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Donald Trump dijo que no volverá a atacar Irán antes de las elecciones de medio término en Estados Unidos

La Casa Blanca sostuvo que hay contactos productivos con la República Islámica, mientras los mercados reaccionaron ante la amenaza de una escalada en Medio Oriente

El presidente de EE.UU., Donald Trump, baila en un acto de campaña de apoyo de los candidatos republicanos (EFE/ Carlos Ramírez)
El presidente de EE.UU., Donald Trump, baila en un acto de campaña de apoyo de los candidatos republicanos (EFE/ Carlos Ramírez)
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que no ordenará ataques contra Irán antes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre, aunque sostuvo que continuará el bloqueo contra la República Islámica y volvió a descartar que Teherán pueda obtener un arma nuclear.

En una publicación en Truth Social, Trump aseguró que Washington mantiene conversaciones “productivas” con Irán, al que describió en una situación económica y militar adversa. Al mismo tiempo, remarcó que la presión estadounidense seguirá vigente.

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No atacaremos a Irán en ningún momento antes de las elecciones de medio término”, escribió el mandatario. El mensaje llegó después de que trascendiera que la Casa Blanca había pedido al Pentágono que evaluara alternativas para eventuales operaciones contra objetivos iraníes antes de los comicios.

El mensaje de Trump en Truth Social sobre Iran.jpg
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Trump sostuvo que seguirá el bloqueo sobre Irán

El presidente estadounidense señaló que el bloqueo continuará “con plena fuerza y efecto”, aunque afirmó que el tránsito de crudo por el estrecho de Ormuz se mantiene en volúmenes elevados.

Trump aseguró que por esa ruta circularon 22 millones de barriles de petróleo durante la noche, sin cargamentos con origen o destino en Irán. El estrecho es un paso clave para el comercio energético mundial, ya que conecta al golfo Pérsico con el golfo de Omán y concentra una parte relevante de las exportaciones de crudo de Medio Oriente.

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Irán no tendrá un arma nuclear”, añadió el republicano, que condicionó cualquier salida del conflicto a ese objetivo. Las autoridades iraníes han sostenido, por su parte, que sus actividades nucleares tienen fines civiles.

La declaración también introduce un contraste con las versiones publicadas en los últimos días sobre posibles ataques estadounidenses. CBS News informó que la Casa Blanca solicitó al Pentágono opciones para reanudar acciones militares contra Irán antes de las elecciones, aunque todavía no estaban definidos ni la magnitud ni los objetivos de una eventual operación.

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El petróleo subió en Europa y Estados Unidos ante el riesgo de nuevas interrupciones

Las declaraciones de Trump coincidieron con una nueva suba del petróleo en los mercados de Europa y Estados Unidos, impulsada por la incertidumbre sobre la seguridad de los suministros desde Medio Oriente.

El Brent del mar del Norte, referencia internacional, llegó a cotizar en torno a USD 105,88 por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), principal contrato estadounidense, tocó los USD 93,20. Ambos referenciales avanzaron más de 5 % durante la jornada, luego de que crecieran las preocupaciones por una posible escalada entre Washington y Teherán. Luego del mensaje de Trump, ambas cotizaciones descendieron USD 2, pero el mercado seguía con incertidumbre la evolución de los ataques hutíes en Arabia Saudita.

El mercado sigue de cerca la evolución de los envíos en el estrecho de Ormuz, donde persisten los riesgos para buques y cargamentos pese a la recuperación parcial de las exportaciones regionales. La posibilidad de que se extiendan las hostilidades puede afectar el tránsito marítimo, elevar los costos de seguros y limitar la disponibilidad de crudo.

La suba del petróleo añade presión sobre la inflación y los rendimientos de los bonos. Fawad Razaqzada, analista de Forex.com, advirtió que el repunte de los precios energéticos reaviva esas preocupaciones, mientras que Arne Lohmann Rasmussen, de Global Risk Management, consideró que la planificación de eventuales ataques debe leerse como parte de la estrategia estadounidense para presionar a Irán y reducir los precios de la energía.

En paralelo, los hutíes de Yemen lanzaron misiles contra el aeropuerto de Riad y advirtieron al personal de instalaciones petroleras de Arabia Saudita que abandone esos sitios ante el aumento de las hostilidades. El deterioro de la seguridad regional mantiene la volatilidad en un mercado atento a cualquier señal sobre las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

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