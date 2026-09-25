Nueva York anunció 70.000 entradas gratuitas para el Metropolitan Opera: cómo participar del sorteo

Hasta principios de junio, habrá 10.000 boletos mensuales por sorteo para funciones como Macbeth y La Bohème, destinados a residentes de Nueva York que nunca asistieron al Met.

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La ciudad de Nueva York y la Metropolitan Opera sortearán 70.000 entradas gratuitas para la temporada 2026-2027, destinadas a ampliar el acceso de los residentes a las funciones de teatro.

Según informó la Alcaldía de Nueva York en un comunicado, el Met liberará 10.000 boletos mensuales durante la temporada, una cifra equivalente a cerca del 10% de las localidades disponibles.

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El programa, llamado Ópera para Todos, fue anunciado por el alcalde Zohran Mamdani junto con autoridades culturales de la ciudad. El funcionario declaró: “La ópera es una de las expresiones artísticas más grandes que existen y no hay mejor lugar para vivirla que el Metropolitan Opera House”.

Luego agregó: “El arte no puede quedar reservado para quienes tienen con qué pagarlo. Todo neoyorquino debería poder sentarse en estas butacas, escuchar estas voces y conocer este escenario, sin importar cuánto tenga en el banco”.

El programa Ópera para Todos liberará 10.000 boletos mensuales mediante un sorteo en la plataforma digital del Met (Office of Mayor).

La aplicación verificará la residencia y habilitará el sorteo antes de cada función

La iniciativa está dirigida a residentes que no hayan adquirido entradas para la Metropolitan Opera desde 2019. Las personas interesadas deberán inscribirse en un sorteo mensual a través de on.nyc.gov/opera o de la aplicación del teatro Met.

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Para participar, será necesario residir en la ciudad de Nueva York, contar con una identificación válida y tener instalada la aplicación de la Metropolitan Opera.

La residencia se acreditará mediante una fotografía de la licencia de conducir o de la tarjeta IDNYC, mientras que el historial de compras se verificará a través de la misma plataforma.

Quienes cumplan los requisitos, pero no dispongan de una identificación, podrán comunicarse con el servicio de atención al cliente del Met al 212-362-6000.

El sorteo de cada función se abrirá el día anterior y cerrará a las 7:45 de la mañana (hora del este). Cada persona podrá participar en un solo sorteo a la vez y obtener hasta dos entradas por espectáculo y un máximo de seis boletos en toda la temporada.

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La lotería se realizará a las 8 de la mañana (hora del este). Los resultados se comunicarán por correo electrónico y, si se activa esa opción, mediante una notificación en el dispositivo.

Las entradas digitales estarán disponibles en la aplicación cerca de dos horas antes de la función. Los boletos podrán corresponder a cualquier sección de la sala, excepto a los lugares de pie.

Entre las producciones previstas figuran Macbeth, Lincoln in the Bardo y La Bohème.

Las entradas gratuitas cubrirán localidades en diversas secciones para producciones como Macbeth, Lincoln in the Bardo y La Bohème (Captura de video: NYC Mayor's Office).

El Met extenderá el programa para los próximos años

La Metropolitan Opera se comprometió a mantener Ópera para Todos durante las próximas temporadas.

El director general del Met, Peter Gelb, afirmó en el comunicado de la Alcaldía: “A lo largo de su historia, el Met ha enriquecido culturalmente a Nueva York. Con esta nueva iniciativa, esperamos demostrar que el Met es una parte esencial de la vida de esta ciudad”.

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La iniciativa se integra a la política de la administración de Mamdani para que más neoyorquinos participen de la oferta artística y cultural de la ciudad.

A comienzos del verano, la ciudad y el Theater Development Fund distribuyeron miles de entradas gratuitas y de bajo costo para espectáculos de Broadway y off-Broadway entre estudiantes de secundaria.

El plan también contempló membresías gratuitas para más de 20 instituciones culturales de la ciudad.