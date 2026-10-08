Mundo

Un buque cisterna que navegaba frente a la costa de Qatar informó que fue alcanzado por “múltiples proyectiles”

La agencia marítima británica UKMTO no identificó el origen ni la bandera de la nave, aunque detalló que el incidente ocurrió a 94 kilómetros del país del Golfo Pérsico

Buques de carga en el Golfo, cerca del estrecho de Ormuz, vistos desde el norte de Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos, 11 de marzo de 2026 (REUTERS/Archivo)
Buques de carga en el Golfo, cerca del estrecho de Ormuz, vistos desde el norte de Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos, 11 de marzo de 2026 (REUTERS/Archivo)
Guardar

Un buque cisterna que navegaba frente a la costa norte de Qatar informó que fue alcanzado por “múltiples proyectiles”, un ataque que dejó un número aún indeterminado de víctimas, según alertó el miércoles la agencia marítima británica UKMTO (Dirección de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido). El incidente ocurrió a 51 millas náuticas, equivalentes a 94 kilómetros, de la costa del Estado del Golfo. La agencia indicó que las autoridades iniciaron una investigación, aunque no precisó el origen ni la bandera de la embarcación.

El ataque tuvo lugar a unos 500 kilómetros del estrecho de Ormuz, paso marítimo que conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y concentra una parte sustancial del tráfico energético mundial.

PUBLICIDAD

Los barcos que navegan por el Golfo y los que buscan atravesar el estrecho sufrieron ataques recurrentes desde que Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra en Medio Oriente el 28 de febrero pasado. Desde entonces, el régimen de Irán bloqueó de facto el paso y abre fuego contra buques a los que acusa de cruzar sin autorización.

Estados Unidos respondió con un contrabloqueo sobre puertos iraníes y, en ocasiones, atacó embarcaciones vinculadas con Teherán. Washington también bombardeó objetivos iraníes como respuesta a ataques contra navíos, aunque no se registran acciones de ese tipo desde el 1 de septiembre.

PUBLICIDAD

Buques en el estrecho de Ormuz (REUTERS/Archivo)
Buques en el estrecho de Ormuz (REUTERS/Archivo)

Pese a los riesgos, algunos barcos todavía atraviesan el estrecho. Medios estadounidenses informaron sobre medidas de protección para las embarcaciones que usan una ruta próxima a la costa de Omán. Las gestiones diplomáticas para poner fin al conflicto permanecen estancadas desde hace meses. Antes del inicio de la guerra, por el estrecho de Ormuz circulaba cerca de una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado que se comercializa en el mundo.

El volumen de petróleo y gas que atraviesa el estrecho de Ormuz resulta determinante para la evolución de los precios energéticos, en especial ante la llegada del invierno en el hemisferio norte. Las recientes alzas en las cotizaciones del crudo y el gas alimentaron la preocupación por una eventual presión inflacionaria persistente. Ese escenario podría llevar a las principales economías a elevar sus tasas de interés.

Varios países consumidores anunciaron la semana pasada que liberarán millones de barriles de sus reservas de emergencia para aliviar la tensión en el mercado energético. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump evalúa medidas para contener los precios internos de los combustibles antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato.

Desde Atenas, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó este miércoles que Irán “ha perdido el control total” del estrecho de Ormuz, pese a que, según sostuvo, el tránsito de petróleo por esa ruta marítima recuperó niveles cercanos a los previos a la guerra regional.

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, habla en la colina de la Pnix con el antiguo templo del Partenón, en la Acrópolis, al fondo, en Atenas (Grecia), el 7 de octubre de 2026 (Mark Schiefelbein/REUTERS)
El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, habla en la colina de la Pnix con el antiguo templo del Partenón, en la Acrópolis, al fondo, en Atenas (Grecia), el 7 de octubre de 2026 (Mark Schiefelbein/REUTERS)

Rubio aseguró que la circulación de crudo por el paso estratégico volvió casi a la normalidad. “Ahora circula casi tanto petróleo como antes del inicio de este conflicto. Por lo tanto, han perdido el control total del estrecho”, declaró en una rueda de prensa junto a su par griego, Yorgos Gerapetritis. Además, se refirió a la capacidad militar iraní. “Son mucho menos poderosos en el plano militar”, insistió.

