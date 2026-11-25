Las autoridades buscan contener el crecimiento de una población que podría superar los 1.200 animales en una década (AP Foto/Fernando Vergara)

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El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible convocó a 13 zoológicos y bioparques de Colombia para que evalúen la posibilidad de recibir ejemplares de hipopótamos invasores, como parte del plan nacional para contener su expansión en el Magdalena Medio. La entidad reunirá a las instituciones el próximo 27 de noviembre con el fin de identificar espacios aptos para la relocalización.

La iniciativa busca sumar capacidades técnicas, financieras y logísticas para trasladar parte de la población a recintos que puedan asegurar su manejo. El ministerio indicó que trabajará con las entidades que decidan participar para definir los mecanismos necesarios y evaluar la viabilidad de cada alternativa.

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De acuerdo con la entidad, la medida responde a recomendaciones de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, que planteó fortalecer el programa de manejo como una política de largo plazo, con metas anuales de control poblacional, recursos definidos y monitoreo científico.

La población podría superar los 1.200 animales en una década

Las proyecciones incluidas en el plan nacional señalan que el país albergaría cerca de 260 hipopótamos, concentrados principalmente en el Magdalena Medio. Sin medidas de control, la población podría superar los 1.200 ejemplares en menos de diez años, según las estimaciones científicas citadas por la cartera ambiental.

El Ministerio de Ambiente convocó a zoológicos y bioparques para evaluar la recepción de ejemplares (Ministerio de Ambiente)

Otros datos técnicos difundidos sobre la especie calculan una población de 169 individuos, ubicada sobre todo en la cuenca del río Magdalena y en los complejos cenagosos de la depresión momposina. De ese total, 114 estarían en el sector de Nápoles y 31 en Cocorná. La diferencia entre ambas cifras responde a estimaciones presentadas en distintos documentos sobre una población que continúa en expansión y se desplaza por una zona estimada de 43.342 kilómetros cuadrados.

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El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Fabio Arjona, sostuvo que el Gobierno busca pasar de las recomendaciones a medidas concretas: “Nuestra responsabilidad es implementar todas las alternativas viables, hacer seguimiento a sus resultados y garantizar que las decisiones se tomen con fundamento técnico”.

La especie, cuyo nombre científico es Hippopotamus amphibius, fue introducida en el país desde África y se reprodujo fuera de cautiverio. Es el tercer mamífero terrestre más grande del mundo, puede vivir cerca de 50 años y consume en promedio 50 kilogramos de hierba al día, un hábito que incrementa su presión sobre la vegetación local.

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El deterioro del agua amenaza a fauna y flora nativas

La cartera advirtió que la presencia de hipopótamos afecta los ecosistemas acuáticos por la acumulación de materia orgánica en el agua. Sus heces y otras actividades en ríos, humedales y ciénagas pueden favorecer la proliferación de bacterias y cianobacterias, organismos asociados con floraciones de algas nocivas y procesos de eutrofización.

Las autoridades buscan contener el crecimiento de una población que podría superar los 1.200 animales en una década (AP Foto/Fernando Vergara)

La entidad estima que cerca de 200 especies de plantas acuáticas podrían resultar afectadas. Entre ellas hay tres especies endémicas dentro del conjunto de flora que podría integrar la dieta de los hipopótamos. Aún no se conoce con precisión el patrón de alimentación de los animales en el país, pero el forrajeo intensivo puede alterar la cobertura vegetal y los servicios ecosistémicos vinculados a ella.

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El impacto también alcanza a especies de fauna nativa. El listado oficial menciona al manatí antillano (Trichechus manatus), catalogado en peligro; la nutria neotropical (Lontra longicaudis) y el chigüiro (Hydrochoerus isthmius), considerados vulnerables; además de venados de la familia Cervidae, cuya situación permanece en estudio.

La tortuga del río Magdalena (Podocnemis lewyana) y el bagre rayado (Pseudoplatystoma magdaleniatum) figuran en peligro crítico, mientras que el bocachico (Prochilodus magdalenae) está clasificado como vulnerable. La competencia por alimento y espacio con mamíferos semiacuáticos y herbívoros locales forma parte de los riesgos señalados por las autoridades.

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El plan también busca reducir riesgos para las comunidades

Además de los efectos ambientales, la expansión de los animales ha alterado actividades cotidianas de habitantes de la región. Los documentos técnicos reportan restricciones para transitar por caminos, ataques a embarcaciones y pérdidas de animales de producción en zonas donde coinciden comunidades rurales y ejemplares silvestres.

El manatí, la nutria y la tortuga del río Magdalena están entre las especies que enfrentan riesgos por la presencia de esta especie invasora (EFE)

El ministerio también incluye el riesgo sanitario dentro de su diagnóstico. El hipopótamo puede portar y transmitir enfermedades como tuberculosis, paratuberculosis y brucelosis. La contaminación de ecosistemas acuáticos puede exponer a personas, animales domésticos y especies nativas que comparten su área de distribución.

Arjona afirmó que el manejo se integra a la Agenda ABC del Gobierno, orientada a conservar el agua, proteger la biodiversidad y reducir los riesgos para las comunidades. La mesa de trabajo del 27 de noviembre deberá establecer qué zoológicos y bioparques cuentan con condiciones para recibir animales y cuáles son los recursos requeridos para iniciar eventuales traslados.

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