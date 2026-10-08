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Un barco de la milicia china fue detectado por primera vez frente a la costa Este de Taiwán

El pesquero Minfudingyu 07902 navegó junto a un guardacostas y un buque de investigación. Las autoridades de la isla lo vincularon con ejercicios de hostigamiento marítimo

En esta imagen facilitada por APEX Aviation, se observa una embarcación, que según APEX Aviation es el pesquero chino Minfudingyu 07902, frente a la costa este de Taiwán a mediados de agosto de 2026 (APEX Aviation/Imagen facilitada vía REUTERS)
En esta imagen facilitada por APEX Aviation, se observa una embarcación, que según APEX Aviation es el pesquero chino Minfudingyu 07902, frente a la costa este de Taiwán a mediados de agosto de 2026 (APEX Aviation/Imagen facilitada vía REUTERS)
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Una embarcación de la milicia china fue avistada por primera vez frente a la costa Este de Taiwán, junto con otros dos barcos, según un informe de vigilancia revisado por la agencia de noticias Reuters.

El reporte de Apex Aviation, una empresa taiwanesa, identificó al Minfudingyu 07902 como un barco pesquero que también opera como una nave de milicia china. La embarcación fue vista durante un día de mediados de agosto junto a un guardacostas chino y un buque de investigación.

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China, que considera a Taiwán parte de su territorio, incrementó desde junio sus actividades frente a la costa este de la isla mediante patrullas regulares de su guardia costera. Funcionarios taiwaneses, que rechazan las reclamaciones de soberanía de Pekín, sostienen que China practica un posible bloqueo marítimo con recursos militares, paramilitares y civiles que se superponen.

El Ministerio de Defensa de Taiwán declaró a Reuters que China estaba “utilizando las fuerzas del orden y la investigación científica como cobertura para el hostigamiento, con el objetivo de ampliar el alcance de sus operaciones en un escenario sin conflicto y crear una ilusión de jurisdicción de facto”.

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Según el ministerio, esas acciones socavan el orden internacional y cuestionan los derechos marítimos de Taiwán. También señaló que las fuerzas armadas de la isla usan herramientas de reconocimiento para seguir la actividad china, en coordinación con otras agencias, incluida la guardia costera taiwanesa.

Imagen de archivo de un barco de la Guardia Costera taiwanesa patrullando cerca de la isla de Dadan, con la china Xiamen visible al fondo (REUTERS/Ann Wang)
Imagen de archivo de un barco de la Guardia Costera taiwanesa patrullando cerca de la isla de Dadan, con la china Xiamen visible al fondo (REUTERS/Ann Wang)

Dos altos funcionarios de Taiwán informados sobre el asunto confirmaron que el Minfudingyu, el guardacostas 2502 y el buque de investigación Xiang Yang Hong 03 operaron cerca de la isla a mediados de agosto.

Las autoridades identificaron al pesquero como parte de la flota de milicia marítima del Ejército Popular de Liberación, que Taiwán ya seguía. Uno de los funcionarios afirmó que navegaba “en coordinación con ejercicios de hostigamiento marítimo de la guardia costera china”.

El propósito de los barcos de milicia es llevar a cabo hostigamiento efectivo”, afirmó el funcionario.

El segundo funcionario indicó que las tres naves se encontraban “en una zona que no utilizan habitualmente los barcos chinos” y que habían sido “designadas para una vigilancia reforzada”.

El informe de Apex indicó que uno de sus aviones de reconocimiento detectó al grupo marítimo chino a más de 30 millas náuticas —unos 56 kilómetros— de la costa del condado oriental taiwanés de Hualien. El documento incluye capturas de radar, imágenes infrarrojas y datos del sistema de identificación automática de barcos.

Honor Hung, director de Defensa y Seguridad de Apex, sostuvo que buques de guerra, guardacostas, barcos de investigación y algunas naves civiles chinas operan de manera superpuesta, “lo que genera presión en las aguas que rodean a Taiwán”.

Las tres embarcaciones chinas se distribuyeron en un radio de aproximadamente 10 millas náuticas —unos 18,5 kilómetros—, precisó Hung. Añadió que un solo seguimiento de vigilancia no permitió determinar sus misiones ni establecer si existía coordinación entre ellas.

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