Durante una emisión de La Mansión VIP, la creadora de contenido Paola Suárez protagonizó un reencuentro con su madre dentro de la habitación Barullo VIP. En las imágenes transmitidas por el programa, ambas dialogan en la estancia tras haber permanecido un año sin mantener comunicación.

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Paola Suárez se reencontró con su mamá dentro de La Mansión VIP 2, en un emotivo momento dentro del 24/7 del reality de HotSpanish, y que los fans de la integrante de Las Perdidas aplaudieron en redes sociales.

La madre de la influencer confesó que todo fue gracias a iniciativa de Wendy Guevara, quien fue la que proporcionó el contacto de su madre a la producción del reality para que coordinaran el reencuentro con Paola Suárez.

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De acuerdo con los fans, madre e hija sostenían diferencias desde hace casi un año, por lo que Paola Suárez se soltó a llorar en cuanto vio a su madre, quien la intentó consolar con palabras de aliento.

Paola Suárez abraza a su madre mientras sostienen un ramo de flores en una habitación del programa La Mansión VIP. (HotSpanish Vlogs)

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