupo Parlamentario de Morena presentó nombres, videos y señalamientos contra tres trabajadores de la demarcación, a quienes identificó como participantes y organizadores de los actos violentos. Además, acusó a Rojo de la Vega de haber provocado un autosabotaje para evitar rendir cuentas ante el Congreso capitalino.

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Morena exhibe a tres trabajadores de la Cuauhtémoc y los señala como parte de un grupo de choque

Durante una conferencia de prensa, la coordinadora de Morena en el Congreso capitalino, Xóchitl Bravo; la vicecoordinadora, Brenda Fabiola Ruiz, y el vocero, Ángel Tamariz, presentaron un video con una secuencia cronológica de los acontecimientos del viernes.

En el material identificaron a José Javier Gómez, conocido como “El Jave”; Edwin Morales, alias “El Lápiz”, y Carlos Morales, “El Quequi”, como trabajadores de la alcaldía Cuauhtémoc que presuntamente participaron en las agresiones.

De acuerdo con la versión de los legisladores, los involucrados habrían utilizado cubrebocas como una forma de reconocerse durante los momentos de confrontación. Morena sostuvo que estas personas no llegaron por casualidad al recinto, sino que habrían tenido un papel en la organización de los actos violentos.

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Los morenistas también reprobaron las agresiones y cuestionaron la actuación de la alcaldesa, al considerar que lo ocurrido pudo formar parte de una estrategia para desviar la atención de los temas que debía responder durante su comparecencia.

Morena acusa a funcionarios de la Cuauhtémoc de pertenecer a grupo de choque tras riña en el Congreso de la CDMX. (Fotos: RS)

“El Jave” y los señalamientos por cobros a comerciantes: ¿Qué relación tienen con la alcaldía?

Uno de los nombres que más llamó la atención en la denuncia fue el de “El Jave”, quien aparece registrado como jefe de Oficina de Mercados y Vía Pública de la alcaldía Cuauhtémoc.

Morena presentó un audio en el que presuntamente se escucha al funcionario negociar con mujeres comerciantes el pago de 100 mil pesos para permitirles continuar trabajando. En la grabación, las interlocutoras solicitan una reducción de la cantidad que se les habría exigido.

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El señalamiento tomó mayor relevancia porque, según los legisladores, en el mismo audio se escucha a “El Jave” asegurar que la alcaldesa estaba enterada de lo que sucedía.

Por otra parte, los nombres de “El Lápiz” y “El Quequi”, también fueron vinculados con la estructura de la demarcación. Ambos aparecen en registros de Transparencia Presupuestaria como auxiliares de servicios de la alcaldía Cuauhtémoc, según la información referida por los morenistas.

Morena aseguró que los dos trabajadores fueron identificados en videos relacionados con distintas confrontaciones. Sin embargo, los señalamientos presentados por los legisladores deberán ser investigados por las autoridades correspondientes.

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Los diputados también pusieron en duda los motivos por los que Alessandra Rojo de la Vega no presentó su informe ante el Congreso. A su juicio, la ausencia de la alcaldesa habría servido como pretexto para evitar responder cuestionamientos y no estar presente durante la difusión de la grabación relacionada con los presuntos cobros a comerciantes.

Morena anuncia denuncias y apoyo a víctimas tras la riña en el Congreso de la CDMX

La confrontación entre los equipos políticos de Alessandra Rojo de la Vega y Diana Sánchez Barrios abrió un nuevo frente de acusaciones en la capital, ahora con señalamientos que involucran directamente a trabajadores de la alcaldía Cuauhtémoc.

El caso también se suma a las exigencias de explicaciones por la violencia registrada durante la comparecencia, en medio de las acusaciones políticas sobre quiénes provocaron el enfrentamiento y quiénes debían asumir la responsabilidad.

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Diana Sánchez Barrios y Alessandra Rojo de la Vega han mantenido una disputa pública. (Fotos: RS)

Ante este escenario, el Grupo Parlamentario de Morena anunció que impulsará acciones para respaldar a las personas que resultaron afectadas. Entre las medidas que planteó se encuentran:

Brindar apoyo y acompañamiento a las presuntas víctimas de las agresiones.

Orientarlas para presentar denuncias ante el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED).

Dar seguimiento a las quejas ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

Acudir al Instituto Electoral para que se investiguen los hechos que correspondan a sus atribuciones.

Mientras tanto, la disputa política continúa y las acusaciones ya no se limitan a lo ocurrido dentro del Congreso. Morena busca que se investigue la presunta participación de funcionarios de la Cuauhtémoc en los actos de violencia y los posibles cobros indebidos a comerciantes, mientras que el caso mantiene bajo presión a la administración de Rojo de la Vega.