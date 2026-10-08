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Un ataque con cuchillo en una escuela de Polonia dejó un muerto y dos heridos

El hecho ocurrió en Wyszków, región de Masuria, y se sumó a una serie de incidentes similares registrados en centros educativos del país en las últimas horas

Personal de emergencias frente a un colegio tras un ataque con arma blanca en Polonia (Moja Ostroleka/vía REUTERS)
Personal de emergencias frente a un colegio tras un ataque con arma blanca en Polonia (Moja Ostroleka/vía REUTERS)
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Un nuevo ataque con cuchillo en una escuela de Polonia ocurrido este jueves en Wyszków (este) causó la muerte de una persona, identificada como un conserje del centro, y provocó al menos dos heridos, entre ellos el director, quienes habían intentado reducir al agresor, según informó la cadena TVN24.

Este incidente se produce al día siguiente de otro ataque con arma blanca sucedido en una escuela secundaria de la misma región, Masuria, que se saldó con diez heridos, uno de ellos el propio atacante, un estudiante del centro de 19 años.

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En un mensaje publicado en la plataforma X, la comandancia policial de Masuria informó que el atacante de este jueves es un ex alumno del centro de 15 años que, “alrededor de las 9 de la mañana, entró en una escuela en la localidad de Leszczydół-Nowiny, en el condado de Wyszków, e hirió a tres empleados de la institución con un objeto punzante”.

“Entre los heridos se encuentra el director, quien detuvo al joven de 15 años”, añade el comunicado.

Más tarde, la comandancia policial de Masuria agregó que, pese a los esfuerzos de reanimación, uno de los empleados del centro herido, de 37 años de edad, había muerto.

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Un nuevo ataque con cuchillo en una escuela de Polonia ocurrido este jueves en Wyszków (este) causó la muerte de una persona (Moja Ostroleka/vía REUTERS)
Un nuevo ataque con cuchillo en una escuela de Polonia ocurrido este jueves en Wyszków (este) causó la muerte de una persona (Moja Ostroleka/vía REUTERS)

En un mensaje publicado apenas una hora antes, la misma institución había informado de la detención hoy de otro joven de 17 años en Sierpc (este), quien había anunciado que “haría algo malo en la escuela” y en cuyo poder, según resultó de un registro de su domicilio, obraban varios cuchillos, así como información almacenada en su teléfono celular sobre supuestos objetivos de un ataque que planeaba.

Según la policía, el joven estudiante fue denunciado por uno de sus profesores, lo que motivó el registro de su domicilio.

Estos incidentes se unen al ocurrido ayer en Ostrołęka, donde diez personas, incluido el presunto agresor, resultaron heridas en un ataque perpetrado por un joven de 19 años en las instalaciones de la escuela técnica secundaria donde había cursado estudios y que tuvo como objetivo tanto alumnos como profesores del centro.

Según informó la policía de Masuria, el supuesto atacante portaba además una mochila con material explosivo que dejó en una de las aulas y que, cuando empezó a echar humo, fue arrojada por la ventana por los alumnos allí presentes.

El presunto autor de los hechos fue detenido cerca del lugar del ataque, junto a la playa fluvial de la ciudad, y según la policía se autolesionó antes de ser detenido.

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