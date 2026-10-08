Un buque cisterna que navegaba frente a la costa de Qatar informó que fue alcanzado por “múltiples proyectiles”

Buques de carga en el Golfo, cerca del estrecho de Ormuz, vistos desde el norte de Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos, 11 de marzo de 2026 (REUTERS/Archivo)

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Un buque cisterna que navegaba frente a la costa norte de Qatar informó que fue alcanzado por “múltiples proyectiles”, un ataque que dejó un número aún indeterminado de víctimas, según alertó el miércoles la agencia marítima británica UKMTO (Dirección de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido). El incidente ocurrió a 51 millas náuticas, equivalentes a 94 kilómetros, de la costa del Estado del Golfo. La agencia indicó que las autoridades iniciaron una investigación, aunque no precisó el origen ni la bandera de la embarcación.

El ataque tuvo lugar a unos 500 kilómetros del estrecho de Ormuz, paso marítimo que conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y concentra una parte sustancial del tráfico energético mundial.

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Los barcos que navegan por el Golfo y los que buscan atravesar el estrecho sufrieron ataques recurrentes desde que Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra en Medio Oriente el 28 de febrero pasado. Desde entonces, el régimen de Irán bloqueó de facto el paso y abre fuego contra buques a los que acusa de cruzar sin autorización.

Estados Unidos respondió con un contrabloqueo sobre puertos iraníes y, en ocasiones, atacó embarcaciones vinculadas con Teherán. Washington también bombardeó objetivos iraníes como respuesta a ataques contra navíos, aunque no se registran acciones de ese tipo desde el 1 de septiembre.

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Buques en el estrecho de Ormuz (REUTERS/Archivo)

Pese a los riesgos, algunos barcos todavía atraviesan el estrecho. Medios estadounidenses informaron sobre medidas de protección para las embarcaciones que usan una ruta próxima a la costa de Omán. Las gestiones diplomáticas para poner fin al conflicto permanecen estancadas desde hace meses. Antes del inicio de la guerra, por el estrecho de Ormuz circulaba cerca de una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado que se comercializa en el mundo.

El volumen de petróleo y gas que atraviesa el estrecho de Ormuz resulta determinante para la evolución de los precios energéticos, en especial ante la llegada del invierno en el hemisferio norte. Las recientes alzas en las cotizaciones del crudo y el gas alimentaron la preocupación por una eventual presión inflacionaria persistente. Ese escenario podría llevar a las principales economías a elevar sus tasas de interés.

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Varios países consumidores anunciaron la semana pasada que liberarán millones de barriles de sus reservas de emergencia para aliviar la tensión en el mercado energético. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump evalúa medidas para contener los precios internos de los combustibles antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato.

Desde Atenas, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó este miércoles que Irán “ha perdido el control total” del estrecho de Ormuz, pese a que, según sostuvo, el tránsito de petróleo por esa ruta marítima recuperó niveles cercanos a los previos a la guerra regional.

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El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, habla en la colina de la Pnix con el antiguo templo del Partenón, en la Acrópolis, al fondo, en Atenas (Grecia), el 7 de octubre de 2026 (Mark Schiefelbein/REUTERS)

Rubio aseguró que la circulación de crudo por el paso estratégico volvió casi a la normalidad. “Ahora circula casi tanto petróleo como antes del inicio de este conflicto. Por lo tanto, han perdido el control total del estrecho”, declaró en una rueda de prensa junto a su par griego, Yorgos Gerapetritis. Además, se refirió a la capacidad militar iraní. “Son mucho menos poderosos en el plano militar”, insistió.

El jefe de la diplomacia estadounidense también afirmó que las sanciones aplicadas por Washington afectan la economía de Irán y sostuvo que las medidas son “devastadoras” antes de lanzar una advertencia para el régimen: “La situación se va a volver catastrófica”.

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(Con información de AFP)