Apagones y cortes de servicio golpean Kiev tras un nuevo ataque ruso contra la red eléctrica

Un ataque con drones rusos contra la red eléctrica interrumpió el servicio de metro y provocó cortes de luz en Kiev. (REUTERS/Gleb Garanich)

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El servicio de metro de Kiev quedó interrumpido y buena parte de la capital ucraniana se sumió en la oscuridad tras un nuevo ataque con drones rusos contra la red eléctrica, en momentos en que los bombardeos sobre puentes e infraestructura clave han llevado a la ciudad a lo que su alcalde, Vitali Klitschko, describió como un modo de supervivencia de cara al invierno.

El ministro de Energía de Ucrania, Denis Shmihal, confirmó que el apagón se debe a “un ataque de drones rusos, todavía en curso, contra una de las instalaciones energéticas vitales para la ciudad”. El funcionario agregó que “los trabajadores del sector energético están haciendo todo lo posible para restablecer el suministro eléctrico cuanto antes”.

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Apagones y cortes de servicio golpean a la capital ucraniana

Además de los cortes del suministro eléctrico residencial, el Ministerio de Energía informó que los horarios de cortes programados se reorganizarán a partir de la medianoche siguiente al ataque. Horas después de que Klitschko conversara con la agencia AFP, el servicio del metro de Kiev quedó temporalmente suspendido por los cortes de electricidad.

Los ataques más recientes ya habían provocado apagones rotativos y dejado sin agua a sectores de la ciudad durante varias horas a comienzos de esta semana. El propio Klitschko advirtió que una disrupción en la infraestructura hídrica de Kiev podría derivar en una crisis “de gran escala”.

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Rusia reanudó en las últimas semanas sus ataques contra la red energética, lo que mantiene a los habitantes de Kiev en alerta ante la posibilidad de repetir el invierno anterior, cuando la calefacción y la electricidad se cortaron durante varios días con temperaturas de hasta -20°C (-4°F).

El ministro de Energía Denis Shmihal confirmó que los trabajadores del sector intentan restablecer el suministro eléctrico.

“Hoy la cuestión es sobrevivir”, advierte el alcalde de Kiev

En un giro táctico reciente, Rusia amplió sus ataques diurnos con misiles y drones contra Kiev, apuntando a puentes clave y al centro de la ciudad, según relató Klitschko, exboxeador y alcalde de la capital ucraniana desde 2014, a la agencia AFP. “Cada día trae nuevos reportes de edificios destruidos, de personas heridas o trágicamente asesinadas, a medida que se intensifican los bombardeos contra nuestra ciudad”, declaró el funcionario.

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“Hoy la cuestión es sobrevivir”, agregó. El frente de batalla se mantiene mayormente estático desde que las tropas rusas, que avanzaron sobre la capital en las primeras semanas de la invasión de 2022, fueron repelidas semanas después. Desde entonces, Moscú trasladó su atención hacia ataques de largo alcance contra Kiev, con misiles balísticos y drones de propulsión a reacción de difícil intercepción.

El alcalde Vitali Klitschko afirmó que los ataques contra la infraestructura clave llevaron a la ciudad a un modo de supervivencia. (REUTERS/Alina Smutko)

Según datos del Departamento de Salud de la Administración Estatal de la Ciudad de Kiev obtenidos por AFP, los ataques rusos mataron al menos a 534 personas desde 2022. De ellas, 189 murieron en lo que va de este año, una cifra que ya supera el total registrado durante todo 2025.

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Klitschko planteó que los residentes con familiares o amigos fuera de Kiev consideren una reubicación temporal, una sugerencia que ya había generado rechazo el año pasado. El alcalde aclaró que jamás pediría una evacuación total de la ciudad: “Ese es el objetivo de Putin... el mejor escenario para Putin es que todos nos vayamos y le entreguemos nuestras ciudades vacías y nuestro país”, sostuvo.

Tres personas murieron este jueves en ataques rusos sobre Kiev, de acuerdo con el relato recogido por AFP. Como muestra de la amenaza casi constante que enfrenta la ciudad, una alerta antiaérea sonó mientras Klitschko hablaba con la agencia. “Cuando escuchamos una alerta antiaérea, le rezo a Dios, y a nuestra defensa aérea, porque la vida de nuestra ciudad depende de ellos”, afirmó.

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Puentes cortados complican la movilidad en una ciudad de 3,5 millones de personas

Los ataques rusos provocaron la muerte de 534 personas en la capital ucraniana desde el año 2022. (REUTERS/Gleb Garanich)

Moscú ha golpeado reiteradamente los puentes sobre el río Dniéper, lo que obligó a suspender el tráfico en distintos puntos de la ciudad. “La conexión entre la margen izquierda y la derecha es uno de los factores clave para el funcionamiento de la ciudad”, explicó Klitschko.

Ante esta situación, la ciudad desarrolla cruces alternativos mediante pontones para aliviar el colapso vehicular en una urbe cuya población diurna, incluidos los desplazamientos de trabajadores que ingresan desde otras zonas, ronda los 3,5 millones de personas.

Preparativos para el invierno en medio de tensiones con el gobierno

Las autoridades de Kiev rechazaron una evacuación total de la ciudad para evitar la entrega del territorio a Rusia. (REUTERS/Gleb Garanich)

Para afrontar la temporada fría, la ciudad construye sistemas de calefacción de respaldo y almacena combustible, alimentos y agua potable. “No importa cuán bien nos preparemos, si la defensa aérea no funciona, podríamos terminar en un mal escenario”, señaló Klitschko.

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El alcalde atribuyó parte de las deficiencias al gobierno del presidente Volodimir Zelensky, con quien mantiene una relación de tensión constante. El Ejecutivo, a su vez, acusó reiteradamente a las autoridades municipales de retrasarse en sus planes para el invierno, señalamiento que Klitschko calificó de infundado.

“Buscar chivos expiatorios no va a hacer que la gente tenga más calor”, afirmó. Según el alcalde, las autoridades de la ciudad enfrentan una tarea “muy difícil”, con “tiempo limitado, financiamiento limitado y un número limitado de trabajadores”.