Paloma Valencia aseguró que defenderá su buen nombre ante las acusaciones que circulan en redes sociales sobre el atentado contra Miguel Uribe Turbay (EFE)

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La excandidata presidencial Paloma Valencia anunció que acudirá a la justicia para denunciar a quienes la han señalado de haber tenido información, antes de que ocurriera, sobre el atentado que acabó con la vida del senador Miguel Uribe Turbay a mediados de 2025.

En una entrevista con La FM, la también excongresista aseguró que presentará acciones penales y civiles contra las personas que difundieron esas versiones en plataformas digitales.

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Valencia afirmó que las acusaciones la tomaron por sorpresa por la gravedad de las versiones que circulan en redes sociales y que, según sostuvo, buscan vincularla con el ataque contra el dirigente político en Bogotá. “Yo voy a interponer demandas contra todos aquellos que están diciendo que yo tenía información sobre el atentado de Miguel Uribe”, aseguró.

Paloma Valencia rechazó los señalamientos que la vinculan con el atentado contra Miguel Uribe Turbay y anunció acciones legales contra quienes difundan esas acusaciones (Cristian Bayona/Colprensa y Camila Díaz/Colprensa)

Valencia sostuvo que ya había acudido a instancias judiciales en otras ocasiones para defender su reputación. Como ejemplo, mencionó una demanda contra el influenciador Vincent, a quien cuestionó por divulgar información que calificó de falsa y frente a la cual solicitó una rectificación.

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La excandidata insistió en que su buen nombre es uno de sus principales activos y rechazó que se ponga en duda su trayectoria pública. Por eso, advirtió que no limitará su respuesta a pronunciamientos en redes sociales y que buscará consecuencias judiciales para quienes hayan difundido los señalamientos.

Paloma Valencia habló de las acusaciones y mencionó a Carlos Suárez

Durante la entrevista, Paloma Valencia también se refirió a los informes sobre supuestas bodegas digitales que, según indicó, habrían impulsado los mensajes en su contra. Además, afirmó que esas cuentas en redes sociales ya la habían atacado durante la campaña electoral y que las publicaciones continúan pese a que se encuentra apartada del debate político.

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Al ser consultada sobre Carlos Suárez, presidente de la junta directiva de Ecopetrol y asesor cercano al presidente Abelardo de la Espriella, la exsenadora señaló que el directivo se ha mantenido en silencio y pidió establecer quién estaría detrás de esas cuentas y si reciben financiación.

“El señor Carlos Suárez ha estado muy callado. Esto habrá que buscar que determinen de quién es que es la bodega y quién la maneja, y si la bodega es paga, y a qué instrucciones obedece”, manifestó.

Carlos Suárez, presidente de la junta directiva de Ecopetrol, fue mencionado por Paloma Valencia durante la entrevista en la que pidió investigar quién estaría detrás de las bodegas digitales que difunden acusaciones en su contra (Carlos Suárez)

Valencia describió la situación como una estrategia para afectar su reputación mediante la circulación repetida de afirmaciones que, según su versión, no tienen sustento. “Porque aquí lo que estamos viendo es lo que se llama ‘character assassination’, que es coger mentiras para volverlas verdades a través del poder de las redes”, agregó.

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Paloma Valencia explicó qué hizo con la información que recibió antes del atentado

Paloma Valencia aseguró que nunca recibió información sobre un posible ataque contra Miguel Uribe Turbay y aclaró que los mensajes que conoció estaban relacionados con amenazas dirigidas contra ella en el departamento del Caquetá. Según explicó, entregó esos datos a la Fiscalía General de la Nación y a María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, después del magnicidio, al considerar que podían aportar alguna pista para esclarecer el crimen.

“Primero, que yo jamás recibí informaciones sobre Miguel Uribe, y que toda la información sobre esas noticias de atentado que eran en el Caquetá contra mí, se las entregue yo a la Fiscalía General de la Nación, yo a María Claudia Tarazona, porque pensé que tal vez hubiera ahí alguna pista que ayude a que sepamos quién mató a Miguel Uribe”, afirmó.

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La exsenadora explicó que relacionó esos mensajes con el asesinato de Uribe Turbay cuando se conocieron las primeras capturas en Caquetá, departamento que había sido mencionado por el sargento que le transmitió las alertas. Por esa razón, decidió poner la información en conocimiento de las autoridades y de la esposa del dirigente político.

En los mensajes divulgados, un sargento retirado le advirtió a Valencia sobre la supuesta conformación de un grupo armado que estaría planeando un atentado en su contra (@PalomaValenciaL/X)

Valencia también se refirió al ambiente de confrontación política que, según su versión, precedió al atentado. Afirmó que fue testigo de los ataques públicos del presidente Gustavo Petro contra Miguel Uribe, ella y otros dirigentes, y sostuvo que ese ambiente estuvo acompañado de un aumento de amenazas e insultos en redes sociales.

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“Pero también quiero dejar claro, yo fui testigo del hostigamiento que nos hizo el presidente Petro, fui testigo de la manera como nos atacó a Miguel, a mí, a María Fernanda, a muchos otros, pero especialmente al presidente Turbay y al presidente Valencia, cómo nos maltrataban sus manifestaciones públicas y cómo creció las amenazas, los insultos y la manera agresiva con la que nos empezaron a tratar en las redes sociales”.

La exsenadora añadió que mantiene una relación de “amistad, lealtad y respeto” con María Claudia Tarazona y señaló que ella nunca la mencionó entre las personas sospechosas en sus declaraciones sobre el caso.

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