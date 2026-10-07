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Rusia atacó con drones y misiles seis regiones de Ucrania: al menos 19 muertos y daños en energía e industria militar

Los bombardeos alcanzaron centrales térmicas, plantas de armamento y zonas residenciales. En Priluki, la ciudad más golpeada, perdieron la vida 13 personas, entre ellas cuatro niños

Rusia atacó infraestructuras energéticas, militares y viviendas en diferentes regiones de Ucrania
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Rusia volvió a atacar la retaguardia ucraniana esta madrugada con decenas de drones y de misiles en otro gran ataque dirigido contra regiones como Kiev, Cherníguiv, Poltava, Kirovograd, Dnipropetrovsk y Odessa en el que murieron al menos 19 personas y en el que fueron alcanzadas infraestructuras del sistema energético y la industria militar, así como numerosas viviendas.

Uno de los objetivos clave fue nuestra infraestructura energética”, señaló el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, que denunció que el ataque ruso provocó daños en múltiples viviendas de las regiones afectadas.

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Canales de Telegram de Kiev han informado que fue alcanzada por segunda vez en una semana la principal central térmica de la región capitalina, que es clave también para el abastecimiento eléctrico en dos regiones circundantes.

Según el Ministerio de Defensa ruso, en la capital ucraniana fueron atacadas la empresa Smart Ammunition, “que ensambla y almacena misiles” ucranianos de varios tipos, y otras plantas y talleres dedicados —según el parte castrense ruso— a la producción de armamento.

Dos de las 19 víctimas mortales del ataque ruso comunicadas por Ucrania se registraron en el distrito de Dárnitsia de la capital ucraniana.

Rusia atacó infraestructuras energéticas, militares y viviendas en diferentes regiones de Ucrania
Daños en un edificio residencial de cinco pisos tras un ataque ruso en Priluki, región de Cherníguiv, Ucrania, el 7 de octubre de 2026 (EFE/EPA/SERVICIO ESTATAL DE EMERGENCIAS)

Una matanza en Cherníguiv

El Ministerio de Defensa ruso dijo haber alcanzado una empresa supuestamente vinculada a la producción de misiles ucranianos Flamingo en la ciudad de Priluki, de la región norteña de Cherníguiv.

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Precisamente en Priluki murió el mayor número de personas debido al ataque ruso. Según el Servicio de Emergencias ucraniano, 13 personas, entre ellas cuatro menores de edad, perdieron la vida de madrugada al destruir el bombardeo el edificio en el que dormían. Otras 50 personas resultaron heridas. Un medio local dijo que la ciudad fue atacada de forma “masiva” con misiles.

Moscú asegura además haber golpeado la empresa aeroespacial Makarov de la ciudad de Dnipró, que fabricaría misiles Flamingo y drones de varios tipos, y dos empresas de Kremenchuk, en la región de Poltava, que según los rusos estarían especializadas en la producción de lanzaderas para los Flamingo y de municiones.

Rusia atacó infraestructuras energéticas, militares y viviendas en diferentes regiones de Ucrania
Bomberos trabajan tras un ataque ruso este miércoles (EFE)

Dos personas han perdido la vida en Kremenchuk, según las autoridades ucranianas, que han dado cuenta de daños en zonas residenciales y también en un área industrial.

En la lista de objetivos alcanzados presentada por Rusia figura asimismo un taller de componentes para drones de la ciudad de Oleksandria, en la región de Kirovograd. Las otras dos víctimas mortales del ataque ruso de hoy de las que ha informado Ucrania se han registrado en esa ciudad.

Por último, el Ministerio de Defensa ruso ha reivindicado ataques exitosos contra una planta mecánica de la región nororiental ucraniana de Kharkov también supuestamente implicada en el proceso de producción de Flamingos y contra una planta en la que se fabrican drones navales en el puerto de Izmail de la región de Odessa, en otro de cuyos puertos habría sido golpeado un buque que transportaba bienes militares y de doble uso para el Ejército ucraniano.

Rusia atacó infraestructuras energéticas, militares y viviendas en diferentes regiones de Ucrania
Rusia atacó con drones y misiles seis regiones de Ucrania (EFE)

Ucrania es vulnerable a los misiles balísticos

Según el presidente Zelensky, Rusia ha lanzado esta madrugada contra Ucrania un total de 70 misiles, entre ellos un buen número de misiles balísticos.

El parte de la Fuerza Aérea ucraniana muestra que sus defensas aéreas derribaron 39 misiles de crucero, cinco misiles balísticos y 117 de los 130 drones empleados por los rusos en el ataque.

Misiles y drones no interceptados impactaron en 18 localizaciones de Ucrania no especificadas en ese parte.

Ucrania dejó de informar este verano del número total de misiles balísticos y antibuque que Rusia usa en sus ataques debido a la caída estrepitosa de sus porcentajes de interceptación de este tipo de armamento.

Los misiles balísticos rusos siguen siendo nuestro principal reto”, reconoció tras este último ataque Zelensky, que insistió en la necesidad urgente para Ucrania de recibir de sus aliados misiles adicionales para sistemas Patriot, los únicos capaces de responder con garantías a las capacidades balísticas rusas.

Zelensky había advertido en la víspera que Rusia preparaba un ataque masivo contra la retaguardia ucraniana. El presidente ucraniano dijo haber recibido información de su inteligencia en este sentido.

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