El jefe de la diplomacia estadounidense también afirmó que las sanciones aplicadas por Washington afectan la economía de Irán y sostuvo que las medidas son “devastadoras” antes de lanzar una advertencia para el régimen: “La situación se va a volver catastrófica”.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

Últimas noticias AméricaQatarGuerra en Medio OrienteMedio OrienteReino UnidoUKMTORégimen iraníIránEEUUEstados Unidos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La ONU alertó que El Niño seguirá fortaleciéndose y podría ser uno de los más intensos desde al menos 1950

“Es probable que conlleve temperaturas superiores a la media en gran parte del planeta y altere las pautas de precipitación, un escenario en el cual se incrementaría el riesgo de sequías e inundaciones en diversas regiones”, advirtió este jueves la Organización Meteorológica Mundial (OMM)

La ONU alertó que El Niño seguirá fortaleciéndose y podría ser uno de los más intensos desde al menos 1950

Putin ofreció a Irán el apoyo de Moscú en los esfuerzos de mediación para poner fin a la guerra de Medio Oriente

Según la agencia estatal iraní IRNA, el líder ruso afirmó que Teherán “puede estar seguro de que Moscú también está dispuesto a desempeñar un papel y brindar asistencia en este sentido”

Putin ofreció a Irán el apoyo de Moscú en los esfuerzos de mediación para poner fin a la guerra de Medio Oriente

Ucrania afronta el plan de Rusia para aplastar su sistema energético y vaciar sus ciudades

Según documentos internos rusos interceptados por la inteligencia ucraniana, Moscú planea golpear para destruir sus capacidades de generación, transmisión e importación de electricidad y aislar sus centrales nucleares de la red nacional

Ucrania afronta el plan de Rusia para aplastar su sistema energético y vaciar sus ciudades

El jefe de Comercio de la UE llega a China con el objetivo de rebajar las tensiones económicas y evitar una guerra comercial

Este jueves, Maros Sefcovic buscará evitar una escalada económica que perjudique a ambas partes. El bloque acumuló el año pasado un déficit comercial con Beijing de cerca de USD 1.100 millones diarios, que Bruselas atribuye a prácticas “desleales” por parte del gigante asiático

El jefe de Comercio de la UE llega a China con el objetivo de rebajar las tensiones económicas y evitar una guerra comercial

Trump recordó los tres años del ataque de Hamas contra Israel y dijo que los terroristas “están pagando un precio enorme”

El mandatario estadounidense reivindicó su papel en la liberación de los rehenes y rindió homenaje a las víctimas de una ofensiva que dejó unos 1.200 muertos y desencadenó la guerra en Gaza

Trump recordó los tres años del ataque de Hamas contra Israel y dijo que los terroristas “están pagando un precio enorme”
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Antonio Lorenzo, asesor inmobiliario: “Si crees que eres libre después de pagar la hipoteca, no es exactamente así”

Antonio Lorenzo, asesor inmobiliario: “Si crees que eres libre después de pagar la hipoteca, no es exactamente así”

La caída de las poblaciones de fauna silvestre continúa, pero aún hay esperanza: la recuperación de la tortuga verde, el tigre o el atún rojo

Siguen las lluvias y el mal tiempo en el AMBA: para cuándo se espera una mejora en el pronóstico

Muere a los 90 años Xosé Manuel Beiras, histórico dirigente del nacionalismo gallego

La muerte de Maricarmen y las reacciones políticas, en directo | El PP veta un minuto de silencio en el Ayuntamiento y la Asamblea de Madrid

DEPORTES

La Catedral del tenis argentino cumple 100 años

La Catedral del tenis argentino cumple 100 años

El periodista español más fanático de Messi dio detalles de su sensible charla antes de la despedida: el sutil dardo a Cristiano Ronaldo

Los detalles exclusivos de la despedida de Carlos Tevez en la Bombonera

Una influencer china fue descalificada del Maratón de Berlín por subirse a una bicicleta durante la carrera: las escandalosas fotos

Otro golpe inesperado para George Russell: por qué largará último en el GP de Singapur de Fórmula 1

ENTRETENIMIENTO

Sebastian Stan aún no ha visto ‘Vengadores: Doomsday’, pero está seguro de una cosa: “Será desgarradora, veremos quién llega al siguiente nivel”

Sebastian Stan aún no ha visto ‘Vengadores: Doomsday’, pero está seguro de una cosa: “Será desgarradora, veremos quién llega al siguiente nivel”

Megan Fox afirma ser una mejor madre tras el nacimiento de su última hija: “He podido estar presente”

Aerosmith anuncia su regreso a los escenarios tras cancelar su gira de despedida por una lesión de Steven Tyler

Saoirse Ronan responde a los rumores que colocan a Jack Lowden como el próximo James Bond

Ben Affleck asegura que no usó prostéticos para la escena de la ducha en ‘Gone Girl’