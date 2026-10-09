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La broma de Navanethem Pillay tras ganar el Nobel de la Paz: “Si aplauden un poco más, puede que lo comparta con Trump”

La jurista sudafricana de 85 años recibió el galardón con humor y escepticismo

La broma de Navanethem Pillay tras ganar el Nobel de la Paz

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Navanethem “Navi” Pillay, ganadora del Premio Nobel de la Paz, bromeó con que podría “compartir el premio” con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, si la gente seguía aplaudiéndola.

Si aplauden un poco más, puede que comparta este premio con Trump”, dijo Pillay en un video publicado en X por el secretario general de Amnistía Internacional, que mostraba a Pillay siendo ovacionada en Núremberg tras el anuncio del galardón.

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La jurista contó que su primera reacción al escuchar la noticia fue pensar que se trataba de una broma. “Siendo abogada y jueza, todavía quiero verificarlo”, dijo la mujer de 85 años, que quería asegurarse de que era verdad.

Pillay mencionó su trabajo al frente de la Comisión Internacional Independiente de Investigación (COI) de la ONU —que no habla en nombre del organismo mundial— y que el año pasado concluyó que en Gaza se estaba produciendo un genocidio.

“Lo último que hice fue entregar el informe sobre Gaza, en el que se llama a lo que ocurre allí genocidio”, afirmó.

“Una de las principales reacciones a ese informe fue rendirme tributo por mi valentía. ¿Y pueden imaginarse cuánto me sorprendió eso? ¿Por qué haría falta valentía para decir la verdad?”, agregó.

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Navanethem Pillay (REUTERS/Valentin Flauraud)
Navanethem Pillay (REUTERS/Valentin Flauraud)

El premio incluye una medalla de oro, un diploma y una suma de USD 1,2 millones. La ceremonia de entrega se celebrará en Oslo el 10 de diciembre, aniversario de la muerte, en 1896, del creador del galardón, el inventor y filántropo sueco Alfred Nobel.

Pillay, nacida el 23 de septiembre de 1941 en un barrio humilde de Durban, en el entonces Natal, es descendiente de inmigrantes tamiles que llegaron a Sudáfrica como trabajadores contratados en las plantaciones de caña de azúcar en la década de 1890.

Su padre era chofer de autobús y complementaba los ingresos familiares con la pesca; su madre, ama de casa, insistió en que todos sus hijos —ocho en total— recibieran educación formal en una época en que los cupos escolares escaseaban para la población no blanca del país.

Tras graduarse con un bachillerato en artes (1963) y un título en derecho (1965) en la Universidad de Natal, Pillay comenzó su carrera como abogada bajo la tutela del penalista N.T. Naicker, quien militaba en el Congreso Nacional Africano (CNA) y debía comparecer ante los tribunales con frecuencia por estar bajo arresto domiciliario.

En 1967, con apenas 26 años, fundó su propio estudio y se convirtió en la primera mujer no blanca en hacerlo en la provincia de Natal. La razón, según ella misma relató, era simple: “Ningún bufete me contrataría porque decían que no podían tener empleados blancos recibiendo instrucciones de una persona de color”.

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