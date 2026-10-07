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Tras 5 años en restauración: Dubái reabrirá como museo el Fuerte Al Fahidi, el edificio más antiguo de la ciudad

La construcción funcionó como residencia de gobernantes, sede administrativa y prisión antes de convertirse en el primer espacio cultural del país en 1971, coincidiendo con la fundación de los Emiratos Árabes Unidos

El Fuerte Al Fahidi reabrirá sus puertas tras completar un proceso de restauración que se prolongó durante cinco años (Wikimedia Commons)
El Fuerte Al Fahidi reabrirá sus puertas tras completar un proceso de restauración que se prolongó durante cinco años (Wikimedia Commons)
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El fuerte Al Fahidi, la construcción en pie más antigua de Dubái, reabrirá como museo tras cinco años de restauración, con un recorrido que combina sus estructuras históricas, piezas de archivo y recursos interactivos. La reapertura está prevista para las próximas semanas o meses, según informó la directora del recinto, Ayisha Khansaheb.

El edificio, situado en el área histórica de Al Fahidi, vuelve a incorporarse a la oferta cultural de una ciudad identificada internacionalmente con sus rascacielos y desarrollos urbanos recientes. El proyecto busca explicar la evolución de Dubái a través de un lugar que tuvo funciones militares, políticas y administrativas antes de convertirse en museo.

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La fecha concreta de reapertura todavía no fue anunciada, destacan desde Euronews. Khansaheb, directora del Fuerte Al Fahidi y Museos Especializados de la Autoridad de Cultura y Artes de Dubái, señaló que la institución pretende funcionar como una puerta de entrada a la historia local. La información fue recogida por Euronews.

El fuerte construido hacia 1787 tuvo funciones militares y administrativas

Levantado alrededor de 1787 en la ribera sur del Dubai Creek, el fuerte supera los 230 años y es considerado el edificio más antiguo que permanece en pie en la ciudad. Su origen fue defensivo: el recinto sirvió como bastión para proteger el asentamiento en una etapa anterior a la expansión portuaria, comercial y urbana que transformó al emirato.

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Con el paso del tiempo, sus dependencias también alojaron al gobernante, concentraron tareas de gobierno y administración y funcionaron como prisión. Esa sucesión de usos forma parte del relato que el museo renovado presentará al público, junto con la arquitectura conservada del complejo.

El inmueble se convirtió en el primer museo de Dubái en 1971, año de creación de los Emiratos Árabes Unidos. La coincidencia sitúa al fuerte dentro de una etapa institucional decisiva para el país, aunque su historia se remonta a mucho antes de la federación.

La fortaleza se transformó en el primer museo de Dubái en 1971, año de la fundación de los Emiratos Árabes Unidos (Wikimedia Commons)
La fortaleza se transformó en el primer museo de Dubái en 1971, año de la fundación de los Emiratos Árabes Unidos (Wikimedia Commons)

El recinto cerró sus puertas en 2021 para someterse a una restauración integral. La intervención se prolongó durante cinco años e incluyó la adecuación de áreas destinadas a una nueva propuesta museográfica. El objetivo es preservar los elementos originales y, a la vez, dotar al lugar de instalaciones capaces de explicar su trayectoria a públicos diversos.

Khansaheb sostuvo que el patrimonio cultural cumple una función que alcanza a los visitantes, los residentes y las escuelas. “Hay una necesidad creciente de subrayar que aquí hay alma, cultura e historia”, afirmó la responsable en declaraciones recogidas por Euronews.

Una ampliación subterránea abrirá el recorrido antes de las murallas históricas

La visita comenzará en una ampliación subterránea de nueva construcción. Allí, las salas contemporáneas abordarán asuntos como la defensa, el liderazgo y los oficios, con apoyo de objetos, documentos de archivo y herramientas tecnológicas interactivas. Luego, el itinerario continuará en el interior del fuerte.

Una de las propuestas se denomina “The Vault” y utiliza luz y sonido para reconstruir la evolución de las capacidades defensivas de Dubái. Otra galería, “A Landmark Across the Ages”, sigue los cambios de función del edificio durante más de dos siglos, desde su fundación hasta su transformación en espacio museístico.

El programa incluye además una colección de armas y armaduras islámicas, así como actividades de aprendizaje diseñadas para niños. La incorporación de esos recursos busca ampliar el alcance del museo sin desplazar a la fortaleza como pieza central de la exhibición.

La directora explicó que los visitantes podrán comprender el pasado a través de las propias estructuras. Las torres de vigilancia, puertas, patio y muros del recinto permanecen integrados en el circuito. “Se experimenta la historia mediante la arquitectura”, señaló Khansaheb.

La Autoridad de Cultura y Artes de Dubái busca destacar el patrimonio histórico de la ciudad frente a su oferta de rascacielos (Wikimedia Commons)
La Autoridad de Cultura y Artes de Dubái busca destacar el patrimonio histórico de la ciudad frente a su oferta de rascacielos (Wikimedia Commons)

La reapertura suma patrimonio al perfil turístico de Dubái

La nueva etapa del Fuerte Al Fahidi llega en un contexto en el que Dubái procura dar mayor visibilidad a su patrimonio dentro de una oferta asociada principalmente a la arquitectura contemporánea, los grandes centros comerciales y los hoteles de lujo. El barrio de Al Fahidi reúne viviendas tradicionales y espacios culturales que muestran otra dimensión de la ciudad.

Para la Autoridad de Cultura y Artes de Dubái, el museo permitirá vincular el relato local con la experiencia de quienes llegan por primera vez y con los programas educativos dirigidos a la población residente. Khansaheb indicó que la oferta debe contemplar a distintos grupos y reforzar el conocimiento sobre la historia urbana.

La reapertura incorporará al circuito cultural un edificio cuya conservación aporta referencias materiales sobre la ciudad anterior a sus torres. Tras el anuncio de que los trabajos están concluidos, las autoridades prevén comunicar la fecha de apertura en las próximas semanas o meses.

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