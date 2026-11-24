Paola Suárez se reencontró con su mamá dentro de La Mansión VIP 2, en un emotivo momento dentro del 24/7 del reality de HotSpanish, y que los fans de la integrante de Las Perdidas aplaudieron en redes sociales.
La madre de la influencer confesó que todo fue gracias a iniciativa de Wendy Guevara, quien fue la que proporcionó el contacto de su madre a la producción del reality para que coordinaran el reencuentro con Paola Suárez.
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De acuerdo con los fans, madre e hija sostenían diferencias desde hace casi un año, por lo que Paola Suárez se soltó a llorar en cuanto vio a su madre, quien la intentó consolar con palabras de aliento.
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