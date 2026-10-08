Un emperador lo inauguró en 1884 y una obra de cinco años lo renovó: así luce el teatro que enorgullece a Budapest

La Ópera de Budapest reabrió en marzo de 2022, luego de una intervención que se extendió durante casi cinco años (Wikimedia Commons)

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La Ópera Estatal de Hungría volvió a ocupar un lugar central en la agenda cultural de Budapest después de la restauración integral que concluyó en 2022. El edificio de la avenida Andrássy, proyectado por el arquitecto Miklós Ybl, reúne la actividad operística y de ballet con visitas guiadas a uno de los inmuebles históricos más reconocidos de la capital húngara.

El teatro abrió sus puertas el 27 de septiembre de 1884, durante el período de expansión urbana y cultural de la ciudad. Su construcción respondió a la necesidad de contar con una sala especializada para las producciones líricas, en un contexto en el que Budapest buscaba consolidar sus instituciones artísticas. La autorización imperial estableció que el nuevo coliseo no superara las dimensiones de la Ópera de Viena, una condición que obligó a revisar el proyecto original.

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La construcción de la Ópera y su inauguración

La obra comenzó en 1875 y se extendió durante nueve años. Ybl, una figura relevante de la arquitectura húngara del siglo XIX, diseñó un palacio de estilo neorrenacentista con referencias barrocas. La construcción quedó situada en el número 22 de la avenida Andrássy, eje urbano que conecta el centro de Budapest con el parque de la Ciudad.

El recinto se inauguró como Real Ópera Húngara en presencia del emperador Francisco José I. Desde entonces, su programación quedó vinculada a la ópera y al ballet. La institución alberga al Ballet Nacional de Hungría, fundado en el mismo año de apertura, y mantiene una temporada de producciones musicales en su sala principal.

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El diseño exterior integra esculturas y ornamentación asociada a la música. En el interior, el vestíbulo cuenta con revestimientos de mármol y la escalera monumental conduce al auditorio. Allí se conservan palcos dorados, decoraciones pictóricas y el fresco circular de Károly Lotz en el techo de la sala, elementos que forman parte de la identidad material del teatro.

La Ópera Estatal de Hungría, en el número 22 de la avenida Andrássy de Budapest, fue inaugurada en 1884 (Wikimedia Commons)

Las obras recuperaron la arquitectura histórica y modernizaron el escenario

La última intervención de gran escala comenzó tras una decisión del Gobierno húngaro en 2016. Las obras alcanzaron la fachada, las cubiertas, los espacios destinados al público, las redes eléctricas y mecánicas, la acústica y el sistema técnico del escenario. El edificio permaneció cerrado durante casi cinco años y reabrió con una gala el 12 de marzo de 2022.

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El plan combinó la restitución de colores y materiales documentados en investigaciones históricas con la incorporación de equipamiento contemporáneo. La nueva maquinaria escénica computarizada reemplazó instalaciones que presentaban problemas de mantenimiento desde la década de 1990. También se reorganizó el foso de orquesta y se recuperó la disposición de las butacas en herradura concebida por Ybl.

La reforma redujo el aforo del auditorio para mejorar las condiciones de uso. La sala renovada tiene capacidad para hasta 1.000 espectadores, según la información turística oficial de Budapest, e incorporó ascensores para facilitar el acceso a los niveles superiores y espacios reservados para personas con discapacidad visual o auditiva.

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El alcance de la intervención incluyó la restauración de las zonas históricas de acceso y de los elementos decorativos. La Ópera informó que el trabajo se apoyó en documentos de archivo, estudios de restauradores y rastreos realizados dentro del edificio. La actualización técnica buscó responder a las exigencias de las producciones actuales sin alterar la configuración arquitectónica del inmueble.

La sala principal de la Ópera Estatal de Hungría recuperó su disposición en herradura tras las obras concluidas en 2022 (Wikimedia Commons)

Un teatro construido para la expansión cultural de la ciudad

La renovación recibió en 2026 el Premio Europeo del Patrimonio / Premio Europa Nostra en la categoría de Conservación y Reutilización Adaptativa. El reconocimiento, concedido por la Comisión Europea y Europa Nostra, destacó la combinación entre la reconstrucción fiel de la arquitectura, la atmósfera y la acústica históricas, y la integración de tecnología escénica moderna.

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La distinción ubicó a la Ópera Estatal de Hungría entre los 30 proyectos seleccionados ese año en 18 países europeos. El premio reconoció una obra que mantuvo en funcionamiento una institución cultural fundada en el siglo XIX y, a la vez, adaptó su infraestructura a criterios actuales de accesibilidad, seguridad y producción.

Quienes visitan Budapest pueden recorrer el edificio mediante visitas guiadas o asistir a las funciones de ópera y ballet de su programación. La sede sigue en actividad en la avenida Andrássy, donde el proyecto de Ybl conserva su uso original más de 140 años después de su inauguración.

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