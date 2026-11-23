El actor de doblaje Alberto Bernal posa frente al letrero de la franquicia junto a personas caracterizadas como Spider-Man. (@bernievoice)

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Alberto Bernal, actor de doblaje mexicano que presta su voz a Tom Holland en su papel de Peter Parker/Spider-Man dentro del Universo Cinematográfico de Marvel, enciende las alarmas entre sus seguidores tras publicar un mensaje de tono despedida en Instagram, aunque horas después reaparece para confirmar que se encuentra bien.

A través de su cuenta @bernievoice, Bernal comparte una historia con una ilustración de una persona bajo la lluvia y la canción Somewhere Only We Know de Lily Allen, acompañada de un texto que expresa sentirse poco valorado en distintos ámbitos de su vida.

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El preocupante mensaje del actor de doblaje Alberto Bernal

“Hoy me queda claro que ya no soy ni querido y requerido en el trabajo, ni querido con mis amigos cercanos, ni importante y valorado en la familia”, escribe el actor en la publicación original.

La frase que más preocupación genera entre sus seguidores es el cierre del texto: “No se hagan los sorprendidos, cuando se enteren de que yo ya no estoy aquí, porque ya será demasiado tarde”. El tono de la publicación se interpreta como una posible señal de crisis emocional, lo que encendió las alarmas entre sus fans.

Alberto Bernal, actor de doblaje del personaje Spider-Man, recrea el gesto de lanzar telarañas junto a una reproducción de la máscara. (@bernievoice)

La historia se vuelve viral y genera comparaciones con otro actor de doblaje

El mensaje se difunde rápidamente en X y Facebook a través de cuentas dedicadas al mundo del doblaje y el entretenimiento latinoamericano. La viralización provoca una ola de comentarios de apoyo hacia Alberto Bernal, quien es reconocido como la voz oficial del superhéroe desde las cintas protagonizadas por Tom Holland.

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Entre los comentarios, varios usuarios recuerdan el caso de Alexis Ortega, quien interpretó primero al Spider-Man del UCM en doblaje y falleció a principios del 2026, lo que intensifica la inquietud sobre el bienestar del actor.

Alberto Bernal aclara que está bien pero atraviesa un momento difícil

Horas después de la viralización, Alberto Bernal publica un video en sus historias de Instagram para tranquilizar a su audiencia. “Tan nada más para aclarar que estoy bien”, comienza diciendo en la grabación.

El actor explica que atraviesa un momento personal complicado, descarta estar en peligro: “Estoy bien, aclaro. Solo estoy pasando una racha un poco complicada, pero voy a salir adelante”.

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El actor de doblaje Alberto Bernal sostiene frente a su rostro el primer número del cómic Your Friendly Neighborhood Spider-Man en una habitación con artículos del personaje. (@bernievoice)

Alberto Bernal agradece también las muestras de apoyo recibidas tras la difusión del mensaje y pide a sus seguidores no dejarse llevar por publicaciones que circulan sin confirmación. “Seguiré no sé cuánto tiempo más, pero aquí voy a seguir, ¿vale? Cuídense y gracias por sus mensajes, gracias por su preocupación”, expresa en el video.

El actor cuestiona a quienes difundieron su historia sin consultarle

En la parte final de su declaración, Arturo Bernal dirige unas palabras a las personas y cuentas que compartieron su historia sin comunicarse antes con él. “Por favor, a los administradores o a las personas que hicieron públicas mi historia de Instagram, les deseo lo mejor y ojalá y la vida no se los cobre de nuevo”, dice el actor, en un tono de reproche hacia la difusión sin su autorización.

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La publicación original ya no está disponible en el perfil del actor, mientras que el video de aclaración permanece visible en sus historias de Instagram al momento de esta nota.

Quién es y qué personajes dobla Alberto Bernal

El actor de doblaje Alberto Bernal sostiene un micrófono junto a una imagen sobreimpresa que reúne varios personajes a los que presta su voz. (@bernievoice)

Alberto Bernal García, conocido como “Bernie”, es un actor de doblaje mexicano con más de 13 años en la industria. Estos son sus personajes más destacados:

Imagen real (live-action)

Peter Parker / Spider-Man (Tom Holland) en el Universo Cinematográfico de Marvel, desde Avengers: Endgame

Miles Morales en los videojuegos de Insomniac Spider-Man

Liam Dunbar en Teen Wolf

Billy Hargrove en Stranger Things

Dr. Jackson Avery en Anatomía según Grey (temporada 14 en adelante)

Jay en Descendientes 3

Anime

Shoyo Hinata en Haikyu!!

Asta en Black Clover

Connie Springer en Attack on Titan

Hitohito Tadano en Komi-san no puede comunicarse

Shinei Nouzen en 86: Eighty-Six

Kaworu Nagisa en el redoblaje de Netflix de Evangelion

Lightspeed Flash en One Punch Man

Toma Yamada Asaemon en Hell’s Paradise

Lio Fotia en Promare

Animación

Nino Lahiffe / Carapazón en Miraculous: Las aventuras de Ladybug

Nom Nom en Escandalosos

Mateo en Elena de Ávalor

Wasabi en Grandes héroes: La serie

Bumblebee en Transformers: Cyberverse

Freddy Lupin en 100% Lobo